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Президент УЕФА не видит проблемы в проведении матча России и Сербии

вчера, 08:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью The Guardian сообщил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Встреча должна пройти 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Есть ли противоречие в том, что России разрешено провести в марте товарищеский матч с Сербией с учётом запрета выступлений на международных соревнованиях? Это не в нашей юрисдикции. Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем.

В каком-то смысле, почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди хотят играть в футбол? И этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нём, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английская политика, а также ведущие СМИ. Нас иногда этим забрасывают, а потом я говорю с друзьями по Европе, которые спрашивают: «О чём вы говорите?» Они знают, что Россию забанили и всё. Сейчас они играют один товарищеский матч: и что?

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