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Сейв века и самый грустный хет-трик в истории. Ровно год назад Аргентина обыграла Мбаппе

вчера, 23:30
Лионель Месси

Месси и вратарь Мартинес вырвали Кубок мира.

Родился грандиозный промах

В футболе нового столетия пока нет более важного промаха, чем в исполнении француза Коло в великом финале Аргентины и Франции. Молодой форвард получил мяч после отскока от защитника. Не было много времени для оценки эпизода, оказался напротив голкипера левее центра. Французы посчитали, что перед нападающим было 249 открытых сантиметров ворот слева от голкипера Мартинеса и всего 64 сантиметра линии в дальнем углу.

Коло Муани правильно сделал, что пробил в ближний угол. Вот только Мартинес выскочил на восемь метров из ворот, между ним и нападающим было всего шесть метров. Близость соперника испугала форварда, не стал искать глазами Мбаппе для паса и обыгрывать голкипера. Пробил на силу. Шесть метров это мало для реакции на удар, но некоторые вратари ближний бой любят сильнее, чем дальние выстрелы, где мяч может неожиданно вильнуть.

Мартинес выставил левую ногу, теперь в Аргентине много татуировок в честь этого сейва. Хотя в серии пенальти был еще один подвиг вратаря, без победы в дуэли с Коло Муани кубок забрала бы Франция. Аргентина, загнав европейцев в дебюте, вела после первого тайма 2:0. Затем допустила ответные голы, но не сдалась. Как правильно сказал Скалони: в 90-х «альбиселесте», имея классные составы, ломались морально, а теперь показали характер.

Банда, собранная тренерским штабом вокруг Месси, попала в историю, как и знаменитое спасение. В новом веке были великие сейвы. Видели подвиги Дудека в финале ЛЧ между «Ливерпулем» и «Миланом». Англичане отыгрались с 0:3 в Стамбуле, а Ежи спасал до серии пенальти, где поляк жульничал – без повторов судьи не заставляли перебивать пенальти, когда голкипер покидал линию до удара.

Мартинес давил на бьющих игроков словесно, теперь поменяли правила футбола. Вратарям запретили говорить во время пенальти. Но голкипер касался ногой линии ворот до ударов, честно отразил попытку Комана и увидел, как Тчуамени пробил мимо. А вот аргентинцы били без промаха. Весь мир замер – общая аудитория финала около 1,5 миллиарда человек, когда защитник Монтиэль шел к «точке». Гонсало не промахнулся.

Мбаппе пережил настоящий шок

Врагу не пожелаешь забить три гола в финале чемпионата мира, но проиграть. Дважды Килиан отличился с пенальти, но это не меняет фактов – именно молодой нападающий повел за собой Францию. Стоит признать, игра против Аргентины многим европейцам не удалась. Хотя Дешам неплохо поработал в перерыве, а ещё доверил Мбаппе напутственную речь ради поднятия упавшего духа, поражение заслужили.

Ни великолепный диспетчер Гризманн, ни неоднозначный Дембеле, ни опытный Жиру не показали ничего для заслуженной победы фаворита из Франции в поединке против Аргентины, которая бодалась со многими соперниками и рисковала вылететь раньше. Наверное, европейцы переоценили себя. Посчитали, что хватит класса, силы левого фланга с Тео Эрнандесом и Мбаппе, будет достаточно опыта Льориса.

Но голкипер подвел. Жаль, что Мик Меньян пропустил чемпионат мира из-за травмы. Вратарь «Милана» не смог навязать ветерану Уго конкуренцию, хотя с его реакцией можно было выступить лучше. Льорис допускал ошибки, а в соперниках была не сборная Хорватии, как в московском финале. Мбаппе вернул Франции надежду, но поскольку за Аргентину играли два великих футболиста – Ди Мария и Месси, то при помощи молодых Альвареса и МакАллистера легенды забрали у фаворита Кубок мира.

Аргентина нуждалась в триумфе

Аргентина много лет была командой, которая не могла использовать потенциал, скатывались к некрасивым фокусам. Они и сейчас не подарки. Эмилиано Мартинес издевался над Мбаппе. Де Пауль и Паредес позволяли себе разные комментарии, они хулиганы. Но такая страна. Недавно президентом Аргентины стал человек со странной прической, который бегал с бензопилой и называет себя анархистом. На деле новый президент играет роль, а когда выходит из образа, то заметно наличие образования.

