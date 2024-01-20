Перишич будет получать в «Хайдуке» 1 евро в месяц

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вчера, 10:33

«Хайдук» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» .

Во время аренды в хорватском клубе футболист будет получать 1 евро в месяц.

Ранее на таких же условиях контракт с «Хайдуком» заключил форвард Никола Калинич.