Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков 1970-х

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов, которые выступали в 1970-х. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Йохан Кройф (Нидерланды);
2. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
3. Герд Мюллер (ФРГ);
4. Карлос Альберто Торрес (Бразилия);
5. Марио Кемпес (Аргентина);
6. Йохан Нескенс (Нидерланды);
7. Жаирзиньо (Бразилия);
8. Кевин Киган (Англия);
9. Ривелино (Бразилия);
10. Дино Дзофф (Италия).
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как Месси- это переживет...
Как Месси- это переживет...
Но как точно и тонко, Вы отметили отсутствие Месси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Форменное БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но как точно и тонко, Вы отметили отсутствие Месси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Форменное БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список конечно неполный. Нет Даглиша, Макдермота...
Список конечно неполный. Нет Даглиша, Макдермота...