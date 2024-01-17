Названы причины увольнения Моуриньо из «Ромы» .

Манера поведения Жозе Моуриньо стала одной из главных причин его увольнения с поста главного тренера «Ромы». Вчера утром между португальцем и владельцами клуба произошёл серьёзный разговор.
Фридкины были разочарованы результатами команды в этом сезоне, но они также устали от поведения Моуриньо. Они были недовольны тем, что он постоянно провоцировал споры, обвинял судей и отмахивался от вины. Особенно их возмутил финал Лиги Европы против «Севильи», когда Моуриньо словесно обрушился на арбитра Энтони Тейлора, а клуб обвинил в том, что он не поддержал его в критике судейства.
УЕФА принесли извинения, но португальский специалист нанёс урон своему имиджу, и это событие было названо переломным моментом. В середине декабря Фридкины предъявили Моуриньо ультиматум и сообщили, что необходимо сменить манеру поведения, а Райан Фридкин даже получил жалобы от игроков и до этого общался с Даниэле Де Росси, говоря о потенциальной возможности сменить Жозе.
Сообщается, что поражение от «Милана» в двадцатом туре Серии А стало последней каплей.
Ранее Моуриньо прокомментировал своё увольнение.
Некоторые тут восхищаются его победой в лиге конференций, но это турнир для слабых команд, это не достижение для амбициозного клуба.
Финал лиги Европы, да турнир посерьёзнее, но для некогда постоянного представителя от Италии в лиге чемпионов тоже не то.
Маур даже в ЛЧ Рому не выводил.
Если брать результаты, то они с большим минусом.
Отставка оправдана, тут даже спорить не надо.
Ну, а насчёт поведение, то это руководство Ромы сами виноваты, они сами взяли угасшего тренера с манией величия и скандальными выходками.
Некоторые тут восхищаются его победой в лиге конференций, но это турнир для слабых команд, это не достижение для амбициозного клуба.
Финал лиги Европы, да турнир посерьёзнее, но для некогда постоянного представителя от Италии в лиге чемпионов тоже не то.
Маур даже в ЛЧ Рому не выводил.
Если брать результаты, то они с большим минусом.
Отставка оправдана, тут даже спорить не надо.
Ну, а насчёт поведение, то это руководство Ромы сами виноваты, они сами взяли угасшего тренера с манией величия и скандальными выходками.
Какой спрос с Маура?
По судейству... Жозе и здесь прав - иногда плеваться хотелось гляда на судей...
А Тейлор ваще продажная шкура...
Ждем-с Рому в итальянском пердиве, вместе с Фридкинами.
Какой спрос с Маура?
По судейству... Жозе и здесь прав - иногда плеваться хотелось гляда на судей...
А Тейлор ваще продажная шкура...
Ждем-с Рому в итальянском пердиве, вместе с Фридкинами.