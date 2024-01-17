В следующем сезоне «Барселону» возглавит новый главный тренер

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вчера, 10:34

Главный тренер «Жироны» возглавит «Барселону» в следующем сезоне. Специалист уже провёл три встречи с руководством «блауграны».

Мичел руководит «Жироной» с лета 2021 года (57 побед, 23 ничьих и 33 поражения). После двадцати туров его команда лидирует в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» занимают четвёртое место, имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» выразили поддержку главному тренеру Хави после поражения в финале Суперкубка Испании.