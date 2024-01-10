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В «Ахмате» высказались о будущем лучшего бомбардира клуба в текущем сезоне

вчера, 13:58

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате не подписал новый контракт с грозненцами.

Новый контракт с «Ахматом» пока не подписан. Наше предложение остаётся в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 22 матча и забил 7 мячей.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболистом интересуются зарубежные клубы.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 15:21
Всё решает руководство фк АХМАТ.. Мы болельщики клуба будем наблюдать развитие клуба и какое место займёт фк АХМАТ в Чемпионате
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Всем добра! Вот честно, несколько человек со своими клонами сумели убить интересный КОГДА ТО конкурс.
Уже первого числа, взглянув на состав своей группы, отпадает желание набирать очки. Количество групп уменьшилось, соответственно, плотность клонов в них увеличилась. Простому игроку с одного аккаунта взять одну из этих групп нереально трудно. Если в моей группе десяток клонов в течение месяца смогут перебирать варианты матча с коэффициентами выше 50, кому-нибудь из них обязательно повезёт.

А их общение в этом хэштеге доходит до маразма. Один клон отвечает другому, при этом забывая, что они принадлежат одному и тому же человеку. Это уже напоминает раздвоение личности. Даже Модераторы уже не обращают внимания на их просьбы или предложения.
Далее, мне непонятно, что одному человеку делать с десятком призов каждый месяц? У него что, какая-то лавка открыта? Это просто ярмарка тщеславие какая-то.

А лично мне очень печально, что организаторы не видят, как уходят люди с сайта. Клонами интерес к сайту не поддержишь.

Прошу прощения, если невзначай кого-то обидел, просто наболело...
Capral
Capral
вчера в 14:09
Силовой форвард, напористый, пробивной. В Ахмат неплохо вписался, представляет в атаке команды грозную силу. Физика в порядке, техника на определенном уровне, что вполне соответствует российскому футболу. Я бы оставил в команде. Вспоминаю, как весной прошлого года, он проходил, нашу несчастную оборону как сквозь стену, не замечая её, без робости и сомнений. Мне всегда нравились африканские футболисты. И, как однажды сказал гл.редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук: "Африканские футболисты- Милостью Божьей"!
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