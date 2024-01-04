Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе — 27-й

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вчера, 22:10

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью.

Первое место занял хавбек «Реала» , оцененный в 267,5 млн евро.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») 267,5 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Ман Сити») 251,2

3. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») 250,3

4. Родриго («Реал Мадрид») 247,9

5. Букайо Сака («Арсенал») 223

6. Фил Фоден («Ман Сити») 195,8

7. Гави («Барселона») 175,4

8. Хулиан Альварес («Ман Сити») 164,7

9. Джамал Мусиала («Бавария») 152,4

10. Мартин Эдегор («Арсенал») 150,6

был оценен в 106,2 млн евро и занял в рейтинге 27-е место.