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Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ»

вчера, 23:29

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ».

Игрок не стал продлевать контракт с москвичами, его зарплата бы в этом случае упала с 2,4 млн евро в год до 1,2 млн.

Хавбек хочет получать в турецком коллективе 3 миллиона, переговоры продолжаются.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:34
Да, с продажи билетов! Только на на футбол, а на проезд по ЖД.
shur
shur
сегодня в 09:32
...Турция мёдом не покажется, надо будет вкалывать,болелы
жесткие,требовательные....!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:30
Хочет 3 млн.???
Антону следует напомнить, что скорее турки с русских деньги поимеют, чем наоборот. По старой курортной привычке)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:03, ред.
Изидор, Бабкин, Миранчук и пр....от Дзюбы...кто куда....на любые зарплаты...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:58
вот главная причина всех ему подобных игрочишек перейдя в Москву им дают такие безосновательные зарплаты тот же Пиняев Глушенков наверняка так же теперь получают те же миллионы ни чем не заслуженные и зачем дальше напрягаться а мы спрашиваем почему все наши паспортисты особенно молодёжь в начале вроде подают надежды стать мастерами а потом всё у них после московских контрактов сразу проявляется русская врождённая лень
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:22
Не красиво по отношению к Локо
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:20
Удачи ему, довольно таки неплохой вариант......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:05, ред.
А в чем здравый смысл? С каких доходов Локо платит миллионы евро? С продажи билетов, с ТВ, с рекламы? Конечно нет. Как и все наши клубы с бюджета, а значит мы асе содержим всех миранчуков в РПЛ.
b49t9nez76v3
b49t9nez76v3
сегодня в 06:44
Зная эту ситуацию турки 3 млн. не предложат. Максимум 1,5 млн.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:27
Пусть всё у Антона получится. Удачи!
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Наконец-то здравый смысл по зарплатам игроков начинает проявляться в российском футболе
112910415
112910415
сегодня в 05:41
интересная развилка получается )
rd5da6g8pffk
rd5da6g8pffk
сегодня в 05:34
Надо пожелать Тохе удачи, рванул за бабло,в нашем случае это правильно
adekvat
adekvat
сегодня в 04:39
Правильно, в Локо и бабло платить не хотят, и тутулов квк своих ушей не видать.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:35
Желание играть в Европе понятно
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 00:20, ред.
2,4 млн евро в Локо з/п у миранчука.... астанавитесь(с) В Лацио такая зарплата у Педро(чемпиона всего) и Гендузи (что бегает без передышки по 90 минут каждый тайм и полезность приносит). тут за корыто какое-то те же 2,4... пздц.. ну хотя и Зюба когда то получал как Иммобиле - обладатель золотой бутсы в тот год..
да че я о своих, даже у братана в Аталанте в два раза меньше - вот и нахера им уходить куда, они и так подеградируют в РПЛ до 33 и на пенсию в Дубай
sova147
sova147
сегодня в 00:03
Это очень удачный выход, зарплата не пострадает да и новая обстановка играть за рубежом. Чтобы всё сбылось
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:02
Понятный кейс, у игрока истекает контракт, и он поэтому предлагает клубам заплатить ему лично побольше, зато взять бесплатно.

Но на заметку "Бешику", с этим можно и обжечься, тот же "Реал" взял Алабу бесплатно, но на зарплату в 18 миллионов, так тот играет на 5 максимум, тут Перес в минусе явно остался.
Гость
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