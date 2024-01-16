Орлов: «Ещё один сильный российский игрок перейдёт в „Зенит“»

Комментатор сообщил, что этой зимой в «Зенит» перейдет ещё один российский футболист. Ранее состав команды пополнил Ильзат Ахметов.

Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев.