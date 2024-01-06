Салихова: «„Зенит“ сейчас — это санитары РПЛ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметов в «Зенит».
Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать.
Если похвалить - спасибо....
Если потроллить...то как то странно слышать троллинг в адрес Чемпиона с той стороны чья команда ни разу за 5 лет за 11 встреч в РПЛ не обыграла Семака...))
Если похвалить - спасибо....
Если потроллить...то как то странно слышать троллинг в адрес Чемпиона с той стороны чья команда ни разу за 5 лет за 11 встреч в РПЛ не обыграла Семака...))
Для этого не обязательно рассуждать о самом популярном виде спорта.
Можно просто сходить на вечеринку к Ивлеевой - внимание будет обеспечено.
Для этого не обязательно рассуждать о самом популярном виде спорта.
Можно просто сходить на вечеринку к Ивлеевой - внимание будет обеспечено.