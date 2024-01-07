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Федун оценил идею возрождения «Спартака-2»

вчера, 12:17

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возрождении второй команды «красно-белых».

Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:19
У самого Федуна стратегии не было никакой, а тактика заключалась в паразитировании созданного им Спартака на славе Спартака, созданного Старостиным. Особенной эксплуатации подвергался так называемый спартаковский дух, от чего он и подвергся такому значительному износу - практически выветрился и даже начал замещаться промесовской уголовщиной.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:10
Это главное отличие любого демагога.
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
Говорят, что новое - это хорошо забытое старое, а у Спартака и тут новое - ещё свежее старое, т.е. грабли.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:35
Ну я бы лично не был бы столь категоричен, что во второй команде должны быть свои воспитанники.
Для начала надо определиться для чего нужна вторая команда.
Первое для чего она должна быть это подготовка ближайшего резерва для основной команды из молодых игроков.
Конечно основная масса должна быть из своих воспитанников, которые выросли из молодёжки или переросли её в качестве мастерства, в них виден потенциал, а для основы они пока сыроваты.
Так же в команду могут приобретаться молодые игроки из других клубов, которые молоды и могут пригодиться в будущем. Ведь кого то можно купить за смешные деньги (по меркам больших клубов), а через пару годиков придётся платить в несколько десятков или даже сотен раз.
Ну и конечно должен быть лифт в обе стороны.
Если не тянешь основу, то давай во вторую команду, причём не важно кто ты свой российский игрок или легионер.
В том же Локо через Казанку прошло много игроков, кто сейчас выступает в основе клуба и я лично был разочарован, что её закрыли.
Суть второй команды любого клуба не в том кто именно в ней играет, смысл взаимодействия с главной командой.
Вот если во второй команде будут играть только свои воспитанники, а в основу никто не будет попадать, то какой смысл от неё? Правильно никакого.
9urr5d47zqf2
9urr5d47zqf2
вчера в 15:55
Во второй команде любого клуба нет необходимости, только если там не играет 100 процентов своих собственных учеников.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:31
Надо во вторую команду набирать только своих, всё правильно говорит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:30
А если вспомнить , что Федун выпускник Львовского военно-политического училища им. Ленина, подполковник СА, политработник, то становится все на свои места, и его карьера "бизнесмена" и его любовь к дорогим игрушкам ( ФК Спартак) и многое другое.
Capral
Capral
вчера в 13:55
Были дублирующие составы игравшие накануне игр основы. Зачем было убирать, кому мешало...
46kvc4fcau9w
46kvc4fcau9w
вчера в 13:48
А у него самого какая была стратегия? .... так что чья бы корова мычала, е его бы помолчала
y95gf72n2x95
y95gf72n2x95
вчера в 13:44, ред.
Что то они со своей эскортницей второй день в новостях... к чему бы это?
lotsman
lotsman
вчера в 13:36
Как я понимаю Спартак-2 и возрождается для того, чтобы наигрывать свою молодёжь до уровня основной команды. Если так получится, то можно гораздо меньше тратиться на легионеров и возрождать свой футбол. Конечно, это долгосрочный процесс, отдача будет не сразу, но если получится, то можно подготовить много своих, российских, звёзд.
Сп62
Сп62
вчера в 13:11
А может стратегия есть, только её не озвучили.
ABir
ABir
вчера в 13:10
Судя по тому, что в основе практически нет своих воспитанников, может и есть смысл в возрождении Спартака-2, если там будут доводить свою молодежь до уровня первой команды.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:49
"Надо определиться со стратегией, а ее нет."

Это говорит человек, при котором за 17 лет было одно случайное (я имею в виду без системного подхода) чемпионство и который сам дальше тренера-чемпиона и слил, как считает большинство специалистов?

И который ныл "Я потратил 250 миллионов на трансферы, где моё чемпионство" вместо стратегии?

Или свою жену-эскортницу сделать неофициальным рупором команды, где она обкидывала известной субстанцией всех функционеров клуба (рано или поздно, когда они сделают ошибку) было стратегией?

Стратегией было подружиться с замминистра нефтяной промышленности СССР и получить 7% нефтяного гиганта по дружбе при прихватизации, всё остальное за 17 лет, что мы видели, было полнейшей профанацией.
Интерес
Интерес
вчера в 12:39
Иногда и Федун может работать оракулом.Ох,уж эти "бывшие"-они всегда говорят вещи,близкие к правде!!! Отставка-путь к свободомыслию и правде.
Гость
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