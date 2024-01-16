Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ»

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вчера, 23:29

Полузащитник «Локомотива» согласился перейти в «Бешикташ».

Игрок не стал продлевать контракт с москвичами, его зарплата бы в этом случае упала с 2,4 млн евро в год до 1,2 млн.

Хавбек хочет получать в турецком коллективе 3 миллиона, переговоры продолжаются.