«Сельта» интересуется нападающим ЦСКА Давилой

Нападающий ЦСКА Виктор Давила попал в сферу интересов «Сельты».
По информации источника, чилиец входит в шорт-лист директора испанского клуба по футбольным операциям Марко Гарсеса, который знает игрока по выступлениям за «Пачуку».
Отмечается, что между сторонами уже есть контакты, однако трансфер ожидается летом.
Форвард сборной Чили перешёл в российскую команду в августе из «Леона». В текущем сезоне на его счету за «армейцев» 15 матчей во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.
он ещё не полностью себя раскрыл ...
он ещё не полностью себя раскрыл ...