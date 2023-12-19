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Лапорта ответил на вопрос о прощальном матче Месси

вчера, 16:28

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном прощальном матче для нападающего Лионеля Месси, который выступает за «Интер Майами».

Мы готовы сделать это. Месси – лучший футболист в истории, и поэтому мы уважаем его и восхищаемся им, и, разумеется, он заслуживает прощального матча в «Барсе».

Его возвращения летом не произошло, поскольку он сказал нам абсолютно логичную вещь: из-за давления, которое он испытал в ПСЖ, он решил перейти в «Интер Майами», потому что это дало бы ему определенную стабильность. Мы уважаем его решение.

Лапорта исключил вариант с одноматчевой арендой игрока.

Появляются самые разные слухи, но я полагаю, что это даже не разрешено ФИФА.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Он в МЛС больше заработает со всеми правами, которые ему предоставили помимо большой ЗП.
И да, если бы деньги семью Хорхе не волновали, то он бы не ушел из барселоны, которую годами доили капризничая и прося новые контракты, бесплатно в посредственную Лигу 1 в команду катарцев, где ему предложили большие деньги.
Baggio R.
Baggio R. ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Если б деньги были на первом месте, то подался бы он к саудитам.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:47
«Его возвращения летом не произошло, поскольку он сказал нам абсолютно логичную вещь: из-за давления, которое он испытал в ПСЖ, он решил перейти в Майами»

Ути-пути, не выдержал давление 😁 на кой ему сдалась барселона, когда космические деньги предложили в штатах. С барселоны все что можно было, уже выкачали с отцом!)
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:38
Если сам Месси не исключает своего участия на ЧМ-26 , то прощальный матч придется ждать еще очень долго .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:56
Логичный вариант
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Какие то неправильные бизнесмены...
Что значит один матч.....нужно 10-15...
Прощальный тур...10-15 аншлагов...
На разогреве запустить Интер Майами с кем нибудь...потом хедлайнер появляется и все сливки снимает..авации ...салют...прощальный круг почёта с 8-мью золотыми мячами...если в Барселоне прокатит можно сеансов 5-6 провести....в день...
Каждый матч всё прощальней и прощальней...ну и билеты всё дороже и дороже...
Короче есть над чем работать....
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Прощальный матч для Месси, это матч Барселона - Аргентина.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:06
Хотят денег заработать в прощальном матче, Барселона на все пойдет ради денег мерзкий клуб оказался
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 17:55
Это будет нескоро.. И, возможно, не при этом лапотнике.. Хе..
Futurista
Futurista
вчера в 17:35, ред.
Месси как Пугачева будет прощаться и не уходить...вешать бутсы, снимать и опять надевать...в надежде выходить по полю еще один ЗМ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:27
Лучше организовать прощальный матч, чем потом жалеть об этом. Месси своей карьерой заслужил это.
c4pe8pnyk5nn
c4pe8pnyk5nn
вчера в 17:24
Мало вас дномяра выдоил
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:09
А можно приблизить этот момент?
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Оригинально...одноматчевая аренда.
112910415
112910415
вчера в 16:57
было бы желание !
тогда всё получится !
а вилять не надо !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:52, ред.
Было бы здорово, если бы сыграла Барселона с Месси против мадридского Реала. Это было бы красивое завершение великолепной карьеры. Возможно, по традиции счёт был бы разгромным в пользу каталонцев, но это не обязательно, главное красиво попрощаться с эпохой аргентинца.
Capral
Capral
вчера в 16:36
Шо, опять???!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:34
Какая аренда, какой бред он несёт про правила ФИФА и прочее?

Когда Месси уже точно решит повесить бутсы на гвоздь, то надо будет организовать прощальный матч Барселона-сборная мира, вот и всего то.
Чего мудрить то?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:27
Сыграют по-любому такой матч
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