Гаттузо: «Я почти три дня простоял возле тренировочной базы „Баварии“»

Главный тренер «Марселя» рассказал необычную историю о встрече с в 2013 году, когда тот работал в «Баварии». Гаттузо тогда был начинающим специалистом, он хотел посетить тренировку мюнхенской команды.

Однажды я почти три дня простоял возле тренировочной базы «Баварии», пожелав встретиться с Гвардиолой. Я никого не просил представить меня ему, мне не нравится так делать. В итоге он появился и узнал меня, но к тому моменту прошло два дня. Мы с моим помощником Джиджи просто замерзли от холода.