Бывший тренер сборной России возглавит команду Кюрасао .

Дик Адвокат станет главным тренером сборной Кюрасао.
Помогать рулевому будут Кор Пот, Кес Янсма и Каспер ван Эйк.
Национальная команда находится на 90-м месте в рейтинге ФИФА.
Дик Адвокат станет главным тренером сборной Кюрасао.
Помогать рулевому будут Кор Пот, Кес Янсма и Каспер ван Эйк.
Национальная команда находится на 90-м месте в рейтинге ФИФА.
даже молодеют, похоже
даже молодеют, похоже
может необходим морской климат...?!?!?!
может необходим морской климат...?!?!?!
Наследие Газпрома , Мечты сбываются !!!))
Наследие Газпрома , Мечты сбываются !!!))
P.S. Господи..., чего только люди не придумают, чтобы самим у станка не стоять !
P.S. Господи..., чего только люди не придумают, чтобы самим у станка не стоять !