Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Орлов: «Ещё один сильный российский игрок перейдёт в „Зенит“»

вчера, 17:56

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что этой зимой в «Зенит» перейдет ещё один российский футболист. Ранее состав команды пополнил Ильзат Ахметов.

Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛучший бомбардир чемпионата Боливии может продолжить карьеру в «Химках»
Сегодня, 09:59
Медведев опроверг информацию об интересе к Кассьерре из Саудовской Аравии
Сегодня, 09:34
СлухиАнтон Миранчук согласился перейти в «Бешикташ»
Вчера, 23:29
Агент Медины оценил слухи о возможном переходе игрока в «Васку да Гама»
Вчера, 17:42
Слухи«Краснодар» намерен усилиться игроком сборной Ганы
Вчера, 17:09
СлухиЦСКА заинтересовался защитником «Фамаликау»
Вчера, 14:35
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:34
Дзюба обратно просится? Не зря песни про Ленинград поёт.
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 08:00
Походу Джикия((
112910415
112910415
сегодня в 06:16
бомба будет, все взволнованы ! )
Интерес
Интерес
вчера в 22:53
Кого грабанут,и за какую сумму?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:59
Гена напустил такого "тумана", закрутил такую интригу, что сейчас и самому наверное интересно узнать кто же это...)
ABir
ABir
вчера в 21:13
Один сильный в Эмираты, другой в Сочи тоже из Зенита
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:43
Геннадий выпал в трансферное окно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:20
Один уже анонснул мега-ультра-трансфер....да такой что земля затрясётся....
До сих пор жду...каждый день состав перечитываю....
Теперь и Геннадий Сергеевич туда же...
Скоро..скоро вы увидите...такое...что кровь застынет в жилах...такой трансферище...что и фамилию в слух произносить страшно....
adekvat
adekvat
вчера в 19:54
Аршавин решил вернуться ?
qt874bmc7knz
qt874bmc7knz
вчера в 19:50
Типа я знаю кто, но вам я этого не скажу....:)
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Орлов всё знает. Он знает, что ещё один сильный перейдёт. Он только не знает кто.)
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:40
..как ни странно их из старой гвардии по пальцам перечислить,
живой и уже хорошо, а загадки это его кредо...!!!
dntt2xd33z9t
dntt2xd33z9t
вчера в 19:37
Что то Гена скромно промолчал про фамилию.... или сам ничего не знает и просто говорит.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:24
Тюкавин продлил контракт недавно с ДИНАМО.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:22
А я поверил, если честно. Семак на это способен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:21
Мелкадзе мелковат для Зенита.. Пиняев или Тюкавин...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
Шучу)
drug01
drug01
вчера в 19:17
Давно Орлова не было слышно и вот выдал новость но кто этот игрок будет он не скажет? Странно Геннадий говори вслух.
.
pomor45
pomor45
вчера в 19:14
Еле справился с желанием проболтаться, или всё же болтнул под обещание журналистов молчать, а те выдали информацию, но под вуалью.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:14
Неужели Мелкадзе?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:44
Мелкадзе! Не зря же он как раз расторг контракт с "Сочи"))

Поздравляю моего кумира Сережу Манекена, теперь, если бразильцы не справятся, есть кому забивать голы))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:37
утка от Гены
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:31
Парой бы и брали или в цене не сошлись?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:25, ред.
Байкал-38.Байкал-38. 14 / 242сегодня в 18:22
Неужели Джикия?
Если только как шпилька Спартаку. Они Чистякова отпустили, а он не слабее Джикии. Если только кто то из КС, Хотя возможно всё.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:22
Неужели Джикия?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 