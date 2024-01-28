Президент УЕФА не видит проблемы в проведении матча России и Сербии

Президент УЕФА в интервью The Guardian сообщил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Встреча должна пройти 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Есть ли противоречие в том, что России разрешено провести в марте товарищеский матч с Сербией с учётом запрета выступлений на международных соревнованиях? Это не в нашей юрисдикции. Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем.