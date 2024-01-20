Перишич будет получать в «Хайдуке» 1 евро в месяц

«Хайдук» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича.
Во время аренды в хорватском клубе футболист будет получать 1 евро в месяц.
Ранее на таких же условиях контракт с «Хайдуком» заключил форвард Никола Калинич.
«Хайдук» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича.
Во время аренды в хорватском клубе футболист будет получать 1 евро в месяц.
Ранее на таких же условиях контракт с «Хайдуком» заключил форвард Никола Калинич.
У Перишича есть контракт с «Тоттенхэм» где прописана зарплата, которую игрок будет получать в любом случае, даже если он не будет играть вообще не по зависимым от него причинам.
Если игрока отдают в аренду, то встаёт вопрос кто будет и самое главное сколько платить зарплату.
Клуб взявший аренду игрока может платить зарплату полностью ил как в данном случае часть зарплаты. В данном случае «Хайдук» взял обязательство платить 1 евро в месяц, остальную часть зарплаты ему будет платить «Тоттенхэм».
У Перишича есть контракт с «Тоттенхэм» где прописана зарплата, которую игрок будет получать в любом случае, даже если он не будет играть вообще не по зависимым от него причинам.
Если игрока отдают в аренду, то встаёт вопрос кто будет и самое главное сколько платить зарплату.
Клуб взявший аренду игрока может платить зарплату полностью ил как в данном случае часть зарплаты. В данном случае «Хайдук» взял обязательство платить 1 евро в месяц, остальную часть зарплаты ему будет платить «Тоттенхэм».