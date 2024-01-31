Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола: «У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать»

вчера, 10:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий на тему работы в стане «горожан».

У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать.

Руководство всегда поддерживает меня. За семь лет у нас сменилось много футболистов, но все они оказывали мощную поддержку. Это замечательная среда, так что у меня есть всё.

Я чувствую себя хорошо, и, разумеется, когда-нибудь это закончится, но сейчас я об этом не думаю.

По слухам, рулевой может вернуться в «Барселону».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нойер рассказал, кто его лучший друг из футболистов «Баварии»
30 января
Петржела: «Самый великий клуб в России – „Зенит“»
29 января
Роналдиньо: «Для меня Месси по-прежнему лучший футболист в мире»
29 января
Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»
29 января
Представитель Захаряна: «Адаптация Арсена в Испании идёт постепенно»
28 января
Президент УЕФА не видит проблемы в проведении матча России и Сербии
28 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:52, ред.
«А у меня давно уже есть всё, о чём может мечтать Гвардиола.»
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:20
Ты не сравнивай ту ЛЧ, и сейчас. Какой бы крутой тактик не тренировал сейчас Порту или подобный клуб, у них нет шансов выиграть ЛЧ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:06
В первую очередь деньги на любые трансферы у тебя есть
амурец
амурец
вчера в 13:51
Конечно с такими деньгами на любой трансфер, вот пусть с Порто возьмет ЛЧ
nu2mfcwuh3h6
nu2mfcwuh3h6
вчера в 12:58
Вот он в Ливерпуль точно не пойдет на замену Клоппу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:31
Видимо, лысый гений плохо Доминатора научил, хаха)
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:12
У Арсенала состав на миллиард. Где результат, если любой может гегемонить с деньгами? Зидан чего не идет никуда, кроме Реала?
Elliada_
Elliada_ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:09
Объясни мне, почему Пеп должен идти в середняк, чтобы кому-то что-то доказать? Анчелотти тренировал Эвертон. Ничего не добился. Он плохой тренер? Напоминаю, что он единственный, кто выиграл ЛЧ 4 раза и все топ-чемпионаты.

Думаешь, если есть деньги, то всё легко выигрывается? У ПСЖ есть деньги. И что? У Челси Абрамовича были деньги. Чего добился Моуриньо с этими деньгами? И список можно продолжать бесконечно. Удивляюсь, что подобные претензии выставляют только Гвардиоле.
allemz
allemz ответ 3e7mjmz274pb (раскрыть)
вчера в 11:44
Элитный тренер для элитных клубов.
Вы когда подбираете место работы, Вами движет стремление продать свое время за дорого и в комфортном месте или наоборот?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:35
Кейн и так в безтрофейнике просидел, и ещё и перешёл, возможно (ха-ха, но я писал, что он сам виноват), а ты его ещё в "Хайденхайм" хочешь отправить.

Кстати, как раз топ-игрок легко себя может проявить в слабом клубе и причём это чаще сделать проще, чем в топ-клубе, где ему надо выиграть борьбу за состав.

Я не про то, конечно, что топ-игроки могут перейти в слабый клуб, а про то, что они могут себя там проявить.

По Гвардиоле, конечно, остается всегда тот спорный момент, что, возможно, и другие топ-тренеры были такими же гегемонами при соответствующих возможностях (а уж если учитывать, что практически все лидеры самоликвидировались и Пепу ну разве что с Клоппом, который почему-то считает, что даже топ-команда должна играть с отвратительными защитниками, приходилось конкурировать).
3e7mjmz274pb
3e7mjmz274pb
вчера в 11:32
У него и в Барселоне, и Баварии всё было,он работает только с элитными клубами
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:16
Интересно зачем это ему? Чтобы диванным критикам что-то доказывать?)) Ну тогда пусть Кейн перейдет в Хайденхайм, КДБ в Бернли, Джуд в Осасуну.... а то в таких клубах любой бы заиграл. Что-то и Месси с Роналду не перешли в Батэ, чтоб ЛЧ выиграть)))
adekvat
adekvat
вчера в 11:10
Семак тоже так думает. Иди тренировать Лутон или Факел и посмотрим какой ты тренер и что у тебя будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:44
Пепу точно не жаловаться на жизнь) Если что, есть ещё жена - наследница сети магазинов от богатых родителей, даже тут с финансами подушка хорошая))
112910415
112910415
вчера в 10:43
лучше и быть не может
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:42
Этими словами Пеп дал понять Лапорте, что в Барселону не вернется.
nj6phmcnn86c
nj6phmcnn86c
вчера в 10:36
Значит скоро свалит с Мансити
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 