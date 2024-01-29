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Петржела: «Самый великий клуб в России – „Зенит“»

вчера, 19:02

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о величии «Спартака» и питерского клуба.

«Спартак» не смог сохранить свое наследие и продолжить победные традиции. Этот клуб был великим в СССР, но не в современной России. За последние 25 лет у «красно-белых» очень скромные результаты. Поэтому самый великий клуб в России – «Зенит». У него больше трофеев и среди них есть европейские.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 16:13
Я тебе и так скажу: навёл бы в Зените смуту.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
пан тренер молчать не может ! )
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 22:24
Петржела самый великий тренер России!...?
Проснись "товарищ" и учи историю .
Asper
Asper
вчера в 22:12
Знатоки ниже, а причем тут Газпром к Петржеле 🤔
А в 1984 случайно не Газпром всё купил?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:51
Никак Властик не очухается от газпромовского сиропа или старуха сказала дала пинка под опу и прошептала сквозь фарфоровые:
- Или Золотую рыбку или приравненный к ней контракт с Зенитом!)))

Встретились мы в баре ресторана,
Как мне знакомы твои черты.
Помнишь ли меня ты, Зенит мой любимый!
Мою любовь и наши прежние мечты?
Вижу губ накрашенных страданья,
В глазах твоих молчанье пустоты.
Где же, где, скажи, мой зенитушка,
Моя любовь и наши прежние мечты?
Зенит, помнишь дни золотые,
Кусты сирени и луну в тиши аллей?
Зенит, помнишь грёзы былые?

Тебя любил я, не вернуть иных нам
дней.))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:50
Скромнее надо быть пан Властимил....
При том... восхваляя один клуб не обязательно критиковать другой....это моветон.
Обычная статистическая зарисовка....
Только кому направлена непонятно....
Если поклонникам Зенита - они и так это знают....
Если позлить поклонников Спартака - то смысл....???
Им то что...к ним Манфред сегодня приехал...на них титулы теперь посыпятся...Властимил считать устанет....
pomor45
pomor45
вчера в 21:28
По Спартаку с паном согласен: это разные Спартаки. По Зениту: великий нужно заменить на лучший. Великим станет, когда достигнет высших достижений в РПЛ за всю историю российского футбола.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:16
У зенита были традиции в плане своих игроков из молодежки , а сейчас одни негры играют в основе ) так что традиции тоже нарушены
pf5dvpdtk4us
pf5dvpdtk4us
вчера в 20:26
Самый богатый и самый великий - разные вещи
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:16
Самый дорогой! (€) клуб России, но не великий!
adekvat
adekvat ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:14
Хотел бы я посмотреть что бы он с этим составом сделал. Думаю как тренер он посильнее Семака будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:08
Угалде знает где самый великий
Capral
Capral
вчера в 19:47
Чувак так напрашивается на должность, столько интервью дал, все точки обцеловал, а предложений из Питера- так и не поступило. Ладно, ждем следущего интервью. Только, если возможно, что-нибудь поновее...
Futurista
Futurista
вчера в 19:33
Да что там в России...и в Бразилии)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:27
Смешной этот дятька...,)...метит на место Семака наверное или просто пустослов. А 90- е годы это не Россия значит....по словам петржелы видимо так . СССР в его голове...)
Regista_888
Regista_888
вчера в 19:20
Он на содержании у газпрома находится?

Что-то мне, кажется, что он не даёт чешским сми интервью о том кто более велик в Чехии, Спарта, