«Рома» в ближайшие часы проведёт переговоры с Де Росси

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вчера, 12:47

«Рому» может возглавить бывший полузащитник команды .

По информации источника, клуб свяжется с ним после увольнения Жозе Моуриньо. В приходе специалиста заинтересованы владельцы «джаллоросси», в ближайшее часы с ним проведут переговоры.

Сообщается, что с Де Росси могут заключить контракт до конца сезона с возможностью продления при достижении определённых результатов. В случае успешной сделки в штаб также войдут экс-игроки и .