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«Манчестер Сити» готов предложить Де Брюйне новый контракт

вчера, 09:40

«Манчестер Сити» готов предложить полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брюйне новый контракт до лета 2026 года на фоне интереса из Саудовской Аравии. Действующее соглашение игрока с «горожанами» истекает через полтора года. Его зарплата составляет 375 тысяч фунтов в неделю. В Саудовской Аравии Де Брюйне обещают платить 1 миллион фунтов в неделю. Но бельгиец считает Манчестер своим домом и не хочет его покидать.

32-летний полузащитник выступает с «Манчестер Сити» с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл 4 матча во всех турнирах, в которых отметился голом и 3 результативными передачами.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:08, ред.
"Действующее соглашение игрока с «горожанами» истекает через полтора года. Его зарплата составляет 375 тысяч фунтов в неделю."


Это щас. А где инфа о недельном гонораре по Новому контракту от МС ?
С чем равнять арабский лям прикажете ?

P.S. Новость какая то половинчатая, поэтому нет предмета обсуждения.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:06
Лука Модрич тоже решил остаться и не ехать к зовущим его арабам . И что из этого вышло , все прекрасно знают .
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:08
Если так, Молодец Кевин ! Нужно заканчивать в сильной лиге , как настоящая Легенда клуба , а за верблюдами пусть жадные бегают!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:07, ред.
Он уже всё выиграл. Ему стоит подумать над предложением из Саудовской Аравии. Он ведь сам тоже желал играть с Криштиану Роналду в одной команде? Было здорово посмотреть на него в Аль-Насре. Думаю, что с его переходом, Аль-Наср имел бы большие шансы на чемпионство. Мане, Роналду и Де Брюйне это очень мощное трио для Саудовской Примьер Лиги. Посмотрим, какое решение примет Кевин. В Манчестер Сити, конечно, ему недолго осталось. А в Саудовской Аравии ему предложат контракт подольше и с большей зарплатой, чем в Манчестер Сити.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:52
А когда не были готовы предложить. После того как он спас матч выйдя на замену, другого варианта вообще нет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:12
Продлит наверняка, КДБ уже говорил об этом
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:40
КДБ=МС
Вот такой нехитрый пример, ни с чем больше он не ассоциируется.
112910415
112910415
вчера в 10:57
придётся ему призадуматься, ибо есть над чем ! )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:30, ред.
Думаю уедет, какая разница под какими шейхами бегать,да и Сити уже посыпался
sova147
sova147
вчера в 09:49
Возраст уже не тот когда можно бегать по командам. Надо играть дальше дома..
adekvat
adekvat
вчера в 09:46
Всех денег не заработаешь, оставаться в Сити надо.
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