Федун оценил идею возрождения «Спартака-2»

Бывший владелец «Спартака» высказался о возрождении второй команды «красно-белых».

Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка.