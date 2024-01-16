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«Рома» в ближайшие часы проведёт переговоры с Де Росси

вчера, 12:47

«Рому» может возглавить бывший полузащитник команды Даниэле Де Росси.

По информации источника, клуб свяжется с ним после увольнения Жозе Моуриньо. В приходе специалиста заинтересованы владельцы «джаллоросси», в ближайшее часы с ним проведут переговоры.

Сообщается, что с Де Росси могут заключить контракт до конца сезона с возможностью продления при достижении определённых результатов. В случае успешной сделки в штаб также войдут экс-игроки Гильермо Джакомацци и Джампьеро Пинци.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:11
Учитывая, что придёт Де Росси, который СПАЛ в серию С отправил (с ним ведут переговоры), видимо, ничего хорошего.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:08
На что теперь стоит расчитывать поклонникам Ромы в этом сезоне?
shlomo
shlomo
вчера в 13:43
Не думаю что он станет спасителем Ромы.... как бы даже хуже не было бы.
112910415
112910415
вчера в 13:33
а лучше-то не будет ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:56
Фридкин знатный клоун, уволил тренера, который его клубу почти два трофея принёс (второй Тейлор отнял) после двадцати лет без трофеев, и берёт Де Росси, который до этого первый тренерский срок в СПАЛе бездарно провалил)

А нормальных игроков купить не?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:54
Может и наладит работу в Роме.
Гость
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