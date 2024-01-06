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Ещенко: «Работать офисным сотрудником — не моё»

вчера, 14:56

Руководитель программы развития молодежного футбола «Кубани» Андрей Ещенко высказался о том, каким он видит свое будущее.

Моё будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии? Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником — не мое. А в детско-юношеском футболе я получаю практику, опыт. Работая в академии «Спартака», а теперь и «Кубани», я отдаю дань клубам, получаю колоссальный опыт. Я хочу живой процесс: участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт футболистам. Вот это мне нравится.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:11
Ему надо посоветоваться со своей женой, мудрой женщиной)))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:14
У него аллергия на бумажную пыль, чихает.)
vsmxm4cabad7
vsmxm4cabad7
вчера в 16:29
Наверное правильно Андрей рассуждает. Пожелаю ему удачи в его делах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:18
Тут одно но - зная, какой распилочный комбинат эта "Кубань" (посмотрите их историю за последние годы от взятия на госбаланс с 400 миллионами долга от предпринимателя - внезапно друга вице-губернатора Коробки, вкачивания миллиарда госденег и последующей ликвидации до отъема ФК "Урожай" у его законного владельца через угрозы исками и опять переименования его в "Кубань"), я не верю в то, что там хотя бы какие-нибудь деньги по этой программе пойдут не лично в карман вице-губернатора Коробки, а на детей.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:00
Детских тренеров хороших очень мало.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:54
Не твое не работай, все в твоих руках.
sova147
sova147
вчера в 15:51
Верный путь пойти работать тренером?
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