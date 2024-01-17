Два варианта в Англии и два предложения от сборных. Что рассказал Моуриньо о своей будущей работе

Вчера португалец был уволен из «Ромы».

Криштиану был первым, кто перешёл туда. Игроки сначала подумали, что это моноспектакль, но летом они поняли, что всё действительно меняется. В Саудовскую Аравию переходят многие футболисты, не только для того, чтобы доиграть последние годы своей карьеры, но и некоторые игроки в расцвете сил. Потому что там реальная конкуренция, не только в чемпионате Саудовской Аравии, но и в Лиге чемпионов АФК.

Моуриньо покинул «Рому» после двух с половиной лет работы в клубе, оставив «джаллоросси» на девятом месте в турнирной таблице Серии А. В своём первом сезоне Жозе одержал победу в Лиге Конференций, а во втором проиграл по пенальти «Севилье» в финале Лиги Европы. Португалец редко брал перерыв за свою 25-летнюю тренерскую карьеру, поэтому вполне вероятно, что очень скоро Моуриньо вернётся к работе. Рассмотрим пять наиболее предполагаемых вариантов продолжения карьеры для Жозе, а также то, что он сам говорил о них.

Здесь точно не нужно читать между строк, чтобы понять, что Моуриньо заинтересован в работе в Саудовской Аравии.

«Ньюкасл»

На пресс-конференции после поглощения «Ньюкасла» саудовскими инвесторами в октябре 2021 года Моуриньо поделился своим мнением о клубе.

По поводу «Ньюкасла» мне нечего сказать. Абсолютно нечего. Единственное, что я могу сказать, это то, что в течение многих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла», сэром Бобби Робсоном, и поэтому у меня всегда была некоторая эмоциональная связь с этим клубом, городом и болельщиками.

Эти высказывания очень похожи на время перед тем, как Жозе возглавил «Манчестер Юнайтед». Тогда в интервью он тоже подогревал почву для возможного назначения в МЮ . Эдди Хау пока в безопасности на «Сент-Джеймс Парк», но всё может измениться, когда без клуба находится такой тренер, как Моуриньо.

Сборная Португалии

В январе 2023 года Моуриньо высказался о потенциальной работе в сборной Португалии.

Тот факт, что президент Португальской футбольной ассоциации сказал, что я был его не первым, а единственным выбором на должность тренера сборной, заставляет меня гордиться. Но я решил отказаться. Я здесь, в «Роме», и это главное.

У Роберто Мартинеса есть контракт со сборной Португалии до 2026 года. Он вывел национальную команду на Евро-2024 с безупречным результатом в квалификации, из-за он останется на своей должности, по крайней мере, до чемпионата мира 2026 года, если не произойдёт чего-то сверхъестественного. Поэтому Моуриньо, вероятно, придётся подождать несколько лет, прежде чем он получит работу в родной сборной, как он давно мечтал. На момент чемпионата мира 2030 года, который частично пройдёт в Португалии, Жозе исполнится 67 лет, и это отличный возраст, чтобы красиво закончить тренерскую карьеру.

Сборная Бразилии

На информацию об интересе со стороны сборной Бразилии Моуриньо отреагировал следующим образом:

Я не знаю, правда ли, что сборная Бразилии хочет назначить меня тренером. Они со мной не связывались. Я попросил своего агента ничего не рассказывать мне о каких-либо контактах.

Моуриньо появился в шорт-листе «селесао» в качестве альтернативы Карло Анчелотти. У сборной Бразилии никогда не было европейского тренера, а их продолжительный «флирт» с Анчелотти был достаточно спорным – вплоть до того, что подвергся критике со стороны президента Бразилии Лулы де Силвы. Но теперь вопрос, кажется, решён.

Анчелотти связал своё будущее с «Реалом», Бразилия уволила Фернандо Диниса после нескольких провальных результатов в квалификации к чемпионату мира 2026 года и назначила тренером Дориваля, который подписал контракт до 2026-го. Однако имя Жозе Моуриньо может снова всплыть в СМИ , если бразильцы неудачно выступят на Кубке Америки этим летом.

«Челси»

В 2022 году Моуриньо поделился мнением о «Челси».

Если вы спросите меня, есть ли у меня кто-то на примете, кого я хотел бы видеть во главе «Челси», тогда да, я скажу, что есть, но я не произнесу его имя. Я просто знаю, что клуб достиг такого уровня, что не имеет значения, с кем он играет и кто его возглавляет. «Челси» всегда будет «Челси». «Челси» всегда будет таким. И мой дом всегда будет находиться в 200 метрах от стадиона, и я хочу продолжать слушать звуки счастья и успеха, и я почти уверен, что так оно и будет.

Вполне вероятно, что «Особенный» говорил именно о себе. Можно было бы предположить, что Жозе ухватится за шанс своего третьего периода на «Стэмфорд Бридж». Сейчас Маурисио Почеттино не находится под сильным давлением, однако ситуация может измениться, если «синие» не будут прогрессировать. Тодд Боэли в прошлом уже согласился на сентиментальное временное назначение Фрэнка Лэмпарда, поэтому определённая доля логики в том, чтобы вернуть «домой» величайшего тренера в истории «Челси», есть.

Однако до конца нынешнего сезона, скорее всего, Жозе останется без работы. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры до лета 2024 года для Моуриньо является Саудовская Аравия. Но кто знает, может быть, футбольный бог преподнесёт нам ещё один сюрприз.