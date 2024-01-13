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Агент Кади рассказал, останется ли игрок в «Краснодаре»

вчера, 12:19

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, сообщил, что футболист останется в своей нынешней команде в текущем сезоне.

Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернёт место в стартовом составе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:01
чемпионом хочет стать, однако
Дед и ушко
Дед и ушко ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:44
Согласен. До того матча со Спартаком играл гораздо лучше. Джикия его чуть не убил. У маленького Кади от удара головой об голову запал язык, Джикия помощь первую оказывал. А Абаскаль аплодировал. Вся история напомнила пацанские разборки и пацанское благородство. Спам есть спам. Не добавить не убрать.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:56
О как запел. А такие серенады распевал, что хочет уйти, что верните меня туда, где взяли, что Ивич на поле не выпускает. Днище, которое не могло выиграть конкуренцию у Ахметова.

Нет, надо отдать должное, до того, как при столкновении с Джикией он получил травму, он играл лучше трети состава Краснодара. Единственное, он вспыльчивый был и вечно желтые ловил. После травмы он какой-то вялый, не вышел на тот уровень еще. И уже требует игровое время 24/7. Не заслужил еще, да вот конкурент по позиции - Ахметов ушел и конкуренция исчезла
Гость
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