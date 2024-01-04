Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе — 27-й

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью.
Первое место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем, оцененный в 267,5 млн евро.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») 267,5 млн евро
2. Эрлинг Холанд («Ман Сити») 251,2
3. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») 250,3
4. Родриго («Реал Мадрид») 247,9
5. Букайо Сака («Арсенал») 223
6. Фил Фоден («Ман Сити») 195,8
7. Гави («Барселона») 175,4
8. Хулиан Альварес («Ман Сити») 164,7
9. Джамал Мусиала («Бавария») 152,4
10. Мартин Эдегор («Арсенал») 150,6
Килиан Мбаппе был оценен в 106,2 млн евро и занял в рейтинге 27-е место.
Сколько Месси - оценивали до 500.000 доходило, манчестер сити 700.000 предлагал. Итог его не продали.
Роналду тоже оценивали на пике.
А взять робиньо, как, дембеле, оувен, Азар т.п. итог печальный.
Сколько Месси - оценивали до 500.000 доходило, манчестер сити 700.000 предлагал. Итог его не продали.
Роналду тоже оценивали на пике.
А взять робиньо, как, дембеле, оувен, Азар т.п. итог печальный.