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«Сельта» интересуется нападающим ЦСКА Давилой

вчера, 11:45

Нападающий ЦСКА Виктор Давила попал в сферу интересов «Сельты».

По информации источника, чилиец входит в шорт-лист директора испанского клуба по футбольным операциям Марко Гарсеса, который знает игрока по выступлениям за «Пачуку».

Отмечается, что между сторонами уже есть контакты, однако трансфер ожидается летом.

Форвард сборной Чили перешёл в российскую команду в августе из «Леона». В текущем сезоне на его счету за «армейцев» 15 матчей во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:18
руки прочь от Давилы !
он ещё не полностью себя раскрыл ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:24
Не время терять нападающего. Он только начинает осваиваться в команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:54
Такая Давила нужна самому...
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