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В следующем сезоне «Барселону» возглавит новый главный тренер

вчера, 10:34

Главный тренер «Жироны» Мичел возглавит «Барселону» в следующем сезоне. Специалист уже провёл три встречи с руководством «блауграны».

Мичел руководит «Жироной» с лета 2021 года (57 побед, 23 ничьих и 33 поражения). После двадцати туров его команда лидирует в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» занимают четвёртое место, имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» выразили поддержку главному тренеру Хави после поражения в финале Суперкубка Испании.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 02:43
Мичел это не тренер для топ команды, но раз барса готова опускаться на дно, то пусть берут
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:39
Увольнение Хави им не поможет. Надо ещё руководство поменять. Последствия жадности Меськи и его отца суровые.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 16:38
Игроком он был системным. А так, согласен с тобой. Вот Хаби Алонсо был, в действительности, мозговитым игроком. Это он доказывает и в качестве тренера.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:35
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 15:23
    После всего что говорили перед назначением, должны как минимум 10 лет держаться за Хави. "Новый Пеп! Спаситель и надежда для всех! Поставит ультимативный тотальный футбол! Все будут прессинговать и исполнять тики таку! Молодые будут прогрессировать непрерывно, звёзды с трансфероы заиграют 100%, стариков* уберет чтоб не поломали все планы! Вы видели его работу в Катере? Сейчас придет и покажет всем мастер класс!"
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:01
    Ну и правильно, Хави просто тряпка.
    Sadjon
    Sadjon
    вчера в 14:40
    Ну не факт, что он в Барсе будет феерить, но тренер он перспективный!!!!!!!!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 13:14
    Это Хулен Лопетеги тогда рулил, его ещё из Испании перед этим со скандалом турнули перед ЧМ) Обделался везде, где мог))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:10
    Барса середняк при Хави,имея более дорогих игроков чем Жирона играют отвратительно,нет у них стимула,мотивации как у Жироны.Реал уже чемпион,Барса закончит сезон на пятом или на шестом месте.Барса мне напоминает сезон Реала,когда Реал проиграл ЦСКА на своем поле 0:3.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:06
    Хави сейчас если станет супер тренером,все равно у него не получится ничего в Барсе,так как он потерял доверие игроков,знаю по себя,трениррвался у разных тренеров,когда доверяешь получается всё,дополнительный допинг,а если нет доверие всё падает до пол шестого.Игроки Барсы из за тренера на пол шестого,я бы сейчас уволил его,хотя будучи футболистом был очень мудрым игроком.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:28
    Хави на поле смотрелся значительно лучше, чем на тренерском мостике Барсы...
    Бывает...
    Жозе вон в португальском третьем пердиве побегал..., а тренер - ТОП!
    Naherger
    Naherger
    вчера в 11:25
    Ну все,теперь на жироне точно можно ставить крест.предположу что даже в пятерку не порадут
    протон
    протон
    вчера в 11:23
    Барса не соперник сейчас Реалу, а при такой игре, идет довольно высоко. Ну и основная причина проигрыша, это Араухо, которого так ценит руководство Барсы, что запретило по нему все сделки по продаже. Усилить атаку или переломить ход игры, попросту некем. Два игрока которые сыграли в матче на своем уровне, это Лева и Гундоган, но они уже ветераны!
    112910415
    112910415
    вчера в 11:17
    сейчас это по-быстрому опровергнут ( ?! )
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 11:16
    То что Хави не тянет - факт.
    Жирона играет лучше, чем Барселона - факт.
    Но вот назначение Мичела… Выйдет из этого что-то? Не факт. Сколько таких случаев в последнее время, когда тренер со скромным клубом феерит, а с ТОПом падает в лужу, т.к. там совершенно другие амбиции, правила, требования и т.д.. А еще уводить тренера, когда он поднимает команду, очень некрасиво.
    Жаль Хави, очень хотел, чтобы у него все получилось, но игра команды просто вызывает отвращение в последнее время. Будем верить в лучшее.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 10:50
    Так у них руководство за последние лет как минимум пять - эталон некомпетентности, а ты хочешь, чтобы они внезапно поумнели?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:49
    В барсе как всегда некрасиво поступили
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    вчера в 10:49
    Да, но можно вспомнить "Брайтон", который с Де Дзерби не хуже выглядит, чем с уведённым Поттером.

    Другое дело, что, как и Поттер ушёл в "Челси" и там стал по сути жертвой непрофессионального руководства (или сам не справился), тот же путь может пройти и Мичел.

    И как ещё полтора года назад Поттер был одним из самых хайповых тренеров, а сейчас скоро как год без работы сидит и никому не нужен, Мичел так же быстро может тот путь пройти.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 10:42
    Жалко Жирону, в этом сезоне отлично играют и у них в итоге уведут главного тренера
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:41
    И как теперь доигрывать этот сезон старому главному тренеру?...
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