Футбольное образование у аргентинцев всегда на высоте, но они стали неудачниками из-за многочисленных поражений. Даже в Рио-де-Жанейро, где немцы были хороши, но допустили моменты Игуаина, Месси проиграл команде, с которой могли справиться. Лионель после финала ЧМ-2014 рыдал в раздевалке как ребенок. Будущий обладатель восьми «Золотых мячей» – причина, почему ловит волны хейта, ведь не все награды заслужил, не верил в успех спустя много лет.

Но в 35 лет Месси завоевал для Аргентины Кубок мира. Бесновался после матча капитан с подделкой, настоящий трофей подменили охранники. Но дальше Месси достался оригинал награды, в которой нуждалась вся Аргентина. Раньше это была развитая страна. Не могут себе простить, что просчитались с бездарным руководством, в том числе с хунтой, скатились в нищету и криминал. Даже богатые в Аргентине страдают. Марадона умер, после наркотиков злоупотреблял алкоголем.

Ещё один великий местный игрок, которого сам Марадона считал главным, выше его самого по таланту – Томас Карлович, погиб три с половиной года назад. Дедушку из родного города Месси – Росарио, ударили сзади по голове, когда снова воровали у старика велосипед. Неудачное падение на асфальт и удар головой лишили Аргентину футбольной легенды. Спустя три с половиной года на чемпионате мира родились новые, пережили неудачу с Саудовской Аравией и серию пенальти с Нидерландами.

Непростая судьба многих аргентинцев ещё раз убеждает, насколько сильно им был нужен общий кубок. Жаль, что не все истинные мастера дожили до финала, это было Зрелище. Тридцать ударов за два часа футбола, два гола Месси и три мяча Мбаппе. Матч, который вошел в историю. Настоящее футбола встретилось с будущим, Лионель победил. Теперь он величайший без оговорок, ведь разбил последний аргумент. Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира, но и Месси прошел эту миссию до конца.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 19:12
Да уж
Разочаровали тогда французы
Было искренне жаль Мбаппе
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 18:44
Личная награда - это вишенка на торте. Спроси любого, что они выбрали бы: трофеи или личные награды? Личные награды выбрали бы только зацикленные на себе эгоисты.

Что касается обделенных, то личные награды дают путем голосования, результаты которых потом публикуют. Если журналисты, тренера, капитаны считают кого-то достойным, это их право. По поводу медийности, кто другим запрещает качать личный бренд? Месси стал популярным благодаря таланту, Роналду - внешности, образа жизни и т. д.

