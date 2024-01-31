Гвардиола: «У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий на тему работы в стане «горожан».

У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать.

Руководство всегда поддерживает меня. За семь лет у нас сменилось много футболистов, но все они оказывали мощную поддержку. Это замечательная среда, так что у меня есть всё.

Я чувствую себя хорошо, и, разумеется, когда-нибудь это закончится, но сейчас я об этом не думаю.