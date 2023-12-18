Моуриньо рассказал о причинах ухода Де Брюйне и Салаха из «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, ранее возглавлявший «Челси», рассказал о причинах ухода из клуба полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Мохамеда Салаха.
По правде сказать, они ушли, потому что так захотели. Они не желали ждать. Время показало, что они правильно поступили, ведь они построили карьеру и достигли хороших результатов. Но порой дети принимают подобные решения, поскольку они не способны ждать, или у них не хватает терпения сохранять спокойствие в ожидании нужного момента. Иногда их карьера идет по неправильному пути.
С Кевином все было очень похоже. Мы отправились на предсезонную подготовку в Азию. Мы посетили Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был перейти в немецкую команду на правах аренды. Я сказал клубу: «Нет, я не хочу, чтобы он уходил в аренду».
Он остался и начал сезон в АПЛ, выходя в стартовом составе. Потом был Суперкубок Европы в Праге против «Баварии», и он не сыграл в том поединке. На следующий день он решил покинуть команду. Мы провели второй матч Премьер-Лиги в сезоне против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вничью со счетом 0:0. Он начал в запасе и отыграл несколько минут, но ему этого было мало. Если ты хочешь уйти из «Челси» – уходи, придет кто-то другой.
Они были просто детьми, которые не умели ждать. Их карьера говорит о том, что они оказались правы, но это зависело не от меня. Возможно, другие скажут, что я их выгнал, но не они сами.
Вот и привет "нетерпеливым". Похоже, португалец сам признался, что специально мариновал парня после разговора в конце лета и продал зимой. Уже в следующем сезоне Де Брюйне сделал 10+21 в Бундеслиге и с триумфом вернулся в АПЛ.
Признавать ошибки тоже нужно уметь.
Вот и привет "нетерпеливым". Похоже, португалец сам признался, что специально мариновал парня после разговора в конце лета и продал зимой. Уже в следующем сезоне Де Брюйне сделал 10+21 в Бундеслиге и с триумфом вернулся в АПЛ.
Признавать ошибки тоже нужно уметь.
Салах вырос до уровня топ при Клоппе и в Ливерпуле, результативные действия Салаха в Роме говорило, что Салах вполне хороший игрок, но он не был в числе топ игроков.
Есть лишь одна важная вещь, при Жозе игроки не растут, тот же Шюррле не вырос при Жозе, а ведь Жозе сделал выбор в его пользу. Тот же Деку и Манише из Порту быстро сдулись. Малуда, Эссьен, Гудьйонсон также как Шюррле остановились и затерялись. Озил тоже доигрывал.
Жозе просто выжимает соки из игроков здесь и сейчас для определённого результата, но они не развиваются. Погба тоже сдулся в МЮ.
Салах вырос до уровня топ при Клоппе и в Ливерпуле, результативные действия Салаха в Роме говорило, что Салах вполне хороший игрок, но он не был в числе топ игроков.
Есть лишь одна важная вещь, при Жозе игроки не растут, тот же Шюррле не вырос при Жозе, а ведь Жозе сделал выбор в его пользу. Тот же Деку и Манише из Порту быстро сдулись. Малуда, Эссьен, Гудьйонсон также как Шюррле остановились и затерялись. Озил тоже доигрывал.
Жозе просто выжимает соки из игроков здесь и сейчас для определённого результата, но они не развиваются. Погба тоже сдулся в МЮ.