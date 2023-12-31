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Льорис попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

вчера, 10:59

Голкипер Уго Льорис, который перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес», обратился к болельщикам «шпор».

Хочу поблагодарить вас за поддержку с самого первого дня. Для меня было большой честью являться частью команды, одним из капитанов на протяжении многих лет. Это окончание главы, но вы всегда будете в моем сердце. Хочу сказать спасибо за все воспоминания, которые мы пережили вместе, за все эмоции, через которые мы прошли. Желаю вам всего наилучшего в следующем десятилетии, потому что мы заслуживаем лучшего.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:26
посмотрел я на Викарио и начал понимать,как такого кипера не хватало Тоту во времена Кейна,точно стали бы чемпионами. Крутой голкипер и пожалуй самый лучший трансфер последних лет. Смотря на его игру,считаю его лучшим в АПЛе.
А Уго частенько косячил.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:03
А что двадцатые года уже закончились? Какое следующее десятилетие?
Так можно и в следующем веке и тысячелетии сказать.
Чудны умы спортсменов.
Гость
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