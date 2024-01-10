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Спортивный директор «Локомотива» оценил трансфер Салтыкова

вчера, 15:21

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова подтверждает философию клуба.

Никита Салтыков — наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных. Этот трансфер ещё раз подтверждает выбранное нами направление — подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны. До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде.

Также сам Салтыков прокомментировал свой переход.

Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где ещё остались незавершённые дела. До встречи в Черкизово летом!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:59
заметный плюс для Локо !
lotsman
lotsman
вчера в 16:24
Хорошее направление взял Локомотив - создание команды из российских молодых талантов.
drug01
drug01
вчера в 16:15
Черкизово ждёт с нетерпением! Всё идёт по плану!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 59hhjnn86mwc (раскрыть)
вчера в 15:35
Грамотность 80-го уровня руководства КС - продали актив стоимостью 300 миллионов за 30 миллионов) Такая грамотность обычно уголовкой карается.
ye8q4ajk7jg4
ye8q4ajk7jg4
вчера в 15:34
Главное в этом трансфере..... чтобы до лета не получил серьезную травму.... футбол все может быть.
59hhjnn86mwc
59hhjnn86mwc
вчера в 15:23
Грамотно поступили и Локо и Самара... пусть доиграет пока за Крылья, а то их совсем раздербанили.
Гость
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