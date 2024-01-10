Спортивный директор «Локомотива» оценил трансфер Салтыкова

Спортивный директор «Локомотива» заявил, что трансфер полузащитника «Крыльев Советов» подтверждает философию клуба.

Никита Салтыков — наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных. Этот трансфер ещё раз подтверждает выбранное нами направление — подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны. До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде.