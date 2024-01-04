Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Беллингем — самый дорогой игрок мира по версии CIES, Мбаппе — 27-й

вчера, 22:10

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью.

Первое место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем, оцененный в 267,5 млн евро.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») 267,5 млн евро
2. Эрлинг Холанд («Ман Сити») 251,2
3. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») 250,3
4. Родриго («Реал Мадрид») 247,9
5. Букайо Сака («Арсенал») 223
6. Фил Фоден («Ман Сити») 195,8
7. Гави («Барселона») 175,4
8. Хулиан Альварес («Ман Сити») 164,7
9. Джамал Мусиала («Бавария») 152,4
10. Мартин Эдегор («Арсенал») 150,6

Килиан Мбаппе был оценен в 106,2 млн евро и занял в рейтинге 27-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт Goal назвал лучших тренеров сезона 2023/24 на данный момент
30 декабря 2023
Роналду возглавил рейтинг звёзд спорта в 2023 году по версии Hopper HQ
30 декабря 2023
Сайт The Athletic составил рейтинг лучших трансферов «Ливерпуля» при Клоппе
28 декабря 2023
Шесть россиян вошли в список «будущих чемпионов» по версии CIES
26 декабря 2023
ОфициальноКварацхелия — лучший дриблёр группового этапа Лиги чемпионов-2023/24
26 декабря 2023
Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча»
25 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
сегодня в 13:54
Этот сезон показал, что нет, НО если он играет на своей родной позиции (LW), а он в основном играет на позиции RW из-за Вини.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 13:33
Думаю тут в расчёт входила длительность подписанного контракта. Поэтому Мбаппе так низко и находится. Правда в любом случае есть вопросы, например, по Родриго. Он же валенок
mqbcx3drt52y
mqbcx3drt52y
сегодня в 12:14
Хоть здесь опустили Камерунского Эму!!!
3vyb2ft5ng4h
3vyb2ft5ng4h
сегодня в 05:37
Джуд хорош спору нет , правда ещё ничего не добился,по сравнению с тем же Мбаппе, надежды только на него большие возлагают
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:27
Лишь бы всё оспаривать??? Мбапппе буквально выкупили почти за 200 реальных миллионов, а не оценочных. Тот чемпион с Монако, полуфинал в ЛЧ. Тут в списке 2 игрока Арсенала (+Джуд) за околочемпионские сезоны, остальные все победители. Кто их так оценивал до больших побед? Сразу с порога академий влепили ценники т.к. потенциал виден?? Если "класс виден" - то конвертация класса в результаты 100% формирует ценность игрока, а не тупо эфемерный класс. Не случайно все эти звезды только из 2-3 клуба. Потенциально таких же талантов, бразильцев, аргентинцев, вингеров, финтеров, выпускников сильных школ, тащеров пруд пруди. Сейчас у каждого из них есть наличие больших побед. Где были все они до этих результатов? Сколько Эдегор стоил в 2021? А Алварес?
Еще наглядный пример футболисты Челси - Мудрика хотел Арсенал, за Кайседо охотился Ливер, Энцо мог отправиться в Сити и т.д. каждый из них сейчас мог быть в топе этого списка. Также не зря Хаверца и Маунта по 80 лямов спихнули - чемпионы ЛЧ, как никак. Кейс Азара с истекающим контрактом вдобавок и т.д.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 01:22
А что сделал Беллингем, что за него такая цена ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:41
Какая логика, у молодого игрока просто не может быть трофеев, а класс его виден на поле.
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:20
Мда, это ж настолько простая логика, что странно разбирать. Фактический трофей - это прямое доказательство чемпионского опыта/характера/трудоспособности/ игрока. "Вкладывать" в свое будущее - то есть, будущие трофеи для себя, можно в основном тремя способами: 1. Либо делать ставку на ноунеймов и молодых (за перспективу!); 2. Либо на крутых игроков из второго эшелона в надежде сформировать сильную команду; 3. Либо сразу пригласить чемпиона из другой команды - который уже проходил все предыдущие этапы развития, доказал всем всё. Смысл не в наличии всякой железяки, а импакта игрока на такие высочайшие результаты команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
Так то да, но мерилом будет ЛЧ, которая обломать любой клуб может ... и РМ - не исключение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:09, ред.
Джуд нынче не только в цене , но играет лучше всех . Реал это команда лучших !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
Ну не скажи.
Клубы (топы) покупают не только игрока, но и бренд в его лице. Бренд - это в 80-ти % его былые заслуги, звания и регалии..., и , соответственно - бабло, которое начинает клубу капать ещё ДО ТОГО, как игрок впервые оденет его футболку.
Ну а если ещё к этому присовокупить возраст того же Мбаппе, которому ещё играть лет 10, то и подавно.
Nety
Nety
вчера в 23:43
Мне конечно очень нравятся Вини и Родриго, но чем они лучше Сака? У него ещё английский паспорт
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:42
Трофеи оценки в стоимости не играют, клубы ведь не награды покупают, а только будущий вклад игроков и их выкладку на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Павел. Феликс реально сейчас у Барселоны левый фланг тащит. Только за счёт него и Канселу Хави еле-еле стрижёт хоть какие то очки в Ла Лиге; а справа - мёртвый Рафинья ... и альтернативы ему, что самое хреновое, нет. Вот тебе и закавыка.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:37
Тот случай когда вообще аргументаций ноль. На молодость умножили "потенциал"??? Мбаппе 25 лет, Вини 22 - 3 года форы перекрывает все плюсы абсолютно все превосходства идентичных игроков??? Трофеи за карьеру и за прошлые годы посчитали?? Что там Сака, Гави и ребята из бундеса делают тогда??
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 23:30
Оценить - не значит купить.

