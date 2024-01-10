В «Ахмате» высказались о будущем лучшего бомбардира клуба в текущем сезоне

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вчера, 13:58

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что нападающий сборной Буркина-Фасо не подписал новый контракт с грозненцами.

Новый контракт с «Ахматом» пока не подписан. Наше предложение остаётся в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 22 матча и забил 7 мячей.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболистом интересуются зарубежные клубы.