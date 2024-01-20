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«Урал» объявил о продлении контракта с Бегичем

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:34
7-й год хорват в РПЛ...нравится ему...пусть играет...
Рубин,Крылья,Оренбург,Урал...

В награду за преданность Лиге - долгострочный контракт...на 4-м десятке....
Всех благ и процветания !!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Эрик уже стал настоящим уральцем. Удачи в играх!
ajx7jv392cph
ajx7jv392cph
вчера в 10:20
Эрик не плохо вписался в коллектив, продление контракта выглядит логично
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