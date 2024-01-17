Агент Антона Миранчука высказался о будущем своего клиента

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вчера, 12:34

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России , отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали.

Также Шпинёв сообщил, что Миранчук останется в «Локомотиве» до конца контракта, а летом примет решение о месте продолжения карьеры.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Его контракт истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл 24 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.