В следующем сезоне «Барселону» возглавит новый главный тренер

Главный тренер «Жироны» Мичел возглавит «Барселону» в следующем сезоне. Специалист уже провёл три встречи с руководством «блауграны».
Мичел руководит «Жироной» с лета 2021 года (57 побед, 23 ничьих и 33 поражения). После двадцати туров его команда лидирует в Ла Лиге. «Сине-гранатовые» занимают четвёртое место, имея матч в запасе.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» выразили поддержку главному тренеру Хави после поражения в финале Суперкубка Испании.
Другое дело, что, как и Поттер ушёл в "Челси" и там стал по сути жертвой непрофессионального руководства (или сам не справился), тот же путь может пройти и Мичел.
И как ещё полтора года назад Поттер был одним из самых хайповых тренеров, а сейчас скоро как год без работы сидит и никому не нужен, Мичел так же быстро может тот путь пройти.
Другое дело, что, как и Поттер ушёл в "Челси" и там стал по сути жертвой непрофессионального руководства (или сам не справился), тот же путь может пройти и Мичел.
И как ещё полтора года назад Поттер был одним из самых хайповых тренеров, а сейчас скоро как год без работы сидит и никому не нужен, Мичел так же быстро может тот путь пройти.
Жирона играет лучше, чем Барселона - факт.
Но вот назначение Мичела… Выйдет из этого что-то? Не факт. Сколько таких случаев в последнее время, когда тренер со скромным клубом феерит, а с ТОПом падает в лужу, т.к. там совершенно другие амбиции, правила, требования и т.д.. А еще уводить тренера, когда он поднимает команду, очень некрасиво.
Жаль Хави, очень хотел, чтобы у него все получилось, но игра команды просто вызывает отвращение в последнее время. Будем верить в лучшее.
Жирона играет лучше, чем Барселона - факт.
Но вот назначение Мичела… Выйдет из этого что-то? Не факт. Сколько таких случаев в последнее время, когда тренер со скромным клубом феерит, а с ТОПом падает в лужу, т.к. там совершенно другие амбиции, правила, требования и т.д.. А еще уводить тренера, когда он поднимает команду, очень некрасиво.
Жаль Хави, очень хотел, чтобы у него все получилось, но игра команды просто вызывает отвращение в последнее время. Будем верить в лучшее.