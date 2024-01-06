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Салихова: «„Зенит“ сейчас — это санитары РПЛ»

вчера, 18:10

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметов в «Зенит».

Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:38
Пока Зенит будет находиться в положении, не в чем себе не отказывай за счет неконтролируемого потока вливаний, эти глупости будут продолжаться. Зарема просто озвучила то, что и без нее для многих очевидно.
Знатог
Знатог
вчера в 20:26
ху из Салихова?
Интерес
Интерес
вчера в 20:17
Опохмелилась и высказалась.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Уважаемый, а ты в своей сине-бело-голубой любви уже не можешь предположить, что она говорит как частное лицо.? То, что она болельщица Спартака, лишает ее права на собственное мнение.? Кстати это мнение вполне обоснованное и к Бакаеву и Фернандесу можно добавить Арсена Адамова, Чистякова, Сутормина, а сейчас и Ахметова. Принцип такой "санитарии" чтобы никому другим не достались и чтобы ослабить конкурентов. Так что термин "санитары РПЛ" слишком мягкий для оценки таких действий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ wxym8a65ku6d (раскрыть)
вчера в 19:40
Она всегда непонятно чем занималась. Федун уже давно не при делах, а у неё до сих пор кто-то что-то спрашивает...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:18
Перепила барышня и бред несёт.))
wxym8a65ku6d
wxym8a65ku6d
вчера в 18:51
А зачем ее печатать... кто она такая и непонятно чем сейчас занимается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:41, ред.
Интересно она хотела похвалить или поругать Зенит...???

Если похвалить - спасибо....
Если потроллить...то как то странно слышать троллинг в адрес Чемпиона с той стороны чья команда ни разу за 5 лет за 11 встреч в РПЛ не обыграла Семака...))
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
В глупой голове рождаются глупые мысли.
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:33
)))))))))) все молчат)) А что должны говорить?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:28
Случайная женщина в футболе опять привлекает к себе внимание.
Для этого не обязательно рассуждать о самом популярном виде спорта.
Можно просто сходить на вечеринку к Ивлеевой - внимание будет обеспечено.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:25
Бомжи собирают своих же по другим клубам...
drug01
drug01
вчера в 18:12
Это было очень часто и все молчат..... Газпром!!!!
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