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Агент Антона Миранчука высказался о будущем своего клиента

вчера, 12:34

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали.

Также Шпинёв сообщил, что Миранчук останется в «Локомотиве» до конца контракта, а летом примет решение о месте продолжения карьеры.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:28
Контракт заканчивается летом. Сейчас время продления контракта. Контракт, как я понял агента, сейчас продлевать не будут, а летом, в статусе свободного агента, будут выбирать оптимальный вариант. в Локомотиве, скорее всего, оставаться на нынешних условиях не хотят. Если бы хотели, то вели бы разговоры о условиях продления контракта. Это моё личное мнение.
a-league
a-league
вчера в 13:20, ред.
2 протон

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112910415
112910415
вчера в 13:13
всё было выдумано ...
или как ?!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:40
Как обычно откровенное разводилово в период трансферных окон...
Гость
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