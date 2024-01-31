Гвардиола: «У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий на тему работы в стане «горожан».
У меня есть всё, о чём тренер может лишь мечтать.
Руководство всегда поддерживает меня. За семь лет у нас сменилось много футболистов, но все они оказывали мощную поддержку. Это замечательная среда, так что у меня есть всё.
Я чувствую себя хорошо, и, разумеется, когда-нибудь это закончится, но сейчас я об этом не думаю.
По слухам, рулевой может вернуться в «Барселону».
Кстати, как раз топ-игрок легко себя может проявить в слабом клубе и причём это чаще сделать проще, чем в топ-клубе, где ему надо выиграть борьбу за состав.
Я не про то, конечно, что топ-игроки могут перейти в слабый клуб, а про то, что они могут себя там проявить.
По Гвардиоле, конечно, остается всегда тот спорный момент, что, возможно, и другие топ-тренеры были такими же гегемонами при соответствующих возможностях (а уж если учитывать, что практически все лидеры самоликвидировались и Пепу ну разве что с Клоппом, который почему-то считает, что даже топ-команда должна играть с отвратительными защитниками, приходилось конкурировать).
Кстати, как раз топ-игрок легко себя может проявить в слабом клубе и причём это чаще сделать проще, чем в топ-клубе, где ему надо выиграть борьбу за состав.
Я не про то, конечно, что топ-игроки могут перейти в слабый клуб, а про то, что они могут себя там проявить.
По Гвардиоле, конечно, остается всегда тот спорный момент, что, возможно, и другие топ-тренеры были такими же гегемонами при соответствующих возможностях (а уж если учитывать, что практически все лидеры самоликвидировались и Пепу ну разве что с Клоппом, который почему-то считает, что даже топ-команда должна играть с отвратительными защитниками, приходилось конкурировать).
Думаешь, если есть деньги, то всё легко выигрывается? У ПСЖ есть деньги. И что? У Челси Абрамовича были деньги. Чего добился Моуриньо с этими деньгами? И список можно продолжать бесконечно. Удивляюсь, что подобные претензии выставляют только Гвардиоле.
Думаешь, если есть деньги, то всё легко выигрывается? У ПСЖ есть деньги. И что? У Челси Абрамовича были деньги. Чего добился Моуриньо с этими деньгами? И список можно продолжать бесконечно. Удивляюсь, что подобные претензии выставляют только Гвардиоле.