Агент Кади рассказал, останется ли игрок в «Краснодаре»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади, сообщил, что футболист останется в своей нынешней команде в текущем сезоне.
Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернёт место в стартовом составе.
Нет, надо отдать должное, до того, как при столкновении с Джикией он получил травму, он играл лучше трети состава Краснодара. Единственное, он вспыльчивый был и вечно желтые ловил. После травмы он какой-то вялый, не вышел на тот уровень еще. И уже требует игровое время 24/7. Не заслужил еще, да вот конкурент по позиции - Ахметов ушел и конкуренция исчезла
Нет, надо отдать должное, до того, как при столкновении с Джикией он получил травму, он играл лучше трети состава Краснодара. Единственное, он вспыльчивый был и вечно желтые ловил. После травмы он какой-то вялый, не вышел на тот уровень еще. И уже требует игровое время 24/7. Не заслужил еще, да вот конкурент по позиции - Ахметов ушел и конкуренция исчезла