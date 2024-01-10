Два Лэмпарда и три Мальдини. Известные футбольные династии

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Иногда дети оказывались куда успешнее отцов.

Профессиональные династии – явление обыденное. Даже в футболе. Очень часто сыновья идут по стопам своих отцов-футболистов. Правда, немногие добиваются такой славы, чтобы о них говорили не меньше, чем об их папах. При этом занятно вспомнить самые известные или, напротив, для кого-то неведомые сочетания отцов и детей.

Чезаре, Паоло и Даниэль Мальдини

Начнем сразу со знаменитой династии. Паоло Мальдини – один из величайших защитников в истории футбола. Но и его отец Чезаре был легендой «Милана» в 1950-х и 1960-х годах. За плечами Чезаре 14 матчей за сборную Италии, которую он даже тренировал. Его внук и сын Паоло, Даниэль, продолжил семейную традицию. Правда, на позиции атакующего полузащитника, где поиграл и за молодежку «Милана», и за молодежку сборной.

Йохан и Хорди Кройф

Сын Йохана Кройфа родился, когда тот выступал за «Барселону». Поэтому ему дали каталонское имя Хорди, которое привычнее стало звучать на нидерландский манер как Йорди. Позже они вместе пересекались на «Камп Ноу»: Йохан тренировал «Барселону», а Хорди за нее играл. Конечно, соответствовать уровню одного из величайших футболистов в истории было бы непросто. Но Хорди провел достойную карьеру, выступая за «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Алавес».

Пабло и Диего Форлан

Когда Уругвай выиграл Кубок Америки в 2011 году, нападающий сборной Диего Форлан сказал:

Это многое для меня значит. Мой дед выигрывал его, мой отец выигрывал его, а теперь и я победил.

Действительно, отец Диего, Пабло, был защитником и выступал за Уругвай на двух чемпионатах мира. А дед Диего, Хуан Карлос Кораццо, тоже играл за сборную. Он предок Диего Форлана по материнской линии.

Джордж и Тимоти Веа

Джордж Веа считается одним из величайших африканских футболистов в истории. В 1995 году экс-нападающий «Милана» выигрывал «Золотой мяч». Позже стал президентом Либерии. А сын Джорджа, Тимоти, родился в Нью-Йорке, что определило его принадлежность к сборной США , где он сейчас один из лидеров. Веа-младший успел отметиться в ПСЖ , «Лилле» и «Ювентусе».

Диего и Джованни Симеоне

Нынешний главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел за сборную Аргентины более ста матчей в 1990-х и 2000-х годах. Все трое сыновей Диего – Джованни, Джанлука и Джулиано – стали футболистами. Наибольшего успеха добился Джованни, который отметился игрой за «Ривер Плейт», «Фиорентину», «Наполи», а также сборную Аргентины.

Мазиньо, Тьяго и Рафинья Алькантара

В 1994 году Бразилия выиграла чемпионат мира, а в полузащите у нее блистал Мазиньо. Не все в курсе, что он является отцом братьев Тьяго и Рафиньи Алькантары. Оба они начинали карьеру в «Барселоне». При этом Тьяго поиграл также за «Баварию» и «Ливерпуль», представляя сборную Испании на международной арене, а Рафинья отметился в «Интере» и ПСЖ , а также выбрал сборную Бразилии.

Данни и Дейли Блинд

Данни Блинд – известнейший футболист своего поколения. Он выиграл пять чемпионских титулов и Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1980-х и 1990-х годах, а также провел 42 матча за сборную Нидерландов. Его сын Дейли также сыграл заметную роль в голландском футболе. За сборную Блинд-младший сыграл более ста матчей, провел два длительных отрезка в «Аяксе», а также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Баварию» и «Жирону», с которой сенсационно штурмует чемпионство.

Петер и Каспер Шмейхель

Тот нередкий случай, когда сын стал не только футболистом подобно отцу, но и амплуа его перенял. Петер Шмейхель выиграл пять чемпионских титулов с «Манчестер Юнайтед», а также чемпионат Европы с Данией в 1992 году. Это один из лучших вратарей в истории футбола. Впрочем, карьера Каспера тоже оказалась заметной, как в сборной Дании, так и на клубном уровне, где его запомнят в основном за 11 лет в составе «Лестера», с которым он выиграл АПЛ в 2016 году.

Альф-Инге и Эрлинг Холанд

Об этой футбольной семье мало кто вспоминал до недавнего времени. Пока на арену не вырвался Холанд-младший. Не самый частый случай в этой подборке, когда сын сильно превзошел своего отца. Альф-Инге провел 34 матча за сборную Норвегии, выступал за «Ноттингем Форест», «Лидс» и «Манчестер Сити» в 1990-х и 2000-х. Эрлинг у него родился как раз в Лидсе. Пройдя «Мольде», «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию», Холанд-младший в составе «Манчестер Сити» штурмует теперь звание лучшего бомбардира в мире.

Лилиан, Маркус и Хефрен Тюрам

Лилиан Тюрам, безусловно, один из величайших защитников в истории Франции. Он был ключевой частью команды, выигравшей чемпионат мира 1998 года. На клубном уровне Тюрам известен по выступлениям за «Парму» и «Ювентус». Но он может гордиться и своим потомством. Маркус и Хефрен уже выступают за сборную Франции, высоко котируются и идут по нарастающей в карьере. Нечасто обоим сыновьям удается проявить такой синхронный талант.

