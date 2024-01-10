В «Ахмате» высказались о будущем лучшего бомбардира клуба в текущем сезоне

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате не подписал новый контракт с грозненцами.
Новый контракт с «Ахматом» пока не подписан. Наше предложение остаётся в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало.
Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 22 матча и забил 7 мячей.
Ранее агент Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболистом интересуются зарубежные клубы.
Уже первого числа, взглянув на состав своей группы, отпадает желание набирать очки. Количество групп уменьшилось, соответственно, плотность клонов в них увеличилась. Простому игроку с одного аккаунта взять одну из этих групп нереально трудно. Если в моей группе десяток клонов в течение месяца смогут перебирать варианты матча с коэффициентами выше 50, кому-нибудь из них обязательно повезёт.
А их общение в этом хэштеге доходит до маразма. Один клон отвечает другому, при этом забывая, что они принадлежат одному и тому же человеку. Это уже напоминает раздвоение личности. Даже Модераторы уже не обращают внимания на их просьбы или предложения.
Далее, мне непонятно, что одному человеку делать с десятком призов каждый месяц? У него что, какая-то лавка открыта? Это просто ярмарка тщеславие какая-то.
А лично мне очень печально, что организаторы не видят, как уходят люди с сайта. Клонами интерес к сайту не поддержишь.
Прошу прощения, если невзначай кого-то обидел, просто наболело...
Уже первого числа, взглянув на состав своей группы, отпадает желание набирать очки. Количество групп уменьшилось, соответственно, плотность клонов в них увеличилась. Простому игроку с одного аккаунта взять одну из этих групп нереально трудно. Если в моей группе десяток клонов в течение месяца смогут перебирать варианты матча с коэффициентами выше 50, кому-нибудь из них обязательно повезёт.
А их общение в этом хэштеге доходит до маразма. Один клон отвечает другому, при этом забывая, что они принадлежат одному и тому же человеку. Это уже напоминает раздвоение личности. Даже Модераторы уже не обращают внимания на их просьбы или предложения.
Далее, мне непонятно, что одному человеку делать с десятком призов каждый месяц? У него что, какая-то лавка открыта? Это просто ярмарка тщеславие какая-то.
А лично мне очень печально, что организаторы не видят, как уходят люди с сайта. Клонами интерес к сайту не поддержишь.
Прошу прощения, если невзначай кого-то обидел, просто наболело...