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Капитан «Фамаликау» не перейдёт в ЦСКА

вчера, 12:11

«Фамаликау» отказался отпускать защитника Риччели в ЦСКА на правах аренды. «Армейцы» предлагали арендное соглашение с правом выкупа. На данный момент переговоры продолжаются. Португальский клуб высоко ценит своего капитана и намерен его сохранить.

Риччели выступает за «Фамаликау» с лета 2019 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, отметился голом и голевой передачей, а также получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:15
А зачем поиски? У нас есть Дивеев, Роша, Мойзес, Лукин ? Все это ЦЗ и неплохие. Зачем еще?
112910415
112910415
вчера в 13:15
видно, не судьба
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:28
зачем переговоры, если хотят сохранить
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:27
На нет и суда нет. Поиски ЦЗ продолжаются. Удачи.
Гость
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