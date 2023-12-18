Сейв века и самый грустный хет-трик в истории. Ровно год назад Аргентина обыграла Мбаппе

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вчера, 23:30

Месси и вратарь Мартинес вырвали Кубок мира.

Родился грандиозный промах

В футболе нового столетия пока нет более важного промаха, чем в исполнении француза Коло в великом финале Аргентины и Франции. Молодой форвард получил мяч после отскока от защитника. Не было много времени для оценки эпизода, оказался напротив голкипера левее центра. Французы посчитали, что перед нападающим было 249 открытых сантиметров ворот слева от голкипера Мартинеса и всего 64 сантиметра линии в дальнем углу.

Коло Муани правильно сделал, что пробил в ближний угол. Вот только Мартинес выскочил на восемь метров из ворот, между ним и нападающим было всего шесть метров. Близость соперника испугала форварда, не стал искать глазами Мбаппе для паса и обыгрывать голкипера. Пробил на силу. Шесть метров это мало для реакции на удар, но некоторые вратари ближний бой любят сильнее, чем дальние выстрелы, где мяч может неожиданно вильнуть.

Мартинес выставил левую ногу, теперь в Аргентине много татуировок в честь этого сейва. Хотя в серии пенальти был еще один подвиг вратаря, без победы в дуэли с Коло Муани кубок забрала бы Франция. Аргентина, загнав европейцев в дебюте, вела после первого тайма 2:0. Затем допустила ответные голы, но не сдалась. Как правильно сказал Скалони: в 90-х «альбиселесте», имея классные составы, ломались морально, а теперь показали характер.

Банда, собранная тренерским штабом вокруг Месси, попала в историю, как и знаменитое спасение. В новом веке были великие сейвы. Видели подвиги Дудека в финале ЛЧ между «Ливерпулем» и «Миланом». Англичане отыгрались с 0:3 в Стамбуле, а Ежи спасал до серии пенальти, где поляк жульничал – без повторов судьи не заставляли перебивать пенальти, когда голкипер покидал линию до удара.

Мартинес давил на бьющих игроков словесно, теперь поменяли правила футбола. Вратарям запретили говорить во время пенальти. Но голкипер касался ногой линии ворот до ударов, честно отразил попытку Комана и увидел, как Тчуамени пробил мимо. А вот аргентинцы били без промаха. Весь мир замер – общая аудитория финала около 1,5 миллиарда человек, когда защитник Монтиэль шел к «точке». Гонсало не промахнулся.

Мбаппе пережил настоящий шок

Врагу не пожелаешь забить три гола в финале чемпионата мира, но проиграть. Дважды Килиан отличился с пенальти, но это не меняет фактов – именно молодой нападающий повел за собой Францию. Стоит признать, игра против Аргентины многим европейцам не удалась. Хотя Дешам неплохо поработал в перерыве, а ещё доверил Мбаппе напутственную речь ради поднятия упавшего духа, поражение заслужили.

Ни великолепный диспетчер Гризманн, ни неоднозначный Дембеле, ни опытный Жиру не показали ничего для заслуженной победы фаворита из Франции в поединке против Аргентины, которая бодалась со многими соперниками и рисковала вылететь раньше. Наверное, европейцы переоценили себя. Посчитали, что хватит класса, силы левого фланга с Тео Эрнандесом и Мбаппе, будет достаточно опыта Льориса.

Но голкипер подвел. Жаль, что Мик Меньян пропустил чемпионат мира из-за травмы. Вратарь «Милана» не смог навязать ветерану Уго конкуренцию, хотя с его реакцией можно было выступить лучше. Льорис допускал ошибки, а в соперниках была не сборная Хорватии, как в московском финале. Мбаппе вернул Франции надежду, но поскольку за Аргентину играли два великих футболиста – Ди Мария и Месси, то при помощи молодых Альвареса и МакАллистера легенды забрали у фаворита Кубок мира.

Аргентина нуждалась в триумфе

Аргентина много лет была командой, которая не могла использовать потенциал, скатывались к некрасивым фокусам. Они и сейчас не подарки. Эмилиано Мартинес издевался над Мбаппе. Де Пауль и Паредес позволяли себе разные комментарии, они хулиганы. Но такая страна. Недавно президентом Аргентины стал человек со странной прической, который бегал с бензопилой и называет себя анархистом. На деле новый президент играет роль, а когда выходит из образа, то заметно наличие образования.

Футбольное образование у аргентинцев всегда на высоте, но они стали неудачниками из-за многочисленных поражений. Даже в Рио-де-Жанейро, где немцы были хороши, но допустили моменты Игуаина, Месси проиграл команде, с которой могли справиться. Лионель после финала ЧМ -2014 рыдал в раздевалке как ребенок. Будущий обладатель восьми «Золотых мячей» – причина, почему ловит волны хейта, ведь не все награды заслужил, не верил в успех спустя много лет.

Но в 35 лет Месси завоевал для Аргентины Кубок мира. Бесновался после матча капитан с подделкой, настоящий трофей подменили охранники. Но дальше Месси достался оригинал награды, в которой нуждалась вся Аргентина. Раньше это была развитая страна. Не могут себе простить, что просчитались с бездарным руководством, в том числе с хунтой, скатились в нищету и криминал. Даже богатые в Аргентине страдают. Марадона умер, после наркотиков злоупотреблял алкоголем.

Ещё один великий местный игрок, которого сам Марадона считал главным, выше его самого по таланту – Томас Карлович, погиб три с половиной года назад. Дедушку из родного города Месси – Росарио, ударили сзади по голове, когда снова воровали у старика велосипед. Неудачное падение на асфальт и удар головой лишили Аргентину футбольной легенды. Спустя три с половиной года на чемпионате мира родились новые, пережили неудачу с Саудовской Аравией и серию пенальти с Нидерландами.

Непростая судьба многих аргентинцев ещё раз убеждает, насколько сильно им был нужен общий кубок. Жаль, что не все истинные мастера дожили до финала, это было Зрелище. Тридцать ударов за два часа футбола, два гола Месси и три мяча Мбаппе. Матч, который вошел в историю. Настоящее футбола встретилось с будущим, Лионель победил. Теперь он величайший без оговорок, ведь разбил последний аргумент. Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира, но и Месси прошел эту миссию до конца.