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Названы причины увольнения Моуриньо из «Ромы»

вчера, 15:41

Манера поведения Жозе Моуриньо стала одной из главных причин его увольнения с поста главного тренера «Ромы». Вчера утром между португальцем и владельцами клуба произошёл серьёзный разговор.

Фридкины были разочарованы результатами команды в этом сезоне, но они также устали от поведения Моуриньо. Они были недовольны тем, что он постоянно провоцировал споры, обвинял судей и отмахивался от вины. Особенно их возмутил финал Лиги Европы против «Севильи», когда Моуриньо словесно обрушился на арбитра Энтони Тейлора, а клуб обвинил в том, что он не поддержал его в критике судейства.

УЕФА принесли извинения, но португальский специалист нанёс урон своему имиджу, и это событие было названо переломным моментом. В середине декабря Фридкины предъявили Моуриньо ультиматум и сообщили, что необходимо сменить манеру поведения, а Райан Фридкин даже получил жалобы от игроков и до этого общался с Даниэле Де Росси, говоря о потенциальной возможности сменить Жозе.

Сообщается, что поражение от «Милана» в двадцатом туре Серии А стало последней каплей.

Ранее Моуриньо прокомментировал своё увольнение.

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Все комментарии
протон
протон ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Можно почитать мои августовские комментарии Там все написано.
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:01
Даже близко там нет больших талантов.
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:59
Кто?
протон
протон ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 22:46
Эти таланты уже там играют
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:32
Факт в том, что суперталанты, которые нужны топ-клубам туда не поедут, как и топы на пике.
протон
протон ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 22:29
А я не сказал что я в это поверил. Ну а кто не хочет уйти с того или иного клуба? Все куда-то уходят хоть на западном чемпионате, хоть в американском. Там пока что трое желание изъявили о расторжение контракта. Первый Карим, других не помню. Разваливаться чемпионат не будет, не дождётесь им еще ЧМ мира принимать. Вложены большие деньги, отступать некуда.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:25
Дорога ему в МЮ на 2ой круг
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:18
Не будет его там. Не надо верить всему, что пишут.

Также как я не верю ни единому твоему слову про успешность чемпионата СА. В котором никто особо выкладываться не хочет, приехали играть на расслобоне. А многие уже готовы уйти т.к. неинтересно играть в таком слабом чемпионате.
протон
протон ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 22:14
Так его в Барсу сватают) Что скажите ?
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:02
Какое очевидно? Мертвые игроки при нём, мёртвая команда по игре.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Приветствую Владимир!

Спасибо за поздравления и пожелания!
И тебе всех благ в Новом Году!
И пусть твоя команда не огорчает тебя)
протон
протон ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 20:50
Мы помню уже обсуждали эту тему ранее с вами, я понимаю Вы считаете Мавра сбитым лётчиком. Не обязательно быть на тренировках понять очевидное.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:30
Чего ему размениваться по мелочам? Может сразу, в Тарасовку?
Олег, поздравляю тебя со всеми январскими праздниками! Будь здоров и счастлив!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:23
Жоже, если что, и в Челси не потеряется...!
Regista_888
Regista_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:42
Слили того, кто не в состоянии был поставить маломальскую игру команде. Никого он не заставлял пахать. Ты на тренировках присутствовал?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:16
Руководство клуба себе на уме - распродали ТОП игроков, на трансферы потратили пару лямов и хотели выиграть ЛЧ? Дибала получил травму и ваще нападение...
Какой спрос с Маура?
По судейству... Жозе и здесь прав - иногда плеваться хотелось гляда на судей...
А Тейлор ваще продажная шкура...
Ждем-с Рому в итальянском пердиве, вместе с Фридкинами.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:14
Интересно, кого он убедит следующего в своей нужности?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02
Названы причины увольнения Моуриньо из «Ромы» .
112910415
112910415
вчера в 17:10
караул устал ... так бывает !
но результаты лучше не станут
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:50
Надеялись перевоспитать.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:44
Без работы не останется. Ждем снова в деле Моуриньо. Он обязательно еще "выстрелит"
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 16:35
Ни один клуб с американскими владельцами не способен развиваться и претендовать на что-то большее чем лига конференций и лига Европы. Так показывает статистика
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:15
Маура приглашали в Рому с целью вернуть клуб на былые позиции, но он так и не сделал в чемпионате шаг вперёд, а топтался на месте, а в этом сезоне так вообще обосновался в середине таблицы.
Некоторые тут восхищаются его победой в лиге конференций, но это турнир для слабых команд, это не достижение для амбициозного клуба.
Финал лиги Европы, да турнир посерьёзнее, но для некогда постоянного представителя от Италии в лиге чемпионов тоже не то.
Маур даже в ЛЧ Рому не выводил.
Если брать результаты, то они с большим минусом.
Отставка оправдана, тут даже спорить не надо.
Ну, а насчёт поведение, то это руководство Ромы сами виноваты, они сами взяли угасшего тренера с манией величия и скандальными выходками.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 16:11
Причин очень много, очень, очень много. Теперь желаю удачи Де Росси.
sova147
sova147
вчера в 16:10
Просто у него такой характер. Но тренер он не плохой! Когда результаты плохие всегда можно винить тренера...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:08
Приглашая Маура на роль тренера они ожидали послушного самобичевальника, с томиком стихов подмышкой...коммуникабельного воспитанного и с вечно поникшей головой при виде судей????
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:05
А когда его приглашали, что не знали какой у Маура характер????
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:52
А Фридкиным понравилось, как Тейлор их клуб обворовал?) Терпилы, ахаха)

Хотя о чём я говорю, если они берут Де Росси, который СПАЛ в Серию С отправил)
протон
протон
вчера в 15:51
Слили тренера, который заставлял футболистов пахать на поле, пахать на тренировках. Взяли удобного Де Росси, теперь футболисты вообще забьют на футбол. Ожидаю Рому на 10 местах к концу сезона.
протон
протон
вчера в 15:47
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