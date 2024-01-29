Петржела: «Самый великий клуб в России – „Зенит“»

Бывший тренер «Зенита» высказался о величии «Спартака» и питерского клуба.

«Спартак» не смог сохранить свое наследие и продолжить победные традиции. Этот клуб был великим в СССР , но не в современной России. За последние 25 лет у «красно-белых» очень скромные результаты. Поэтому самый великий клуб в России – «Зенит». У него больше трофеев и среди них есть европейские.