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ГлавнаяНовостиКонтрактыХорватия. Первая лига 2023/2024

Перишич будет получать в «Хайдуке» 1 евро в месяц

вчера, 10:33

«Хайдук» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича.

Во время аренды в хорватском клубе футболист будет получать 1 евро в месяц.

Ранее на таких же условиях контракт с «Хайдуком» заключил форвард Никола Калинич.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:56
из любви к искусству работает парень )
valt134
valt134
вчера в 15:14
Ой чую зря огласили такую зарплату. Сейчас все российские футболисты дружно «ломанутся» в Хайдук.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Иногда читаешь и не понимаешь, как можно не знать простых вещей.
У Перишича есть контракт с «Тоттенхэм» где прописана зарплата, которую игрок будет получать в любом случае, даже если он не будет играть вообще не по зависимым от него причинам.
Если игрока отдают в аренду, то встаёт вопрос кто будет и самое главное сколько платить зарплату.
Клуб взявший аренду игрока может платить зарплату полностью ил как в данном случае часть зарплаты. В данном случае «Хайдук» взял обязательство платить 1 евро в месяц, остальную часть зарплаты ему будет платить «Тоттенхэм».
cnxp3qwmx7nn
cnxp3qwmx7nn
вчера в 14:27
Что-то нам не договаривают, лечится дороже выходит в случае с травмами
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:47
Ох какие выдумщик эти хорваты, ну естественно всем удобно, черную зп выдавать будут и никаких налогов))
ОПС
ОПС
вчера в 12:27
Остается только решить, где хранить деньги.
5ssrxg3zpg7s
5ssrxg3zpg7s
вчера в 12:15
Ну вот, нормальная зарплата для футболиста.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:41
За 1 евро не кто не пойдёт играть в другой клуб, тут клубы о чёмто договорились!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:17
Значит ТТХ продолжит платить зарплату.
memphis
memphis
вчера в 11:06
А Сутормин 50 центов
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:05, ред.
"Алчный" Ваня.. Хе..
j522gpztpfk3
j522gpztpfk3
вчера в 10:38
Оригинально конечно.... но зато все родное.
3jx68absswmw
3jx68absswmw
вчера в 10:34
За еду только будет Ваня бегать практически
Гость
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