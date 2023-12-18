Сейв века и самый грустный хет-трик в истории. Ровно год назад Аргентина обыграла Мбаппе

Месси и вратарь Мартинес вырвали Кубок мира.
Родился грандиозный промах
В футболе нового столетия пока нет более важного промаха, чем в исполнении француза Коло в великом финале Аргентины и Франции. Молодой форвард получил мяч после отскока от защитника. Не было много времени для оценки эпизода, оказался напротив голкипера левее центра. Французы посчитали, что перед нападающим было 249 открытых сантиметров ворот слева от голкипера Мартинеса и всего 64 сантиметра линии в дальнем углу.
Коло Муани правильно сделал, что пробил в ближний угол. Вот только Мартинес выскочил на восемь метров из ворот, между ним и нападающим было всего шесть метров. Близость соперника испугала форварда, не стал искать глазами Мбаппе для паса и обыгрывать голкипера. Пробил на силу. Шесть метров это мало для реакции на удар, но некоторые вратари ближний бой любят сильнее, чем дальние выстрелы, где мяч может неожиданно вильнуть.
Мартинес выставил левую ногу, теперь в Аргентине много татуировок в честь этого сейва. Хотя в серии пенальти был еще один подвиг вратаря, без победы в дуэли с Коло Муани кубок забрала бы Франция. Аргентина, загнав европейцев в дебюте, вела после первого тайма 2:0. Затем допустила ответные голы, но не сдалась. Как правильно сказал Скалони: в 90-х «альбиселесте», имея классные составы, ломались морально, а теперь показали характер.
Банда, собранная тренерским штабом вокруг Месси, попала в историю, как и знаменитое спасение. В новом веке были великие сейвы. Видели подвиги Дудека в финале ЛЧ между «Ливерпулем» и «Миланом». Англичане отыгрались с 0:3 в Стамбуле, а Ежи спасал до серии пенальти, где поляк жульничал – без повторов судьи не заставляли перебивать пенальти, когда голкипер покидал линию до удара.
Мартинес давил на бьющих игроков словесно, теперь поменяли правила футбола. Вратарям запретили говорить во время пенальти. Но голкипер касался ногой линии ворот до ударов, честно отразил попытку Комана и увидел, как Тчуамени пробил мимо. А вот аргентинцы били без промаха. Весь мир замер – общая аудитория финала около 1,5 миллиарда человек, когда защитник Монтиэль шел к «точке». Гонсало не промахнулся.
Мбаппе пережил настоящий шок
Врагу не пожелаешь забить три гола в финале чемпионата мира, но проиграть. Дважды Килиан отличился с пенальти, но это не меняет фактов – именно молодой нападающий повел за собой Францию. Стоит признать, игра против Аргентины многим европейцам не удалась. Хотя Дешам неплохо поработал в перерыве, а ещё доверил Мбаппе напутственную речь ради поднятия упавшего духа, поражение заслужили.
Ни великолепный диспетчер Гризманн, ни неоднозначный Дембеле, ни опытный Жиру не показали ничего для заслуженной победы фаворита из Франции в поединке против Аргентины, которая бодалась со многими соперниками и рисковала вылететь раньше. Наверное, европейцы переоценили себя. Посчитали, что хватит класса, силы левого фланга с Тео Эрнандесом и Мбаппе, будет достаточно опыта Льориса.
Но голкипер подвел. Жаль, что Мик Меньян пропустил чемпионат мира из-за травмы. Вратарь «Милана» не смог навязать ветерану Уго конкуренцию, хотя с его реакцией можно было выступить лучше. Льорис допускал ошибки, а в соперниках была не сборная Хорватии, как в московском финале. Мбаппе вернул Франции надежду, но поскольку за Аргентину играли два великих футболиста – Ди Мария и Месси, то при помощи молодых Альвареса и МакАллистера легенды забрали у фаворита Кубок мира.
