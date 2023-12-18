Моуриньо рассказал о причинах ухода Де Брюйне и Салаха из «Челси»

Главный тренер «Ромы» , ранее возглавлявший «Челси», рассказал о причинах ухода из клуба полузащитника и нападающего .

По правде сказать, они ушли, потому что так захотели. Они не желали ждать. Время показало, что они правильно поступили, ведь они построили карьеру и достигли хороших результатов. Но порой дети принимают подобные решения, поскольку они не способны ждать, или у них не хватает терпения сохранять спокойствие в ожидании нужного момента. Иногда их карьера идет по неправильному пути.

С Кевином все было очень похоже. Мы отправились на предсезонную подготовку в Азию. Мы посетили Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был перейти в немецкую команду на правах аренды. Я сказал клубу: «Нет, я не хочу, чтобы он уходил в аренду».

Он остался и начал сезон в АПЛ , выходя в стартовом составе. Потом был Суперкубок Европы в Праге против «Баварии», и он не сыграл в том поединке. На следующий день он решил покинуть команду. Мы провели второй матч Премьер-Лиги в сезоне против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вничью со счетом 0:0. Он начал в запасе и отыграл несколько минут, но ему этого было мало. Если ты хочешь уйти из «Челси» – уходи, придет кто-то другой.

Они были просто детьми, которые не умели ждать. Их карьера говорит о том, что они оказались правы, но это зависело не от меня. Возможно, другие скажут, что я их выгнал, но не они сами.