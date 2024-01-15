Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиОтбор ЧМ-2026. Океания

Бывший тренер сборной России возглавит команду Кюрасао

Сортировать
Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 08:03
Значит скоро ожидаем матч сб. России - сб. Кюрасао.
112910415
112910415
сегодня в 07:28
не стареют душой ветераны !
даже молодеют, похоже
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 22:41
Вроде это и похоже на пенсию. Слетал на Карибы на несколько отборочных матчей, а в остальное дома сиди. На чемпионат не попадут все равно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:34
Пора бы уже на пенсию,внуками заниматься !
p3p83bhjvzkw
p3p83bhjvzkw
вчера в 22:15
А что он курнул, чтобы принять такое решение????
shur
shur
вчера в 22:12
...не дай Бог, не приболел ли старина Дик, ведь чёрт знает где Кюрасао,
может необходим морской климат...?!?!?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11
Бывший тренер сборной России возглавит команду Кюрасао .
Наследие Газпрома , Мечты сбываются !!!))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:06, ред.
Тренером пошёл ? В Кюрасао ? Наша Школа!

P.S. Господи..., чего только люди не придумают, чтобы самим у станка не стоять !
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:24
Есть ещё порох в пороховницах...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:09
"Маленький генерал" принял серьёзный вызов - наверное приложит максимум усилий , что бы обойти в этом рейтинге ФИФА сборную, которую когда то тренировал....)))
sova147
sova147
вчера в 20:44
Желаем удачи Дику! Он прошёл нашу школу, всё будет хорошо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 