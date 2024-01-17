Агент Антона Миранчука высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».
«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали.
Также Шпинёв сообщил, что Миранчук останется в «Локомотиве» до конца контракта, а летом примет решение о месте продолжения карьеры.
Миранчук является воспитанником «Локомотива». Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.
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Далее идём по пунктам ваших увлекательных рассказов про эффективность комментариев, повышающих рейтинг сайта.
Проверяется всё банально просто: берём ваш произвольный комментарий по какому-нибудь спортивному событию и, имитируя стороннего человека, осуществляем в любом интернет поисковике поиск/запрос по указанному событию. Вам надо объяснять на каком месте в результатах поиска окажется ваш бесценный для рейтинга сайта комментарий ???
Мало того, я больше чем уверен, что ваш комментарий либо ВООБЩЕ не попадёт в итоговую выборку по любому запросу на это событие, либо его место окажется на таком недосягаемом дне, до которого неискушённый интернет-пользователь, осуществивший запрос, просто никогда не доберётся.
То же самое касается и околонулевой эффективности репостов в ваши же соцсети
или как ?!
или как ?!