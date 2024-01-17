Названы причины увольнения Моуриньо из «Ромы» .

1705495278

вчера, 15:41

Манера поведения стала одной из главных причин его увольнения с поста главного тренера «Ромы». Вчера утром между португальцем и владельцами клуба произошёл серьёзный разговор.

Фридкины были разочарованы результатами команды в этом сезоне, но они также устали от поведения Моуриньо. Они были недовольны тем, что он постоянно провоцировал споры, обвинял судей и отмахивался от вины. Особенно их возмутил финал Лиги Европы против «Севильи», когда Моуриньо словесно обрушился на арбитра Энтони Тейлора, а клуб обвинил в том, что он не поддержал его в критике судейства.

УЕФА принесли извинения, но португальский специалист нанёс урон своему имиджу, и это событие было названо переломным моментом. В середине декабря Фридкины предъявили Моуриньо ультиматум и сообщили, что необходимо сменить манеру поведения, а Райан Фридкин даже получил жалобы от игроков и до этого общался с Даниэле Де Росси, говоря о потенциальной возможности сменить Жозе.

Сообщается, что поражение от «Милана» в двадцатом туре Серии А стало последней каплей.

Ранее Моуриньо прокомментировал своё увольнение.