Во Франции забили 12 безответных голов. Но это не крупнейший кубковый успех в Европе

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07 января 2024, 13:51

«Лилль» был близок к рекорду.

Летели тысячи километров и получили погром

Для клубов из Мартиники – заморского французского департамента, острова в Карибском море, матчи национального Кубка далекого европейского государства становятся настоящим приключением. Команда «Голден Лайон» провела в воздухе много часов, преодолела около 7 тысяч километров, чтобы пропустить в Лилле двенадцать мячей. Клуб бывшего «армейца» Языджи оказался безжалостным и совсем не гостеприимным. Жегрова и Дэвид сделали по хет-трику. У турка, которому ЦСКА глупо обещал много Наташ в Москве, дубль. Вынос в одни ворота выводит на другой разговор. Какой рекорд Кубка Франции по разнице мячей? Оказывается, главный разгром у клуба из Парижа, но это не ПСЖ . ФК «Париж» в 2021-м обыграл своего соперника со счетом 14:0. Побили древний рекорд Кубка Франции, ведь с 1934-го никто не мог забить столько, как «Мец», выигравший у скромного соперника 14:1. А если брать традиционных грандов, то только у «Сент-Этьена» есть победа 11:0 в конце 20-го века.

В Испании рекорд обновили два месяца назад

Вчера в Кубке короля всё внимание было к матчу «Реала» против скромного соперника «Арандины». Маленьким клубом руководит 35-летняя женщина, болеющая за команду из Мадрида. Резервисты Анчелотти обыграли любителей 3:1 во втором тайме, и не забыли привезти подарки. А вот 1 ноября «Хетафе» не был таким добрым к скромному клубу «Тардиента». Забили 12 безответных мячей, побили рекорд 1947 года, когда «Атлетик» уничтожил «Сельту» со счетом 12:1. А вот самый знаменитый разгром в Кубке Испании случился в Эль Класико. «Реал» разнес «Барселону» 11:1. В первом матче каталонцы выиграли 3:0, и мадридцам не понравился жесткий прием фанатов. Поэтому на ответный поединок полуфинала пришли ребята с камнями. По легенде, «Барселоне» приказали проиграть вооруженные головорезы диктатора Франко. Хотя участники матча чаще обвиняют в продажности арбитра, который помог «Реалу» забить 11 мячей.

В Кубке России отличились «Крылья Советов»

У этого турнира нет такой истории, как во Франции и Испании. Зато есть матч с десятком забитых мячей. В новом формате такие игры исключены, клубы РПЛ играют между собой на групповом этапе, получая позже неплохих соперников, вроде крепкого «Акрона», который в прошлом сезоне выбил многих фаворитов. Но в 2021-м у «Крыльев Советов» получилось побить рекорд 1992-го, который установил «Уралмаш» против «Океана» из Находки (победа 8:0). Самарская команда разнесла клуб «Знамя Ногинск» со счетом 10:0. Подопечные Осинькина четыре раза забили до перерыва и не остановились. Цыпченко сделал хет-трик, а у Пиняева дубль. На поле были Бейл, Пруцев и Сарвели. Сергеев вышел на замену, что не помешало будущему форварду «Зенита» сделать дубль. У «Динамо» и «Спартака» есть победы со счетом 7:0, у грандов это самая крупная разница.

Итальянцы не уступали в дикости остальным

Серия А не ставит рекорды по результативности, но в Кубке Италии случались разгромы в конце 1920-х годов. Рекорд установили 6 января 1927-го, когда «Алессандрия» обыграла «Болонью» 17:2. Причем тезки нынешнего клуба с таким названием. На втором месте оказался матч 2015-го, «Читтаделла» разгромила «Потенцу» 15:0. Также почти сто лет назад резвился в Кубке Италии «Ювентус». Им хватило потенциала для разгрома 15:0. А у «Интера» рекорд чуть скромнее – выиграли 14:0. Но после 20-х успокоились. Ни один из привычных грандов Серии А не забивал в Кубке Италии более десяти мячей почти сто лет. Даже странно, ведь знаем богатую историю незаконных ставок в Италии. Именно для этого были ограничения по прогнозам на конкретный счет и количество мячей, чтобы не подстраивали разгромы.

У немцев держится рекорд со времен Гитлера

В Кубке Германии забили 17 мячей в ворота одной команды. Речь о поединке между клубом «Штутгарт Киккерс» и его малоизвестным соперником. Победа 17:0 самая крупная, «Баварии» не хватило парочки голов в ворота клуба «Вальдберг», чтобы подвинуть разгром 1941-го. Во времена гнусного рейха в турнире хватало крупных побед, а вот за последние тридцать лет добавили точечных разгромов слабых соперников. «Бавария» выиграла свой матч 16:1, а у «Кайзерслаутерна» есть успех 15:0. «Боруссия» Дортмунд клубный рекорд поставила в конце 70-х, когда вынесли слабого оппонента 14:1. Непросто обновить абсолютный рекорд немецкого футбола, ведь надо выиграть с разницей в 18 голов. Немецкий разгром самый крупный в списке, 17:0, в других лигах ничего подобного не случалось.

В Англии лидируют матчи позапрошлого века