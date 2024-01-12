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Валерий Новиков: «Если бы „Зенит“ мог, то купил бы всю сборную Бразилии»

вчера, 19:05

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в составе «Зенита».

Это, конечно, удивительно. Думаю, что перед клубом поставлена конкретная задача в виде победы в РПЛ, поэтому они всеми средствами пытаются ее выполнить. Наверное, если бы они могли, то купили бы сразу всю сборную Бразилии (смеется). У клуба есть средства, поэтому они и пользуются такой возможностью. Но я уверен, что проходных матчей у петербуржцев не будет, клубы РПЛ постараются дать бой «Зениту» во второй части чемпионата.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 20:29
112910415
112910415
вчера в 19:51
и эта мечта не сбылась пока (
Интерес
Интерес ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:33
Чего тут непонятного??? Человек справедливо замечает,что :" Наверное, если бы они могли, то купили бы сразу всю сборную Бразилии (смеется)".
Capral
Capral
вчера в 19:32
Отлично помню Новикова в воротах ЦСКА. В 1978г., в игре чемпионата СССР против ДИНАМО, на Песчаной улице- получил 4 гола в свои ворота от соперника!!! Уже после 1го тайма, динамовцы смяли соперника и отправили в ворота Новикова три безответных гола!!! До сих пор, та игра перед глазами!!! С Астаповским- и близко не сравнить!!!

Что касаемо того, что Зенит хотел бы скупить всю сб.Бразилии- я не согласен. Для таких покупок нyжен и тренер, уровня Бразилии, коим, Семак- никогда не был и не будет. В противном случае, Питер превратился бы в ДИНАМО- 2005, с Федорычевым и кучей знаменитых португалов. Пару, бразов, да- Зенит позволить себе может, да и то, потому что играть будут- сами по себе, без тренерских установок...
Интерес
Интерес
вчера в 19:31
Это будет последнее,и самое дорогое чемпионство за всю историю футбола "новой России".
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Валерий Новиков: «Если бы „Зенит“ мог, то купил бы всю сборную Бразилии».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:19
Там из сборной пара человек максимум, почему речь идёт о сборной Бразилии?...
Гость
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