Сколько Месси - оценивали до 500.000 доходило, манчестер сити 700.000 предлагал. Итог его не продали.

Роналду тоже оценивали на пике.

А взять робиньо, как, дембеле, оувен, Азар т.п. итог печальный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
А за что Феликса, за то, что за него в свое время "Атлетико" безумные 126 лямов отдали?)

Где он себя проявил?

Он даже в "Барселоне" смешные 3 гола и 2 передачи за 15 игр сделал, например, Родриго только в ноябре забил в два раза больше, чем Феликс за все матчи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:04, ред.
По Беллингему ещё ладно..., объективно 1 - е место, но по остальным...

Фодена впихнули..., а Родри опрокинули.
Гави занезахрен засунули, а Феликса забыли.
.....
.....
.....
Мбаппе - 27 ?! Это группа CIES Football Observatory со своим фу.флом 27-ые.

P.S. Народ обсерваторный в трёх соснах заблудился, потому как не знал, как по английски Ауу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:03
Ересь какая то
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:57, ред.
Джуд сейчас на волне хайпа, главное, что бы голову не вскружило всё это! Очень надеюсь, что он многого добьется в футболе, как с командой, так и в личном плане! Джуду нужно поработать над исполнениями штрафных ударов! Вчера, в матче против Мальорки у Реала было много шансов забить со штрафного, но после ухода с поля Крооса, за эти исполнения взялся Себальос, и всё запорол, вот Джуду нужно отвоевать это право и стараться еще больше приносить пользу клубу!
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 22:56
Бредовый реитинг и по списку и по суммам .Четвёрка сымых дорогих я думаю - Джуж , Эрлинг , Мбаппе и Винисиус. Цены сильно завышены . Адекватную стоимость дает Трансфермаркет и оперативно ( взависимости от игры и травм ) её обновляет.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:54
Что они употребляют?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:41
Чушь какая то....
Сака = 2,5 Мбаппе....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:40
Бред, Бред пит.
Всем здоровья и без травм.
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:28
..едешь по Москве, квартиры от 10 миллионов руб, думаешь сколько
надо лет чтобы заработать, вот где заоблочно, а эти пацаны из
счастливого евробудущего-инопланетяне...!
ABir
ABir
вчера в 22:15
Какие-то заоблачные, неподдающиеся никаким разумным объяснениям цифры.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:12
Ну это все спорно... нужно узнать по каким показателям все это оценивалось...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 