Федун оценил идею возрождения «Спартака-2»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возрождении второй команды «красно-белых».
Я так понимаю, что у новых владельцев «Спартака» есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение «Спартака-2». Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2»]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка.
Для начала надо определиться для чего нужна вторая команда.
Первое для чего она должна быть это подготовка ближайшего резерва для основной команды из молодых игроков.
Конечно основная масса должна быть из своих воспитанников, которые выросли из молодёжки или переросли её в качестве мастерства, в них виден потенциал, а для основы они пока сыроваты.
Так же в команду могут приобретаться молодые игроки из других клубов, которые молоды и могут пригодиться в будущем. Ведь кого то можно купить за смешные деньги (по меркам больших клубов), а через пару годиков придётся платить в несколько десятков или даже сотен раз.
Ну и конечно должен быть лифт в обе стороны.
Если не тянешь основу, то давай во вторую команду, причём не важно кто ты свой российский игрок или легионер.
В том же Локо через Казанку прошло много игроков, кто сейчас выступает в основе клуба и я лично был разочарован, что её закрыли.
Суть второй команды любого клуба не в том кто именно в ней играет, смысл взаимодействия с главной командой.
Вот если во второй команде будут играть только свои воспитанники, а в основу никто не будет попадать, то какой смысл от неё? Правильно никакого.
Для начала надо определиться для чего нужна вторая команда.
Первое для чего она должна быть это подготовка ближайшего резерва для основной команды из молодых игроков.
Конечно основная масса должна быть из своих воспитанников, которые выросли из молодёжки или переросли её в качестве мастерства, в них виден потенциал, а для основы они пока сыроваты.
Так же в команду могут приобретаться молодые игроки из других клубов, которые молоды и могут пригодиться в будущем. Ведь кого то можно купить за смешные деньги (по меркам больших клубов), а через пару годиков придётся платить в несколько десятков или даже сотен раз.
Ну и конечно должен быть лифт в обе стороны.
Если не тянешь основу, то давай во вторую команду, причём не важно кто ты свой российский игрок или легионер.
В том же Локо через Казанку прошло много игроков, кто сейчас выступает в основе клуба и я лично был разочарован, что её закрыли.
Суть второй команды любого клуба не в том кто именно в ней играет, смысл взаимодействия с главной командой.
Вот если во второй команде будут играть только свои воспитанники, а в основу никто не будет попадать, то какой смысл от неё? Правильно никакого.