Салихова: «„Зенит“ сейчас — это санитары РПЛ»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о переходе полузащитника «Краснодара» в «Зенит».

Удивительная трансформация в спортивной политике «Зенита». Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ . Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать.