От Беллингема до Гордона. Игроки с самой высокой трансферной стоимостью

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сегодня, 00:33

Доминирование Англии и Испании, в частности, «Реала».

Известная исследовательская группа CIES Football Observatory обновила рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимостью. Всего в рейтинге оказалось сто игроков. Причем составлен список не из каких-то умозрительных вкусовых ощущений, а на основании статистических данных. Для этого были проанализированы более 6 тысяч трансферов по всему миру. Статистический алгоритм определяет футболистов с самой высокой трансферной стоимостью в конкретный момент. Сравнение ее с реальной ценой, заплаченной клубом, показывает, насколько тот эффективно расходует средства.

Нет равных

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем находится в потрясающей форме после переезда в Мадрид из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 103 миллиона евро. Неудивительно, что 20-летний англичанин возглавляет рейтинг CIES с оценкой в 267,5 миллиона евро. Беллингем забил 17 мячей в 22 матчах во всех турнирах и возглавляет список бомбардиров Ла Лиги с 13 голами.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Беллингема примерно на 15 миллионов евро выше, чем у ближайшего преследователя – нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, оцененного в 251,2 миллиона евро. И здесь стоит отметить особое чутье «Реала» на звезды. Три из четырех лучших футболистов рейтинга принадлежат мадридскому клубу. После Холанда идут Винисиус с оценкой 250,3 миллиона евро и Родриго с оценкой в 247,9 миллиона. Самым старшим из этой группы является Винисиус, которому всего лишь 23 года.

Сила Англии и Испании

А девять футболистов из первой десятки выступают либо в Англии, либо в Испании, представляя в общей сложности всего четыре клуба: «Реала», «Барселону», «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Барселона» представлена Гави, который занял седьмое место с оценкой 175,4 млн евро, а у «Сити» помимо уже упомянутого Холанда в десятке оказались Фил Фоден (шестое место, 195,8 млн) и Хулиан Альварес (восьмое место, 164,7 млн). У «Арсенала» в топ пробились Букайо Сака (пятое место, 223 млн) и Мартин Эдегор (десятое место, 150,6 млн).

Из-за пределов Англии и Испании в первой десятке оказался даже не Килиан Мбаппе из ПСЖ , как этого можно было ожидать, а Джамал Мусиала из «Баварии», который занял девятую позицию (152,4 млн). Мбаппе, к слову, лишь 27-й (106,2 млн) – сразу за Каем Хаверцом (106,8 млн). Причем если расширить выборку до первой двадцатки, то во второй десятке тоже окажется лишь один игрок не из Англии и Испании. Это Флориан Вирц из «Байера», замыкающий двадцатку (117 млн).

Лучшие из остальных

Мы представили, кто дороже всего оценен в Англии, Испании и Германии. Как обстоят дела в других лигах? Самая высокая трансферная стоимость в чемпионате Италии, как выяснилось, у Хвичи Кварацхелии из «Наполи». Он занимает 21-е место с оценкой 115,3 миллиона евро. Во Франции, как уже говорилось, лидирует Мбаппе, занявший 27-ю позицию.

Но столь низкое место Килиана объяснимо, если вдуматься. Ведь недаром речь идет именно о трансферной стоимости, которая основана не просто на умозрительной оценке стоимости футболиста «в вакууме». В трансферной цене ведь огромную роль играют другие параметры, в том числе срок действующего контракта. А он у Мбаппе с ПСЖ истекает предстоящим летом. Так что даже при всем желании парижане за очень дорого сейчас бы не смогли продать француза. Разумеется, будь у него контракт года на два-три, Мбаппе находился бы где-то в топе списка.

Если говорить в целом о топ-100 рейтинга, то там, конечно, доминируют клубы из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Но и за пределами этой пятерки лиг есть свои жемчужины с высоко оцененным талантом и большими перспективами. За пределами ведущей пятерки чемпионатов лучшим считается защитник Антониу Силва из «Бенфики», занимающий 23-е место с оценкой 114,1 млн евро. Причем это самый дорого оцененный защитник в рейтинге. Вторым в его амплуа в этом списке значится Вильям Салиба из «Арсенала» — 104,3 миллиона.

За пределами Европы самым перспективным молодым футболистом по оценке CIES является 17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, стоимость которого составила 82,7 миллиона евро. Занятно, что и тут «Реал» подсуетился лучше остальных, уже договорившись подписать форварда за 72 миллиона евро, когда тому исполнится 18 лет. Возможно, что и в данном рейтинге Эндрик пойдет по стопам соотечественников Винисиуса и Родриго.

Особенности рейтинга

Но все рейтинги имеют некоторые перекосы и совсем уж странные позиции. Вероятно, кто-то не согласится с местом Мбаппе, хотя тут есть какие-то объяснения. Но вряд ли они найдутся по позиции самого ценного вратаря. Им признан голкипер «Арсенала», но не играющий регулярно Давид Райя, а сидящий на скамейке запасных Аарон Рамсдейл, оцененный в 79,6 миллиона евро. Причем он лишь один из двух вратарей, попавших в топ-100. Помимо него это Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» — 77,2 млн.

Также CIES отмечает стремительный рост цен на футбольном рынке. Раз за разом бьются трансферные рекорды. Вот и оценка стоимости игроков быстро растет. Предыдущий рейтинг CIES составлялся в середине 2023 года. С тех пор число футболистов, оцененных в 100 миллионов евро и выше, почти удвоилось – с 20 до 39. Это явное отражение огромной инфляции, произошедшей в течение года, когда Энцо Фернандес, Деклан Райс, Мойсес Кайседо, Беллингем и Харри Кейн перешли в другие клубы за 100 миллионов и дороже.