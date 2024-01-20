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Лука Модрич покинет «Реал» этим летом

вчера, 13:41

Полузащитник Лука Модрич уйдёт из «Реала».

Мадридский клуб не будет предлагать хорвату новый контракт.

Однако «сливочные» намерены заключить новую сделку с защитником и капитаном команды Начо.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:56
Настал и этот момент. Уже не могу представить Реал Мадрид без Модрича. Роналду, Рамос, Бензема, Бэйл, Марсело, Иско и т.д. ушли. Теперь настал черед Модрича и Крооса. Да и Начо можно было бы отпустить. Но на ротацию пойдёт. Думаю, что и он согласен на это. Модричу надо к Роналду поехать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:08
В Хорватию, дядькой работать, воспитывать новых Модричей....
Sкрудж
Sкрудж ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
В 2018 году всё по делу , Португалия можно сказать провалили чм 2018 , одна скромная победа над Морокко , чудом вышли из группы и в 1/8 сразу вылетели от Уругвая. Модрич играл в финале чм 2018 . Чувствуешь разницу ? В год проведения чм , всё решает чм. И не Перес решает , кто получит зм.
shur
shur
вчера в 18:52
...а ещё поставиль Луку в центре поля и дальние на края, в центр штрафной,щёчкой, шведой ...где нибудь в АПЛ...красота!!!
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:49
...очень грамотно высказался и добавить нечего...!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:13
Лука Модрич уже все выиграл, может и закончить карьеру.
112910415
112910415
вчера в 17:45
удивительный футболист !
спасибо ему за всё !
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:02
Ему купили золотой мячик, ведь Роналду должен был получить 2018 году , из-за его ухода Перес выбрал Модрича.
5rmza7swrvsx
5rmza7swrvsx
вчера в 16:27
Глядя на Модрича, понимаешь, чего МОГ бы достичь Павлюченко, если бы балду на поле и по жизни не гонял. Играли ведь в "Тоттенхэме" они одновременно, а в результате - небо и земля...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:03, ред.
В этом году уж 39.....
Абаскаль к его годам уж раз 5 шестое место в РПЛ займёт....

Достойная карьера....Игрока...с большой буквы....
30 титулов....
Половина из них международных...

Один из немногих кто не дал Месси отобрать у себя заслуженный Золотой Мяч...
На столько самобытен...что именно про таких говорят "Незаменимый"....
Жека Николаев
Жека Николаев
вчера в 16:00
Спасибо за всё легенда!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:47
Жаль что уходит, трудно представить его гдето ещё !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:21
Модрич провёл замечательную карьеру как клубную, так и в сборной, но время неумолимо бежит вперёд и приходит время вешать бутсы на гвоздь.
Единственная проблема и не только Модрича, а многих футболистов это понять и остановиться.
В этом сезоне он потеряв места в основе негодовал, почему на него не рассчитывают как в прошлые годы.
Думаю со временем Модрич это поймёт и признает правоту Анчелотти.
Тренеру надо работать на перспективу, а не жить воспоминаниями как раньше играл тот или иной игрок.
Теперь встаёт вопрос, что будет дальше.
Если честно, то я не представляю уважающего себя интеллигента Модрича в Саудовской Аравии, думаю он не опустится до такого.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:53
Как ни жаль, но это читалось. Лука хочет играть постоянно, но еще в прошлом году стало ясно, что этот объем он уже не вывозит. Он прекрасен в ротации, у него по прежнему невозможно отобрать мяч, но в обороне нужна бОльшая интенсивность. если бы Лука согласился на роль игрока ротации, то безусловно он мог бы остаться. Но Лука, видимо, отказывается понимать, что стареет....

Модрич хорош даже в таком возрасте, вот нашим клубам бы его... молодежь поучилась бы как работать с мячом... в России Модрич не то чтобы раскрылся, но вот продлил свой футбольный век возможно еще года на 3, а то и 5-6. Ведь нашу РПЛ многие считают пешеходной (ведь умудряется здесь пешеход Дзюба считаться "специалистами" хорошим нападающим), а мозги-то у Луки работают, опыта на всех хватит.....
Другой, более благородный вариант - уезжать на Родину...
drug01
drug01
вчера в 14:53
Куда пойдёт Лука? Неужели совсем закончит???
3egezqmswu38
3egezqmswu38
вчера в 14:36
Похоже придется Модричу вешать бутсы на гвоздь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Лука Модрич покинет «Реал» этим летом .
Незнаю на сколько эта новость правдива , но то что Лука является одним из лидеров Реала уже долгие двенадцать лет и ещё и признан одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира. Рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведённых матчей .
Количество достижений и титулов вместе с Реалом просто зашкаливает .
Чемпион Испании : 2016/17, 2019/20, 2021/22
Обладатель Кубка Испании : 2013/14, 2022/23
Обладатель Суперкубка Испании : 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24.
Победитель Лиги чемпионов УЕФА : 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22.
Обладатель Суперкубка УЕФА : 2014, 2016, 2017, 2022.
Победитель Клубного чемпионата мира : 2014, 2016, 2017, 2018, 2022.
Много ли игроков в истории мирового футбола, кто бы мог похвастаться такими трофеями завоёванные с одним клубом !?! В любом случае Лука Модрич останется не только в истории клуба Реал, но и в истории мирового футбола как один из самых лучших полузащитников мирового футбола ⚽️ !!!
Как бы не сложилась его дальнейшая карьера , я и как многие болельщики Реала, сборной Хорватии и просто любители футбола, хочу пожелать ему только Удачи и всего самого наилучшего в жизни! Всем Добра !
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:03
Видимо, время пришло. 38 лет всё-таки Модричу.
В таком возрасте уже трудновато на высоком уровне за топ-клуб играть.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:49
модричу пора на полку истории
uffksh2q69yx
uffksh2q69yx
вчера в 13:47
Хорошая карьера получилась у Луки.. пусть остается в системе клуба.
Гость
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