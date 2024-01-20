Лука Модрич покинет «Реал» этим летом .

Полузащитник Лука Модрич уйдёт из «Реала».
Мадридский клуб не будет предлагать хорвату новый контракт.
Однако «сливочные» намерены заключить новую сделку с защитником и капитаном команды Начо.
Полузащитник Лука Модрич уйдёт из «Реала».
Мадридский клуб не будет предлагать хорвату новый контракт.
Однако «сливочные» намерены заключить новую сделку с защитником и капитаном команды Начо.
Модрич хорош даже в таком возрасте, вот нашим клубам бы его... молодежь поучилась бы как работать с мячом... в России Модрич не то чтобы раскрылся, но вот продлил свой футбольный век возможно еще года на 3, а то и 5-6. Ведь нашу РПЛ многие считают пешеходной (ведь умудряется здесь пешеход Дзюба считаться "специалистами" хорошим нападающим), а мозги-то у Луки работают, опыта на всех хватит.....
Другой, более благородный вариант - уезжать на Родину...
Модрич хорош даже в таком возрасте, вот нашим клубам бы его... молодежь поучилась бы как работать с мячом... в России Модрич не то чтобы раскрылся, но вот продлил свой футбольный век возможно еще года на 3, а то и 5-6. Ведь нашу РПЛ многие считают пешеходной (ведь умудряется здесь пешеход Дзюба считаться "специалистами" хорошим нападающим), а мозги-то у Луки работают, опыта на всех хватит.....
Другой, более благородный вариант - уезжать на Родину...
Единственная проблема и не только Модрича, а многих футболистов это понять и остановиться.
В этом сезоне он потеряв места в основе негодовал, почему на него не рассчитывают как в прошлые годы.
Думаю со временем Модрич это поймёт и признает правоту Анчелотти.
Тренеру надо работать на перспективу, а не жить воспоминаниями как раньше играл тот или иной игрок.
Теперь встаёт вопрос, что будет дальше.
Если честно, то я не представляю уважающего себя интеллигента Модрича в Саудовской Аравии, думаю он не опустится до такого.
Единственная проблема и не только Модрича, а многих футболистов это понять и остановиться.
В этом сезоне он потеряв места в основе негодовал, почему на него не рассчитывают как в прошлые годы.
Думаю со временем Модрич это поймёт и признает правоту Анчелотти.
Тренеру надо работать на перспективу, а не жить воспоминаниями как раньше играл тот или иной игрок.
Теперь встаёт вопрос, что будет дальше.
Если честно, то я не представляю уважающего себя интеллигента Модрича в Саудовской Аравии, думаю он не опустится до такого.
Абаскаль к его годам уж раз 5 шестое место в РПЛ займёт....
Достойная карьера....Игрока...с большой буквы....
30 титулов....
Половина из них международных...
Один из немногих кто не дал Месси отобрать у себя заслуженный Золотой Мяч...
На столько самобытен...что именно про таких говорят "Незаменимый"....
Абаскаль к его годам уж раз 5 шестое место в РПЛ займёт....
Достойная карьера....Игрока...с большой буквы....
30 титулов....
Половина из них международных...
Один из немногих кто не дал Месси отобрать у себя заслуженный Золотой Мяч...
На столько самобытен...что именно про таких говорят "Незаменимый"....