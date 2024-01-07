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Гаттузо: «Я почти три дня простоял возле тренировочной базы „Баварии“»

вчера, 08:38

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал необычную историю о встрече с Пепом Гвардиолой в 2013 году, когда тот работал в «Баварии». Гаттузо тогда был начинающим специалистом, он хотел посетить тренировку мюнхенской команды.

Однажды я почти три дня простоял возле тренировочной базы «Баварии», пожелав встретиться с Гвардиолой. Я никого не просил представить меня ему, мне не нравится так делать. В итоге он появился и узнал меня, но к тому моменту прошло два дня. Мы с моим помощником Джиджи просто замерзли от холода.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 13:20
На первый же день их заметил Питер Фаррелли, режиссер фильма «Тупой и ещё тупее», но они ему показались чересчур тупыми…)))
82f9p4zfcx2u
82f9p4zfcx2u
вчера в 11:07
А мог представиться и не ждать трое суток
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:10
Люди ценящие своё время и не имеющие заниженную самооценку так не поступают...
Futurista
Futurista
вчера в 09:55
erb727svwzht
erb727svwzht
вчера в 09:41
Без здоровой наглости хорошим тренером не станешь.
Шишани-90
Шишани-90
вчера в 09:10
А в России, многие сразу под нос сували бы свои корочки о том, что они мастера спорта, бывшие футболисты(если их можно так назвать) и т.д.
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