Тут дело в самих игроках. И так было всегда. Думаешь, до Месси и Роналду награды честно доставались? Скандалы и несогласные были всегда. Много заслуженных игроков не получали награды. Это часть футбола.
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 18:34
Это значит промах, который лишил Францию чемпионства. Вот представь, если бы он забил. Представляешь какими легендами они бы стали, отыгравшие в концовке два мяча?
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:17
Что ЗМ ФранцФутбола, что Золотой мяч от Фифа обе корумпированные награды для избранных и доставались одним и тем же либо Роналду либо Месси или игрокам Реала...........устроили шоу из футбола. Когда награда достается не лучшему, а потому что у него более громкое имя. Когда с подоными достижениями другие игроки ничего не получили.........Хави Иньеста , Рибери, Снейдер, Кроос, Левандовски, Ван Дейк, Холанд, Гризманн ............... брали титулы со сборными или требл или ЛЧ........но их прокатывали.
Deville
Deville ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:36, ред.
кто виноват что роналду и португалия вылетели от морокко. конечно сами себя унизили, как и испанцы, как те же немцы не выйдя второй раз из группы. а итальянцы вообще мимо проехали. европейские сборные приехали играть в полноги, единственные кто играл на ЧМ 22 от европы это голландия, англия франция и наверно хорватия.
две из четырех сборных закончили турнир с медалями. франция с серебром и хорваты с бронзой.
Deville
Deville
сегодня в 15:21
кто бы что не говорил, но ЧМ 22 войдет в историю, как и победа Месси. я не фанат аргентинца, но в финале болел за его сборную, как сейчас помню с другом сидели в пивном баре и по Тв глазели игру, все там болелы за французов, мы лишь вдвоем были за аргов, так что хорошо, что обыграли высокомерного Мбаппе.
вот как раз ЧМ 18 года был самым слабым кроме бельгийцев у французов не было достойных конкурентов, арги тогда были ужасны, хорваты в финале выдохлись и французы их легко раскатали. А ЧМ 22 был более зрелищным, где в финале сошлись сильные соперники с равными возможностями.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:45
Что значит промах века? Чувак бил в ближний угол в упор. И правильно делал. Вратарь потянул, а так бы мяч попал в ворота, по всей видимости.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 12:42
все так, только англичане играли лучше чем в 18.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:34
Итоги ЧМ 22:
1.Куча пенальти
2.Арги на допинге
3.Куча ноунеймов у Аргов
4.Легкая сетка у Аргов
5.Переоцененный уровень игры Месси на ЧМ
6.Проблема с реализацией у Бразилии и Англии
7.Всё вышеперечисленное заставляет задуматься о футболе сборных в принципе: а так ли он нужен? А не лишком ли много игр? или есть смысл поотменять все второстепенные турниры и сделать ЧЕ и ЧЮА из 8-и команд, а ЧМ из 16-и?
Может, поставить в чемпионатах по 16 клубов максимум, поотменять кубки наций, федераций, лиг и прочее. Вообще, матчи должны быть СОБЫТИЯМИ, а не каждый день то эль классико, то спектакль имени Месси (вот какого он опять с ЗМ?) и ФИФА, то пенальти ставят уже если защитник не так посмотрит на напа. И сделайте что-нить с тем, когда не лучшая по игре команда выигрывает кубок - ну что это такое? Надо при прочих равных пропускать тех, у кого лучше разница допущенных и созданных моментов икс ДЖИ. В единоборствах есть же победа по очкам.
Короче, позор современному футболу. При всей технологичности, биохакинге, новых схемах - они играют БУДНИЧНО, нет праздника. Платите меньше, если деньги так отвлекают. Ну не должен условный Дембеле после второго сезона уже мочь обеспечить себя до конца жизни, и валять дурака в приставку. Реклама отвлекает? Не могу понять, почему все так плачевно. Ни моментов, ни стабильности, с тренерами вообще чехарда страшная - увольняют за что угодно. Ни спортивных директоров. Вот МЮ - почему он ничего выиграть не может? Почему там нет современной инфраструктуры? Почему Димария приходит в МЮ звездой, играет как 77, а затем уходит и снова звезда? Может разобраться, что там у них за распил? Куда уходят деньги? Почему в МС норм, а в МЮ позор? Те же деньги ведь почти, ну, сопоставимые. Почему раньше тренер или старший по команде мог ударить игрока, а сейчас видите ли нет? Может, из-за этого тоже скатываемся? Что творится с футболом? Почему неинтересно абсолютно?
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 12:25
Последний нормальный ЧМ был в 2018-м. Больше ничего подобного не будет. ЧМ 2022 довольно спорное явление, хозяин турнира - небольшое и совершенно нефутбольное государство, получившее право принять турнир благодаря нефтяным вышкам. Кроме того проводить ЧМ посреди евросезона тоже такая себе затея. Дальше - хуже. Расширение количества участников, проведение турнира на нескольких континентах и тд. Настоящий футбол умирает.
faneng
faneng
сегодня в 11:41
Скучный чемпионат мира, на котором практически никто не играл хорошо, кроме аргентинцев. Была ли там еще хоть одна команда, которая бы запомнилась? Выстрелила? Очаровала?
Марокко? Но у них же был автобус. Хорваты, французы, англичане играли хуже, чем в 2018.
Одни аргентинцы носились по полю как лоси. Я подозреваю допинг.

И куча пенальти в пользу Аргентины. Все их соперники в плей-офф получали сомнительные пенальти в свои ворота. Всё ради Месси, ради его чемпионства. Получили тошнотворный спектакль от ФИФА.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:24
В октябре 2022 года, то есть до ЧМ 2022, престижное издание 4-4-2 составило список самых лучших игроков в истории. Первое место занял Месси. Тогда многие отметили, что лучшим в истории быть невозможно без победы на ЧМ. И Месси выиграл ЧМ, доказав, что не зря его назвали лучшим.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:20
Испания - Нидерланды очень скучный финал. Это не от того, что был забит всего 1 гол. Моментом вообще не было. 120 минут перекатывания мяча.

