Лапорта ответил на вопрос о прощальном матче Месси

Президент «Барселоны» высказался о возможном прощальном матче для нападающего , который выступает за «Интер Майами».

Мы готовы сделать это. Месси – лучший футболист в истории, и поэтому мы уважаем его и восхищаемся им, и, разумеется, он заслуживает прощального матча в «Барсе».