«Урал» объявил о продлении контракта с Бегичем

Пресс-служба «Урала» объявила о продлении контракта с защитником Сильвие Бегичем.
Екатеринбургский клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение.
Пресс-служба «Урала» объявила о продлении контракта с защитником Сильвие Бегичем.
Екатеринбургский клуб заключил с игроком долгосрочное соглашение.
Рубин,Крылья,Оренбург,Урал...
В награду за преданность Лиге - долгострочный контракт...на 4-м десятке....
Всех благ и процветания !!!!!
Рубин,Крылья,Оренбург,Урал...
В награду за преданность Лиге - долгострочный контракт...на 4-м десятке....
Всех благ и процветания !!!!!