Аргентина нуждалась в триумфе
Аргентина много лет была командой, которая не могла использовать потенциал, скатывались к некрасивым фокусам. Они и сейчас не подарки. Эмилиано Мартинес издевался над Мбаппе. Де Пауль и Паредес позволяли себе разные комментарии, они хулиганы. Но такая страна. Недавно президентом Аргентины стал человек со странной прической, который бегал с бензопилой и называет себя анархистом. На деле новый президент играет роль, а когда выходит из образа, то заметно наличие образования.
Футбольное образование у аргентинцев всегда на высоте, но они стали неудачниками из-за многочисленных поражений. Даже в Рио-де-Жанейро, где немцы были хороши, но допустили моменты Игуаина, Месси проиграл команде, с которой могли справиться. Лионель после финала ЧМ-2014 рыдал в раздевалке как ребенок. Будущий обладатель восьми «Золотых мячей» – причина, почему ловит волны хейта, ведь не все награды заслужил, не верил в успех спустя много лет.
Но в 35 лет Месси завоевал для Аргентины Кубок мира. Бесновался после матча капитан с подделкой, настоящий трофей подменили охранники. Но дальше Месси достался оригинал награды, в которой нуждалась вся Аргентина. Раньше это была развитая страна. Не могут себе простить, что просчитались с бездарным руководством, в том числе с хунтой, скатились в нищету и криминал. Даже богатые в Аргентине страдают. Марадона умер, после наркотиков злоупотреблял алкоголем.
Ещё один великий местный игрок, которого сам Марадона считал главным, выше его самого по таланту – Томас Карлович, погиб три с половиной года назад. Дедушку из родного города Месси – Росарио, ударили сзади по голове, когда снова воровали у старика велосипед. Неудачное падение на асфальт и удар головой лишили Аргентину футбольной легенды. Спустя три с половиной года на чемпионате мира родились новые, пережили неудачу с Саудовской Аравией и серию пенальти с Нидерландами.
Непростая судьба многих аргентинцев ещё раз убеждает, насколько сильно им был нужен общий кубок. Жаль, что не все истинные мастера дожили до финала, это было Зрелище. Тридцать ударов за два часа футбола, два гола Месси и три мяча Мбаппе. Матч, который вошел в историю. Настоящее футбола встретилось с будущим, Лионель победил. Теперь он величайший без оговорок, ведь разбил последний аргумент. Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира, но и Месси прошел эту миссию до конца.
Разочаровали тогда французы
Было искренне жаль Мбаппе
Разочаровали тогда французы
Было искренне жаль Мбаппе
Что касается обделенных, то личные награды дают путем голосования, результаты которых потом публикуют. Если журналисты, тренера, капитаны считают кого-то достойным, это их право. По поводу медийности, кто другим запрещает качать личный бренд? Месси стал популярным благодаря таланту, Роналду - внешности, образа жизни и т. д.
Тут дело в самих игроках. И так было всегда. Думаешь, до Месси и Роналду награды честно доставались? Скандалы и несогласные были всегда. Много заслуженных игроков не получали награды. Это часть футбола.
Что касается обделенных, то личные награды дают путем голосования, результаты которых потом публикуют. Если журналисты, тренера, капитаны считают кого-то достойным, это их право. По поводу медийности, кто другим запрещает качать личный бренд? Месси стал популярным благодаря таланту, Роналду - внешности, образа жизни и т. д.
Тут дело в самих игроках. И так было всегда. Думаешь, до Месси и Роналду награды честно доставались? Скандалы и несогласные были всегда. Много заслуженных игроков не получали награды. Это часть футбола.
две из четырех сборных закончили турнир с медалями. франция с серебром и хорваты с бронзой.
две из четырех сборных закончили турнир с медалями. франция с серебром и хорваты с бронзой.
вот как раз ЧМ 18 года был самым слабым кроме бельгийцев у французов не было достойных конкурентов, арги тогда были ужасны, хорваты в финале выдохлись и французы их легко раскатали. А ЧМ 22 был более зрелищным, где в финале сошлись сильные соперники с равными возможностями.
