«Манчестер Сити» готов предложить Де Брюйне новый контракт

1705905645

вчера, 09:40

«Манчестер Сити» готов предложить полузащитнику сборной Бельгии новый контракт до лета 2026 года на фоне интереса из Саудовской Аравии. Действующее соглашение игрока с «горожанами» истекает через полтора года. Его зарплата составляет 375 тысяч фунтов в неделю. В Саудовской Аравии Де Брюйне обещают платить 1 миллион фунтов в неделю. Но бельгиец считает Манчестер своим домом и не хочет его покидать.

32-летний полузащитник выступает с «Манчестер Сити» с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл 4 матча во всех турнирах, в которых отметился голом и 3 результативными передачами.