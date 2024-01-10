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Джеррард мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:42

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил, как Алекс Фергюсон, который тогда был главным тренером «дьяволов», попросил его убедить полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда перейти в стан МЮ.

Это было в 2004 году. Стивен был близок к переходу в «Челси», и сэр Алекс Фергюсон позвонил мне и сказал, что переживает. Он сказал что-то вроде: «Передай ему, что я готов пойти за ним и проводить до вокзала». Я пошел к Стиви, и он довольно быстро и категорично ответил мне: «Реально, я и моя семья никогда не выберемся живыми из Ливерпуля».

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Все комментарии
n3u52kzbkjuq
n3u52kzbkjuq
сегодня в 05:34
К чему теперь все эти воспоминания, остался предан зато клубу и болельщикам
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:37
Значит он обладает даром убеждения,ему надо на руководящую должность идти после футбола
Гость
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