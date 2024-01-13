Российские клубы проявляют интерес к нападающему сборной Перу

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вчера, 13:08

Российские клубы изучают возможность трансфера нападающего «Спортинг Кристал» и сборной Перу . Отмечается, что перуанский клуб готов рассмотреть только полноценный переход игрока за сумму около 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гримальдо провёл 43 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спортинг Кристал» истекает зимой 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего вингера в 1,5 миллиона евро.