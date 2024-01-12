Валерий Новиков: «Если бы „Зенит“ мог, то купил бы всю сборную Бразилии».

Бывший вратарь ЦСКА поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в составе «Зенита».

Это, конечно, удивительно. Думаю, что перед клубом поставлена конкретная задача в виде победы в РПЛ , поэтому они всеми средствами пытаются ее выполнить. Наверное, если бы они могли, то купили бы сразу всю сборную Бразилии (смеется). У клуба есть средства, поэтому они и пользуются такой возможностью. Но я уверен, что проходных матчей у петербуржцев не будет, клубы РПЛ постараются дать бой «Зениту» во второй части чемпионата.