Руководство «Барселоны» доверяет Хави, несмотря на поражение в Суперкубке

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять Хави с поста главного тренера команды, несмотря на поражение от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).
После игры президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта выразил специалисту поддержку. Боссы каталонцев полагают, что на данный момент не следует принимать радикальные меры, ибо команда продолжает выступление в трех турнирах, претендуя на титулы. Лишь по окончании сезона работе рулевого будет дана оценка.
Мнение руководства может измениться, если коллектив окажется вне зоны Лиги чемпионов, но боссы «Барсы» не верят в такой ход развития событий.
Поражение в Суперкубке расстроило Хави, но он намерен бороться за другие трофеи.
Напомню, из последних "достижений" по всем трём турнирам:
В Кубке - 3-2 основой с любительской командой "Алебастр" из 4-го дивизиона. Т.е. два гола пропустили Араухо, Кристенсен и Кунде от любителей.
В ЛЧ - поражение 2-3 от "Антверпена".
В Ла Лиге - 2-4 от "Жироны"))
Напомню, из последних "достижений" по всем трём турнирам:
В Кубке - 3-2 основой с любительской командой "Алебастр" из 4-го дивизиона. Т.е. два гола пропустили Араухо, Кристенсен и Кунде от любителей.
В ЛЧ - поражение 2-3 от "Антверпена".
В Ла Лиге - 2-4 от "Жироны"))
Пришла пора португальцу перестать пасти баранов (инвалидов Ромы) и брать тиму поувесистей.
Этот, в отличии от Хави, точно порядок в защите наведёт..., - в противном случае Араухо и Кюнде лишаться не только старта в основе, но и своих яиц ( в обоих смыслах).
Ну а Хави реально уже задрал своим "перекати-поперёк поле". У него игроки как реальные де**лы в квадрат гоняют..., и ждут пока у них мячик отнимут. Ничего продуктивного не происходит.
Пришла пора португальцу перестать пасти баранов (инвалидов Ромы) и брать тиму поувесистей.
Этот, в отличии от Хави, точно порядок в защите наведёт..., - в противном случае Араухо и Кюнде лишаться не только старта в основе, но и своих яиц ( в обоих смыслах).
Ну а Хави реально уже задрал своим "перекати-поперёк поле". У него игроки как реальные де**лы в квадрат гоняют..., и ждут пока у них мячик отнимут. Ничего продуктивного не происходит.