вот как раз ЧМ 18 года был самым слабым кроме бельгийцев у французов не было достойных конкурентов, арги тогда были ужасны, хорваты в финале выдохлись и французы их легко раскатали. А ЧМ 22 был более зрелищным, где в финале сошлись сильные соперники с равными возможностями.
1.Куча пенальти
2.Арги на допинге
3.Куча ноунеймов у Аргов
4.Легкая сетка у Аргов
5.Переоцененный уровень игры Месси на ЧМ
6.Проблема с реализацией у Бразилии и Англии
7.Всё вышеперечисленное заставляет задуматься о футболе сборных в принципе: а так ли он нужен? А не лишком ли много игр? или есть смысл поотменять все второстепенные турниры и сделать ЧЕ и ЧЮА из 8-и команд, а ЧМ из 16-и?
Может, поставить в чемпионатах по 16 клубов максимум, поотменять кубки наций, федераций, лиг и прочее. Вообще, матчи должны быть СОБЫТИЯМИ, а не каждый день то эль классико, то спектакль имени Месси (вот какого он опять с ЗМ?) и ФИФА, то пенальти ставят уже если защитник не так посмотрит на напа. И сделайте что-нить с тем, когда не лучшая по игре команда выигрывает кубок - ну что это такое? Надо при прочих равных пропускать тех, у кого лучше разница допущенных и созданных моментов икс ДЖИ. В единоборствах есть же победа по очкам.
Короче, позор современному футболу. При всей технологичности, биохакинге, новых схемах - они играют БУДНИЧНО, нет праздника. Платите меньше, если деньги так отвлекают. Ну не должен условный Дембеле после второго сезона уже мочь обеспечить себя до конца жизни, и валять дурака в приставку. Реклама отвлекает? Не могу понять, почему все так плачевно. Ни моментов, ни стабильности, с тренерами вообще чехарда страшная - увольняют за что угодно. Ни спортивных директоров. Вот МЮ - почему он ничего выиграть не может? Почему там нет современной инфраструктуры? Почему Димария приходит в МЮ звездой, играет как 77, а затем уходит и снова звезда? Может разобраться, что там у них за распил? Куда уходят деньги? Почему в МС норм, а в МЮ позор? Те же деньги ведь почти, ну, сопоставимые. Почему раньше тренер или старший по команде мог ударить игрока, а сейчас видите ли нет? Может, из-за этого тоже скатываемся? Что творится с футболом? Почему неинтересно абсолютно?
1.Куча пенальти
2.Арги на допинге
3.Куча ноунеймов у Аргов
4.Легкая сетка у Аргов
5.Переоцененный уровень игры Месси на ЧМ
6.Проблема с реализацией у Бразилии и Англии
7.Всё вышеперечисленное заставляет задуматься о футболе сборных в принципе: а так ли он нужен? А не лишком ли много игр? или есть смысл поотменять все второстепенные турниры и сделать ЧЕ и ЧЮА из 8-и команд, а ЧМ из 16-и?
Может, поставить в чемпионатах по 16 клубов максимум, поотменять кубки наций, федераций, лиг и прочее. Вообще, матчи должны быть СОБЫТИЯМИ, а не каждый день то эль классико, то спектакль имени Месси (вот какого он опять с ЗМ?) и ФИФА, то пенальти ставят уже если защитник не так посмотрит на напа. И сделайте что-нить с тем, когда не лучшая по игре команда выигрывает кубок - ну что это такое? Надо при прочих равных пропускать тех, у кого лучше разница допущенных и созданных моментов икс ДЖИ. В единоборствах есть же победа по очкам.
