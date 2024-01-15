Руководство «Барселоны» доверяет Хави, несмотря на поражение в Суперкубке

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вчера, 17:11

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять с поста главного тренера команды, несмотря на поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

После игры президент «сине-гранатовых» выразил специалисту поддержку. Боссы каталонцев полагают, что на данный момент не следует принимать радикальные меры, ибо команда продолжает выступление в трех турнирах, претендуя на титулы. Лишь по окончании сезона работе рулевого будет дана оценка.

Мнение руководства может измениться, если коллектив окажется вне зоны Лиги чемпионов, но боссы «Барсы» не верят в такой ход развития событий.

Поражение в Суперкубке расстроило Хави, но он намерен бороться за другие трофеи.