Джеррард мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил, как , который тогда был главным тренером «дьяволов», попросил его убедить полузащитника «Ливерпуля» перейти в стан МЮ .

Это было в 2004 году. Стивен был близок к переходу в «Челси», и сэр Алекс Фергюсон позвонил мне и сказал, что переживает. Он сказал что-то вроде: «Передай ему, что я готов пойти за ним и проводить до вокзала». Я пошел к Стиви, и он довольно быстро и категорично ответил мне: «Реально, я и моя семья никогда не выберемся живыми из Ливерпуля».