Лапорта ответил на вопрос о прощальном матче Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном прощальном матче для нападающего Лионеля Месси, который выступает за «Интер Майами».
Мы готовы сделать это. Месси – лучший футболист в истории, и поэтому мы уважаем его и восхищаемся им, и, разумеется, он заслуживает прощального матча в «Барсе».
Его возвращения летом не произошло, поскольку он сказал нам абсолютно логичную вещь: из-за давления, которое он испытал в ПСЖ, он решил перейти в «Интер Майами», потому что это дало бы ему определенную стабильность. Мы уважаем его решение.
Лапорта исключил вариант с одноматчевой арендой игрока.
Появляются самые разные слухи, но я полагаю, что это даже не разрешено ФИФА.
Когда Месси уже точно решит повесить бутсы на гвоздь, то надо будет организовать прощальный матч Барселона-сборная мира, вот и всего то.
Чего мудрить то?
Когда Месси уже точно решит повесить бутсы на гвоздь, то надо будет организовать прощальный матч Барселона-сборная мира, вот и всего то.
Чего мудрить то?