Беккенбауэр помог создать футбольную профессию. Ушёл из жизни великий Кайзер Франц

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вчера, 23:28

Главный свободный защитник в истории.

Был у истоков сложного амплуа

В футболе одному человеку сложно похвастаться созданием целой позиции, культуры и метода игры. Вратари, защитники, полузащитники и нападающие были с самого начала. Игра с пятеркой в атаке позволяет найти инсайдов, вингеров и центрфорвардов. Фулбеки – фланговые защитники, прошли особый путь, пока не стали латералями, как велит бразильская футбольная культура, но нельзя быть изобретателем позиций вратаря или плеймейкера.

У собирателя трофеев Беккенбауэра особая роль, главный либеро. Понятно из названия, переводится как «свободный», что корни в Италии. Термин, обозначающий центрального защитника, который подчищает за напарниками, употребил журналист Джанни Брера. В Серии А заиграли с тройками в обороне, один страховал остальных. Если коллеги работали по определенным лекалам, то либеро был свободнее.

Сначала на позицию определяли костоломов. Но когда тренер «Интера» Эррера подсмотрел у Альфредо Фони принцип «главное не пропустить», то в голову аргентинцу пришла идея изменить подход либеро. Герои 60-х переосмысливали идеи прежних десятилетий. К созданию схемы с последним защитником приложился австрийский тренер Карл Раппан. Но до перехода молодого Франца в защиту не думали, что у своих ворот можно оставаться настолько ярким.

Плеймейкер возглавил оборону

Хорват Бранко Зебец был в заявке сборной Югославии, проигравшей первый финал Евро Яшину и Нетто. С «Динамо» Загреб в качестве тренера Зебец выиграл Кубок ярмарок, отца Кубка УЕФА и деда Лиги Европы. После этого его позвали в Мюнхен. «Бавария» только строилась, но именно под руководством Бранко впервые выиграли Бундеслигу. Зебец был особенным человеком для карьеры суперзвезды немецкого футбола.

Речь о невероятно сложном и жестоком человеке, хорват называл себя диктатором. А на деле был алкоголиком. Бранко засыпал на тренерском месте, приходил нетрезвым на пресс-конференции. Но без Зебеца могли не увидеть немецкую версию тотального футбола с Беккенбауэром как главным игроком систем «Баварии» и сборной ФРГ . «Золотой дубль» клуба из Мюнхена помог шикарным футболистам поверить в себя.

Тренер был молодым, наглым и отличался тонким тактическим чутьем. Пока голландский генерал Михелс готовился к переосмыслению футбола с помощью Кройфа, с немецкой стороны хорватский тренер и атакующий полузащитник Беккенбауэр додумались до «тики-таки». Зебец сменил позицию Шварценбека, из левого защитника сделали центрального. А самое главное, что из атаки «Баварии» на много лет убрали Франца.

В финале чемпионата мира на «Уэмбли» против сборной Англии немец сыграл в центре поля с Овератом, а под руководством Зебеца изменился. Представьте, что Беллингем переходит в центр защиты «Реала» и сборной Англии. Анчелотти не диктатор, а демократ, а вот Зебец заставил Беккенбауэра бросить атаку. Тренировались даже в снегу, у первой чемпионской «Баварии» не существовало такого понятия, как запасные.

Беккенбауэр с его интеллектом был нужен, чтобы вратарь Майер собирал сэйвы, а у Зебеца появился повод заняться любимым делом – пожирать вино, пиво, коньяк, водку, ром и горькие вермуты, которые хорват любил отдельно. Бранко выгнали из «Баварии» из-за авторитаризма и алкоголизма. Из-за диабета врачи запретили ему пить после операции, но не помогло. А Франц Беккенбауэр понял секрет грандиозного успеха.

В футболе нового времени после ухода Короля Пеле побеждал тот, кто работал нелинейно, как мозг Зебеца. Бранко взял атакующего хавбека и сделал последним защитником. Тренер приказал Герду Мюллеру жить в чужой штрафной площади и открыл великого Медведя, одного из лучших снайперов в истории футбола. Зебец был авторитарным, но и Беккенбауэр не был подарком, ведь жил успехом и большими победами.

Личность внутри крутой системы

Нидерланды не покорили собственный хаос, Кройф не выиграл для них гостевой финал ЧМ -1974 против Германии. И хотя та победа стала для самих немцев последней до скучного триумфа в Италии спустя 16 лет, новый кубок взял как раз тренер Беккенбауэр. До этого проиграл Марадоне финал ЧМ -1986 в качестве наставника, но ушел из сборной Германии с кубком мира спустя четыре года. Неплохо для человека, который не любил быть тренером.

Беккенбауэр стал легендой ещё как игрок, у него два «Золотых мяча», три кубка чемпионов, он чемпион мира и Европы. Яркая и непростая личность внутри системы, где победил порядок. Сборная ФРГ играла строго, но принимала созидателей, вроде Беккенбауэра. Либеро прижились именно у немцев 70-80-х годов, когда страна была разделена. И если западная часть двигалась к свободе, то восточная была под властью секретной полиции.

Франц, рожденный в Мюнхене в сентябре 1945-го, стал символом объединенного в итоге немецкого футбола. Беккенбауэр всегда любил футбол, женщин и деньги. Прошел на старости через немного унизительные суды, ведь подкупал жадных чиновников Блаттера, чтобы получить ЧМ -2006 для Германии. Но великого чемпиона не посадили в тюрьму, хотя отказался давать показания на хитрых катарцев, спорно выбивших себе ЧМ -2022.

Немца подвело здоровье. Кайзер Франц болел и грустил. Девять лет назад умер один из его сыновей – Штефан, воспитавший в «Баварии», в том числе, Швайнштайгера, Хуммельса и Мюллера. Сыну было всего 46 лет, старика Беккенбауэра подкосила потеря. Был инфаркт, операции на сердце. Кайзер был трижды женат, у него пятеро детей, много внуков. Наверное, есть правнуки. Но куда больше футбольных «деток» по всей планете.

После Беккенбауэра другие хотели стать элегантными и техничными в защите. Переосмыслил амплуа. В футболе были свиперы – чистильщики, но либеро пошли в будущее за Беккенбауэром. Конечно, универсальный итальянец Армандо Пиччи из «Интера» у истоков профессии. Англичанин Бобби Мур тоже умел многое из арсенала свободного защитника, как серб из «Аякса» Велибор Васович. Чилийца Элиаса Фигероа тоже вспомним, легенда.

Но Ширеа, Пассарелла, Барези, Заммер и Неста – это детки Кайзера Франца. А вот Бускетс и либеро в опорной зоне уже детки Кройфа. Вольные защитники ушли из штрафной площади в середину поля, а пришли к воротам из центра. Беккенбауэр не был чистой «десяткой» в юности, но без его отказа от эгоизма в атаке в пользу уверенности в обороне немцам не светили великие победы. Ушел из жизни величайший немецкий футболист.