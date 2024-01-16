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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков 1970-х

вчера, 21:49

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов, которые выступали в 1970-х. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Йохан Кройф (Нидерланды);

2. Франц Беккенбауэр (ФРГ);

3. Герд Мюллер (ФРГ);

4. Карлос Альберто Торрес (Бразилия);

5. Марио Кемпес (Аргентина);

6. Йохан Нескенс (Нидерланды);

7. Жаирзиньо (Бразилия);

8. Кевин Киган (Англия);

9. Ривелино (Бразилия);

10. Дино Дзофф (Италия).

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:26
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:33
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:27
Это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро- Вы ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Да просто офигеет)...так же как если бы эти из топа 70-х офигели, узнав, что можно получить такое количество ЗМ и званий играя вполноги уже как минимум лет пять)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:09
И не говорите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как Месси- это переживет...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08
Да)...сей факт просто шокирует мировую футбольную общественность)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:06
Согласен!!!
Но как точно и тонко, Вы отметили отсутствие Месси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Форменное БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:02
В списке же 33 позиции...может не в первой десятке...Пассарелла тоже должен быть...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:00
Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список конечно неполный. Нет Даглиша, Макдермота...
Futurista
Futurista
вчера в 23:53
Месси нет...непорядок...Месси должен быть во всех рейтингах...прошлых, настоящих и будущих)...
vv49en2sz22n
vv49en2sz22n
вчера в 22:25
Кройф по праву первый, это его десятилетие
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