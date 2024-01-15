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Руководство «Барселоны» доверяет Хави, несмотря на поражение в Суперкубке

вчера, 17:11

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять Хави с поста главного тренера команды, несмотря на поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

После игры президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта выразил специалисту поддержку. Боссы каталонцев полагают, что на данный момент не следует принимать радикальные меры, ибо команда продолжает выступление в трех турнирах, претендуя на титулы. Лишь по окончании сезона работе рулевого будет дана оценка.

Мнение руководства может измениться, если коллектив окажется вне зоны Лиги чемпионов, но боссы «Барсы» не верят в такой ход развития событий.

Поражение в Суперкубке расстроило Хави, но он намерен бороться за другие трофеи.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:14
Хави строит игру команды, исходя из возможностей игроков, которыми располагает. Но это "Вологодское кружево" в их исполнении лично меня разочаровывает. Все ребята техничные, мобильные, но пока развернут атаку веером, как это делают регбисты, пока укоренятся каждый на своём участке поля, искушённый соперник, каким является "Реал", спокойно перестраивает свои защитные порядки и... вуаля, острота пропадает. Яркий пример тому - игра Гави. Бесспорно техничный, но... замедляющий игру, которая позволяет сопернику перестроиться и принять его "на грудь". И не только его, так как Гави тормозит атаки, что непозволительно для современного футбола.
Это же касается других футболистов каталонского клуба. Отсюда вывод: команде кровь из носу необходимы мощные быстрые игроки средней и передней линий, которые бы разрезали защитные порядки соперников, как нож масло. Без них команда обречена на неудачи в крупных турнирах. По моемУ мнению.
alexgurzan
alexgurzan ответ y5kadcxh2sgy (раскрыть)
вчера в 22:01
Добрый вечер.

https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

Да, по пункту 2, за каждые 2000 вам полагается пол года VIP-статуса.
Продлил vip.
y5kadcxh2sgy
y5kadcxh2sgy
вчера в 21:53, ред.
Мужики. Можно ли продлить ВИП ?
5-я тыща комментов пошла.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Кто хоть чуток в Игре соображает, никогда подобного не скажет.

Маврикий может быть как успешным, так и провальным..., однако..., у него всегда и везде всё Конкретно! Игроки могут поддерживать, а могут брыкаться от его требований, но не было и нет ни одного футболиста, кто бы его требования не понял и не выполнял. Поэтому даже хромоногий МЮ у него трофеи брал...
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:16
Многие Мавра считают сбитым лётчиком, но не тут то было
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
Моуриньо..., Моуриньо сдюжит.
Пришла пора португальцу перестать пасти баранов (инвалидов Ромы) и брать тиму поувесистей.
Этот, в отличии от Хави, точно порядок в защите наведёт..., - в противном случае Араухо и Кюнде лишаться не только старта в основе, но и своих яиц ( в обоих смыслах).

Ну а Хави реально уже задрал своим "перекати-поперёк поле". У него игроки как реальные де**лы в квадрат гоняют..., и ждут пока у них мячик отнимут. Ничего продуктивного не происходит.
протон
протон ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:50
Барселона сильно завязана на днк, чел из системы клуба, философия (Кройф и т д), ну вот уволят Хави (великий игрок, безусловно), и кого взамен ,Пепа? он вроде говорил что не собирается, Клопп? вообще про другое +точно потребует трансферы (финансовая ситуация сами знаете какая), Нилельсман? пока кот в мешке, ну кто ещё :Бьелса при всём уважении прошлый век, Де Зерби? да имхо это вариант, но Барса всё таки гранд, не все могут работать в топах (Эмири например), может Артета освободится в Арс, тоже вариант, так что при том что проблемы конечно на лицо, особо вариантов нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:49
Чемпионат то надо доигрывать и тренера не менять.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:44
На сегодняшний день два клуба сохраняют веру в своих физруков по не понятным причинам, как будто у них компромат на всё руководство, это МЮ и Барса, так и будут посмешищами для публики и говорить о былых заслугах только, пока эти двое за работой…
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:24
А как упадёт, то поднимемся снова на 16 этаж ) С кем не бывает (подумал Лапорта))
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:03
Другого варианта нет, поэтому пока доверяют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:55
Заявление "команда ещё выступает в трёх турнирах" в данном случае сродни мысли выпавшего из окна 16-го этажа, который, пролетая мимо 10-го, подумал "В принципе, пока что всё идёт неплохо".

Напомню, из последних "достижений" по всем трём турнирам:

В Кубке - 3-2 основой с любительской командой "Алебастр" из 4-го дивизиона. Т.е. два гола пропустили Араухо, Кристенсен и Кунде от любителей.

В ЛЧ - поражение 2-3 от "Антверпена".

В Ла Лиге - 2-4 от "Жироны"))
x2uc6xxhvmmm
x2uc6xxhvmmm
вчера в 17:40
С одной стороны хорошо что доверяют, но если результаты будут ухудшаться, то кредит доверия может резко сократиться.
112910415
112910415
вчера в 17:38
очереди из великих тренеров - спасителей не видать пока ...
пусть Хави работает !
gsjun93h2ngt
gsjun93h2ngt
вчера в 17:37
Думаю что нужно еще добавить одно слово... "пока"....
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