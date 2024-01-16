Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ».
Игрок не стал продлевать контракт с москвичами, его зарплата бы в этом случае упала с 2,4 млн евро в год до 1,2 млн.
Хавбек хочет получать в турецком коллективе 3 миллиона, переговоры продолжаются.
жесткие,требовательные....!
жесткие,требовательные....!
Антону следует напомнить, что скорее турки с русских деньги поимеют, чем наоборот. По старой курортной привычке)))
Антону следует напомнить, что скорее турки с русских деньги поимеют, чем наоборот. По старой курортной привычке)))
да че я о своих, даже у братана в Аталанте в два раза меньше - вот и нахера им уходить куда, они и так подеградируют в РПЛ до 33 и на пенсию в Дубай
да че я о своих, даже у братана в Аталанте в два раза меньше - вот и нахера им уходить куда, они и так подеградируют в РПЛ до 33 и на пенсию в Дубай
Но на заметку "Бешику", с этим можно и обжечься, тот же "Реал" взял Алабу бесплатно, но на зарплату в 18 миллионов, так тот играет на 5 максимум, тут Перес в минусе явно остался.
Но на заметку "Бешику", с этим можно и обжечься, тот же "Реал" взял Алабу бесплатно, но на зарплату в 18 миллионов, так тот играет на 5 максимум, тут Перес в минусе явно остался.