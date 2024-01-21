В «Ахмате» опровергли информацию о проблемах в переговорах с Тодоровичем

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вчера, 11:24

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев опроверг информацию о разногласиях по поводу нового контракта защитника грозненцев , о которой ранее сообщил агент игрока Горан Попов.

Нет никаких проблем. Идёт обычный переговорный процесс. Ничего особенного не происходит. Всё будет хорошо.

Тодорович перешёл в «Ахмат» из «Редд Булл Зальцбург» в сентябре 2021 года. Его действующий контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне фланговый защитник сыграл 23 матча, отметился голом, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.