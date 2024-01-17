Капитан «Фамаликау» не перейдёт в ЦСКА

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вчера, 12:11

«Фамаликау» отказался отпускать защитника в ЦСКА на правах аренды. «Армейцы» предлагали арендное соглашение с правом выкупа. На данный момент переговоры продолжаются. Португальский клуб высоко ценит своего капитана и намерен его сохранить.

Риччели выступает за «Фамаликау» с лета 2019 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, отметился голом и голевой передачей, а также получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 3 миллиона евро.