Энрико и Федерико Кьеза

Энрико Кьеза был одним из лучших нападающих Италии в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Он провел 17 матчей за сборную Италии, выступал за «Сампдорию», «Парму», «Фиорентину» и «Лацио». Федерико тоже играет важную роль в сборной Италии, представляя также «Фиорентину» и «Ювентус».

Арнор и Эйдур Гудьонсен

В 17 лет Эйдур Гудьонсен вышел на поле в матче сборной Исландии с Эстонией. Уникальность ситуации в том, что он вышел на замену вместо своего отца Арнора. Это был первый случай, когда отец и сын сыграли за сборную в одной встрече. Кстати, династия продолжилась. Эйдур завершил карьеру в 2016 году, но его сыновья Свейн Арон, Андри Лукас и Даниэль Тристан тоже стали футболистами и сыграли за сборную Исландии.

Патрик и Джастин Клюйверт

Клюйверт-старший провел яркую карьеру в «Аяксе», «Милане» и «Барселона». За сборную Нидерландов он забил 40 мячей в 79 матчах. Его сын также выступает в атаке, пусть и не на острие чаще всего. Он сменил несколько клубов, включая «Аякс», «Рому» и «Валенсию». И тоже выступает за сборную.

Иан Райт, Шон и Брэдли Райт-Филлипс

За семь лет в «Арсенале» Иан Райт забил 185 мячей в 288 матчах, став легендой. Также у него девять голов в 33 матчах за сборную Англии. Оба сына – Шон и Брэдли – стали футболистами. Шон известен по играм за «Манчестер Сити» и «Челси», а также провел 36 матчей за сборную Англии. А Брэдли сделал карьеру в США , где был заметен в «Нью-Йорк Ред Буллз».

Абеди Пеле, Андре, Джордан и Ибрагим Айю

Абеди Пеле провел 73 матча за сборную Ганы с 1982 по 1998 год и считается одним из лучших африканских футболистов в истории. В Европе он блистал в составе «Марселя». И дал неплохое футбольное потомство. Как минимум Андре и Джордан Айю известны многим, они сделали долгую карьеру в сборной Ганы. Ибрагим тоже за нее играл, хотя и в меньшей степени.

Карлос и Алексис МакАллистер

Карлос МакАллистер выступал вместе с Диего Марадоной за «Бока Хуниорс», также отметился матчами в сборной Аргентине. У него тоже все трое сыновей стали футболистами. Но успеха добился Алексис, который выиграл с Аргентиной чемпионат мира, а теперь выступает за «Ливерпуль».

Хорхе и Гонсало Игуаин

Гонсало хорошо известен своей карьерой в «Ювентусе», «Наполи» и «Реале», а также выступлениями за сборную Аргентины. Меньше знают про карьеру его отца Хорхе, который тоже был футболистом. Он на позиции защитника играл, в частности, за «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Когда Хорхе выступал за «Брест» во Франции, родился Гонсало. Другой его сын, Федерико, также был нападающим, но карьеру провел в МЛС .

Зинедин и Лука Зидан

Зинедин Зидан считается одним из величайших футболистов всех времен. Поэтому его сыновьям есть к чему стремиться. Все четверо стали футболистами, но мы не зря выделили в подзаголовок Луку. Кажется, он поступил мудрее остальных, выбрав карьеру вратаря. Так точно получится избежать даже малейших сравнений с великим отцом. Правда, после ухода из «Реала» в 2020 году стабилизировать карьеру нигде не удается.

Фрэнк Лэмпард-старший и Лэмпард-младший

Лэмпард-старший выступал на позиции левого защитника, дважды выходил в форме сборной Англии, а почти всю карьеру провел в «Вест Хэме». Когда Фрэнк Лэмпард-младший дебютировал за эту команду в 1996 году, его отец был ассистентом главного тренера там же. Младшему Лэмпарду предстояло стать одним из лучших полузащитников Англии и легендой «Челси», где он провел 13 лет и забил 211 мячей с 2001 по 2014 год.

Хенрик и Джордан Ларссон

Когда Джордан Ларссон приехал в «Спартак», он был известен в первую очередь как сын легендарного шведского бомбардира Хенрика. Это еще и легенда «Селтика», где он провел семь успешных сезонов, прежде чем перейти в «Барселону» в 2004 году. Там же и Джордан начинал свою юношескую карьеру. Потом пометался по Европе, даже играл под руководством своего отца в «Хельсингборге» и выступает за сборную Швеции.

Перико и Хаби Алонсо

Хаби Алонсо сейчас один из самых перспективных молодых тренеров. Со сборной Испании как игрок он брал чемпионат мира 2010 года, чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, также успешно выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал», «Баварию». Его отец, Перико, тоже играл в полузащите за «Реал Сосьедад», «Барселону» и сборную Испании. Микель Алонсо, брат Хаби, также был профессиональным футболистом.

Клаудио и Джованни Рейна

Клаудио Рейна провел больше ста матчей за сборную США с 1994 по 2006 год. В Европе он известен по играм за «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Его сын Джованни провел юношескую карьеру в «Нью-Йорке», а в 2020 году перебрался в дортмундскую «Боруссию», став важным игроком сборной США .

Карлес и Серхио Бускетс

Карлес Бускетс большую часть карьеры провел в роли запасного вратаря «Барселоны». И больше был известен тем, что ногами играет лучше, чем руками, а также носит спортивные штаны вместо шорт. А вот его сын Серхио стал одним из лучших опорников в истории «Барселоны» и сборной Испании, взяв с ними кучу титулов.