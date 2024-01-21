Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Ахмате» опровергли информацию о проблемах в переговорах с Тодоровичем

вчера, 11:24

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев опроверг информацию о разногласиях по поводу нового контракта защитника грозненцев Дарко Тодоровича, о которой ранее сообщил агент игрока Горан Попов.

Нет никаких проблем. Идёт обычный переговорный процесс. Ничего особенного не происходит. Всё будет хорошо.

Тодорович перешёл в «Ахмат» из «Редд Булл Зальцбург» в сентябре 2021 года. Его действующий контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне фланговый защитник сыграл 23 матча, отметился голом, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБатчи продлил контракт с «Краснодаром»
Вчера, 18:59
СлухиЛука Модрич покинет «Реал» этим летом
20 января
СлухиАлекс Сандро покинет «Ювентус» в конце сезона
20 января
СлухиПеришич будет получать в «Хайдуке» 1 евро в месяц
20 января
Официально«Урал» объявил о продлении контракта с Бегичем
20 января Фото
ОфициальноЛидер Первой лиги продлил контракт с вратарём
19 января
Все комментарии
wanznr5k3exc
wanznr5k3exc
вчера в 12:06
Для кого-то переговоры - это проблема, а для Ахмата нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 