Ещенко: «Работать офисным сотрудником — не моё»

Руководитель программы развития молодежного футбола «Кубани» высказался о том, каким он видит свое будущее.

Моё будущее в футболе: генеральный директор или работа в академии до пенсии? Ни то, ни другое. Заполнять всякие бумаги, общаться с подчиненными, будучи офисным сотрудником — не мое. А в детско-юношеском футболе я получаю практику, опыт. Работая в академии «Спартака», а теперь и «Кубани», я отдаю дань клубам, получаю колоссальный опыт. Я хочу живой процесс: участвовать в тренировках, придумывать их, передавать свой опыт футболистам. Вот это мне нравится.