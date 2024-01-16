Орлов: «Ещё один сильный российский игрок перейдёт в „Зенит“»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что этой зимой в «Зенит» перейдет ещё один российский футболист. Ранее состав команды пополнил Ильзат Ахметов.
Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев.
До сих пор жду...каждый день состав перечитываю....
Теперь и Геннадий Сергеевич туда же...
Скоро..скоро вы увидите...такое...что кровь застынет в жилах...такой трансферище...что и фамилию в слух произносить страшно....
До сих пор жду...каждый день состав перечитываю....
Теперь и Геннадий Сергеевич туда же...
Скоро..скоро вы увидите...такое...что кровь застынет в жилах...такой трансферище...что и фамилию в слух произносить страшно....
живой и уже хорошо, а загадки это его кредо...!!!
живой и уже хорошо, а загадки это его кредо...!!!
.
.
Поздравляю моего кумира Сережу Манекена, теперь, если бразильцы не справятся, есть кому забивать голы))
Поздравляю моего кумира Сережу Манекена, теперь, если бразильцы не справятся, есть кому забивать голы))
Неужели Джикия?
Если только как шпилька Спартаку. Они Чистякова отпустили, а он не слабее Джикии. Если только кто то из КС, Хотя возможно всё.
Неужели Джикия?
Если только как шпилька Спартаку. Они Чистякова отпустили, а он не слабее Джикии. Если только кто то из КС, Хотя возможно всё.