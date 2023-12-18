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Моуриньо рассказал о причинах ухода Де Брюйне и Салаха из «Челси»

вчера, 17:13

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, ранее возглавлявший «Челси», рассказал о причинах ухода из клуба полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Мохамеда Салаха.

По правде сказать, они ушли, потому что так захотели. Они не желали ждать. Время показало, что они правильно поступили, ведь они построили карьеру и достигли хороших результатов. Но порой дети принимают подобные решения, поскольку они не способны ждать, или у них не хватает терпения сохранять спокойствие в ожидании нужного момента. Иногда их карьера идет по неправильному пути.

С Кевином все было очень похоже. Мы отправились на предсезонную подготовку в Азию. Мы посетили Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был перейти в немецкую команду на правах аренды. Я сказал клубу: «Нет, я не хочу, чтобы он уходил в аренду».

Он остался и начал сезон в АПЛ, выходя в стартовом составе. Потом был Суперкубок Европы в Праге против «Баварии», и он не сыграл в том поединке. На следующий день он решил покинуть команду. Мы провели второй матч Премьер-Лиги в сезоне против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вничью со счетом 0:0. Он начал в запасе и отыграл несколько минут, но ему этого было мало. Если ты хочешь уйти из «Челси» – уходи, придет кто-то другой.

Они были просто детьми, которые не умели ждать. Их карьера говорит о том, что они оказались правы, но это зависело не от меня. Возможно, другие скажут, что я их выгнал, но не они сами.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:25
Как тренер он может и хороший, но как человек на любителя… По мне, так просто 🤢🤮, лучше бы Кевин подрался не с Это’о, а с Жозе…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:26, ред.
Очень о2уенно иногда говорить в сослагательном наклонении - если бы не это, то что и если не бы бы да ка бы.... , но, произошло то, что произошло, и, мы, возможно, не знали бы о КДБ, если б не его решение. Я это к чему? А, к тому, что сам хрен знает что этим хотел сказать Моур - что у них ахренительная скаутская школа? - навряд ли, иначе бы вычеслили этих талантов раньше. Ещё какие то поводы? - ХЗ, разве что не дали доразвиться растущим талантам руками Моура, а этим хвастаться не советую
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:00
Поливать Жозе это удел слепых диванных критиков. По факту он один из самых успешных и титулованных тренеров. Этим все сказано. Тут и работа с талантами, и развитие, и стабильность, и супер рекордные достижения с Порту, Челси, Интером и Реалом. К чему эти рассуждения постфактум??? Если такие умные, можете подсказать грандам, каких молодых игроков не стоит отпускать ни за что?? Реал, Барса, Бавария, МС, Мю, Милан, Юве - да всем нужны такие эксперты.
Нет тренера который 100% каждого игрока делающего лучше чем есть. Тот же Анчи с треском провалился в Эвертоне и Наполи с большими вложениями чем Жозе в ТТХ. А также, он как раз работал после Моура в Челси и Реале. Был ли прогресс, процветание, лучший футбол, находка гениев? Наоборот ставил галимый автобус и быстро пока дал команду.
Чел даже в МЮ взял 3 трофея, второе место с теми же 80 очками по которым боготворят Артету и Сульшера. Тупо из-за лодаря Погба слили. А он игрок настроения, с Оле тоже немного показал себя и дальше валял дурака - время показало кто был прав. А сейчас Тенхагу дают убрать хоть Роналду, хоть 100лямного Санчо, играть откровенным автобусом чтоб не позориться разгромным счетом, вылетать с 4места ЛЧ. Найс двойные стандарты
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ cq7c64ujbr8z (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Но стоит признать тот факт, что Шюррле был на пике в тех годах. На ЧМ 2014 Шюррле был ключевой фигурой в сборной Германии и мог команде выиграть ЧМ. На тот момент Шюррле играл очень здорово, но быстро сдулся, а Де Брюйне вырос как игрок в дальнейшем. Но если выбирать именно в тот момент, то Шюррле был сильнее.
Салах вырос до уровня топ при Клоппе и в Ливерпуле, результативные действия Салаха в Роме говорило, что Салах вполне хороший игрок, но он не был в числе топ игроков.
Есть лишь одна важная вещь, при Жозе игроки не растут, тот же Шюррле не вырос при Жозе, а ведь Жозе сделал выбор в его пользу. Тот же Деку и Манише из Порту быстро сдулись. Малуда, Эссьен, Гудьйонсон также как Шюррле остановились и затерялись. Озил тоже доигрывал.
Жозе просто выжимает соки из игроков здесь и сейчас для определённого результата, но они не развиваются. Погба тоже сдулся в МЮ.
adekvat
adekvat ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:06
Готовится сейчас с Ромы выгонят, будет мемуары писать.
cq7c64ujbr8z
cq7c64ujbr8z
вчера в 17:54
В целом - да, претензии в ретроспективе странные, но насчет Де Брюйне Моуринью лукавит. В 2013 он не отдал полузащитника в аренду и выпустил в нескольких матчах, а потом бельгиец не просто не получал шансов, а в большинстве игр не попадал в заявку (играл в Кубке лиги и символически несколько раз выходил в ЛЧ). Зато играл.... Андре Шюррле.
Вот и привет "нетерпеливым". Похоже, португалец сам признался, что специально мариновал парня после разговора в конце лета и продал зимой. Уже в следующем сезоне Де Брюйне сделал 10+21 в Бундеслиге и с триумфом вернулся в АПЛ.
Признавать ошибки тоже нужно уметь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:50
Про КДБ Оби Микел и Терри рассуждали недавно в подкасте, и оба говорили, что у КДБ было не лучшее время, он не хотел тренироваться, был очень злым и агрессивным и подрался с Это'О на тренировке. И что Моур не имеет отношения к его уходу, он сам себя ушёл. Думаю, теорий заговора тут искать не стоит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:43
Ой сказочнииик…
Вещий
Вещий
вчера в 17:33
Что то Маур разговорился и все о старых вещах...
Гость
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