Короче, позор современному футболу. При всей технологичности, биохакинге, новых схемах - они играют БУДНИЧНО, нет праздника. Платите меньше, если деньги так отвлекают. Ну не должен условный Дембеле после второго сезона уже мочь обеспечить себя до конца жизни, и валять дурака в приставку. Реклама отвлекает? Не могу понять, почему все так плачевно. Ни моментов, ни стабильности, с тренерами вообще чехарда страшная - увольняют за что угодно. Ни спортивных директоров. Вот МЮ - почему он ничего выиграть не может? Почему там нет современной инфраструктуры? Почему Димария приходит в МЮ звездой, играет как 77, а затем уходит и снова звезда? Может разобраться, что там у них за распил? Куда уходят деньги? Почему в МС норм, а в МЮ позор? Те же деньги ведь почти, ну, сопоставимые. Почему раньше тренер или старший по команде мог ударить игрока, а сейчас видите ли нет? Может, из-за этого тоже скатываемся? Что творится с футболом? Почему неинтересно абсолютно?
Марокко? Но у них же был автобус. Хорваты, французы, англичане играли хуже, чем в 2018.
Одни аргентинцы носились по полю как лоси. Я подозреваю допинг.
И куча пенальти в пользу Аргентины. Все их соперники в плей-офф получали сомнительные пенальти в свои ворота. Всё ради Месси, ради его чемпионства. Получили тошнотворный спектакль от ФИФА.
Марокко? Но у них же был автобус. Хорваты, французы, англичане играли хуже, чем в 2018.
Одни аргентинцы носились по полю как лоси. Я подозреваю допинг.
И куча пенальти в пользу Аргентины. Все их соперники в плей-офф получали сомнительные пенальти в свои ворота. Всё ради Месси, ради его чемпионства. Получили тошнотворный спектакль от ФИФА.
Когда ЗМ вручает чисто ФФ, то ЧМ всегда приоритет. 2010-2015 это ФИФА + ФФ.
Когда ЗМ вручает чисто ФФ, то ЧМ всегда приоритет. 2010-2015 это ФИФА + ФФ.
Не думаю что финал Аргентина - Франция может считаться великим, только если для любителей статистики, ведь было забито 6 голов из них 3 с пенальти ( два забили французы и один аргентинцы)..........для великого финала слишком много 11 метровых, как и сам матч завершился лотереей.........
Я считаю великим можно считать матч Испания- Голландия в 2010, когда Роббен не забил, а Иньеста реализовал свой момент, очередное фатальное невезение голландцев в финальной стадии ЧМ, и триумф золотого поколения испанцев....... пускай там один гол, но там сыграли действительно равные и великие команды и игроки.......
PS .ведь еще в том году ЗМ 2010 не получил ни один из участников финала ЧМ........ведь Иньеста, Снейдер или Хави были достойны его........а на ЧМ 22 как только Месси выиграл его сразу турнир стал снова актуальным и решающим для вручения награды.......
Не думаю что финал Аргентина - Франция может считаться великим, только если для любителей статистики, ведь было забито 6 голов из них 3 с пенальти ( два забили французы и один аргентинцы)..........для великого финала слишком много 11 метровых, как и сам матч завершился лотереей.........
Я считаю великим можно считать матч Испания- Голландия в 2010, когда Роббен не забил, а Иньеста реализовал свой момент, очередное фатальное невезение голландцев в финальной стадии ЧМ, и триумф золотого поколения испанцев....... пускай там один гол, но там сыграли действительно равные и великие команды и игроки.......
PS .ведь еще в том году ЗМ 2010 не получил ни один из участников финала ЧМ........ведь Иньеста, Снейдер или Хави были достойны его........а на ЧМ 22 как только Месси выиграл его сразу турнир стал снова актуальным и решающим для вручения награды.......
Скучнейший ЧМ с весьма ослабленными и демотивировпными европейскими грандами
Скучнейший ЧМ с весьма ослабленными и демотивировпными европейскими грандами
Да, многим не повезло испытать успех Месси на ЧМ (особенно кришу и его любителям), но любители футбола хотели его победы, даже болелы французов ему желали кубка мира!
Да, многим не повезло испытать успех Месси на ЧМ (особенно кришу и его любителям), но любители футбола хотели его победы, даже болелы французов ему желали кубка мира!
https://youtu.be/DdpyIit7d18?feature=shared