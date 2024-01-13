Агент Кади рассказал, останется ли игрок в «Краснодаре»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» , сообщил, что футболист останется в своей нынешней команде в текущем сезоне.

Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернёт место в стартовом составе.