Льорис попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

Голкипер , который перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес», обратился к болельщикам «шпор».

Хочу поблагодарить вас за поддержку с самого первого дня. Для меня было большой честью являться частью команды, одним из капитанов на протяжении многих лет. Это окончание главы, но вы всегда будете в моем сердце. Хочу сказать спасибо за все воспоминания, которые мы пережили вместе, за все эмоции, через которые мы прошли. Желаю вам всего наилучшего в следующем десятилетии, потому что мы заслуживаем лучшего.