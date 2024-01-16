«Рома» в ближайшие часы проведёт переговоры с Де Росси

«Рому» может возглавить бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.
По информации источника, клуб свяжется с ним после увольнения Жозе Моуриньо. В приходе специалиста заинтересованы владельцы «джаллоросси», в ближайшее часы с ним проведут переговоры.
Сообщается, что с Де Росси могут заключить контракт до конца сезона с возможностью продления при достижении определённых результатов. В случае успешной сделки в штаб также войдут экс-игроки Гильермо Джакомацци и Джампьеро Пинци.
А нормальных игроков купить не?)
А нормальных игроков купить не?)