Когда ЗМ вручает чисто ФФ, то ЧМ всегда приоритет. 2010-2015 это ФИФА + ФФ.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:17
Роналду №2 в футболе
DXTK
DXTK
сегодня в 08:53, ред.
Аргентина заслужила победу на ЧМ, как и Месси достоин был выиграть мундиаль, но все же им часто ставили пенальти Голландия, Хорватия и Франция получили в свои ворота по 11 метровым, у многих вызвало вопросы к судейству.

Не думаю что финал Аргентина - Франция может считаться великим, только если для любителей статистики, ведь было забито 6 голов из них 3 с пенальти ( два забили французы и один аргентинцы)..........для великого финала слишком много 11 метровых, как и сам матч завершился лотереей.........

Я считаю великим можно считать матч Испания- Голландия в 2010, когда Роббен не забил, а Иньеста реализовал свой момент, очередное фатальное невезение голландцев в финальной стадии ЧМ, и триумф золотого поколения испанцев....... пускай там один гол, но там сыграли действительно равные и великие команды и игроки.......

PS .ведь еще в том году ЗМ 2010 не получил ни один из участников финала ЧМ........ведь Иньеста, Снейдер или Хави были достойны его........а на ЧМ 22 как только Месси выиграл его сразу турнир стал снова актуальным и решающим для вручения награды.......
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:26
О нет, опять...
Скучнейший ЧМ с весьма ослабленными и демотивировпными европейскими грандами
112910415
112910415
сегодня в 08:11
это было космическое зрелище !
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 07:48
Великий финал выиграла великая команда во главе с величайшим Месси! Год пролетел незаметно.
Да, многим не повезло испытать успех Месси на ЧМ (особенно кришу и его любителям), но любители футбола хотели его победы, даже болелы французов ему желали кубка мира!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:47, ред.
Арги выиграли по нескольким причинам.. Они набрали крейсерский ход, остановить который никто не смог на протяжении 36 матчей до ЧМ.. Но это и накладывало страшнейшее психологическое давление.. Перед самым ЧМ Дель Поль отвечая на вопрос про это, сказал, что он не знает как с этим справиться и у него точно будут "трястись ноги" на турнире.. И в этот момент подоспела психологическая "помощь" в лице поражения в первом матче от СА.. Это была та встряска, которая сняла "трэмор" у тех, у кого он был.. Моментально была забыта безпроигрышная серия и команда раскрепостилась психологически.. Это очень хорошо стало заметно по функционалке не только тех, кто всегда играл в старте, но и тех, для кого этот ЧМ стал трамплином в большой футбол.. МакАлистер, Фернандес, Альварес.. Они стали теми, кто заменил травмированных перед ЧМ Ло Чельсо, Гонсалеса, Корреа и не попавшего в форму Мартинеса.. Это был их шанс и они им воспользовались.. Теперь они стоят космических денег и играют в лучших клубах Европы.. Поймали кураж Молина и Монтьель, стал дисциплинированным всегда грубый и не быстрый Отаменди... Все семь игр на ЧМ альбиселесте сыграли на пределе физических сил в очень энергозатратный футбол, который не всегда хватало на концовку.. Но в этих концовках на помощь всегда приходила психологическая устойчивость, которая и давала победный результат.. Плюс Мартинес.. Всё это "склеил" воедино Скалони.. Хитрый Ван Галь сделал ставку на психологическое разрушение бело-голубых с помощью провокаций, ничего не показав на поле.. Но и этот план не сработал.. Блестящий турнир провёл Месси.. Турнир всей своей жизни.. Спокойно, умно, профессионально, без болтовни, без травм провел подготовку к ЧМ.. Начав в июне с Финалиссимы, он вышел на пик к ноябрю.. Все атаки аргов шли через него.. Все.. Он заслуженно, как и вся Аргентина, стал чемпионом мира и лучшим игроком.. Всё это было год назад.. А кажется, что вчера.. Я не завидую тем, кто этого не хотел.. Не дай Бог испытать такую печаль.. Но их в тот вечер было меньшинство.. Абсолютное.. Argentina es Campeona del mundo!!!.. 🎆👑🇦🇷..
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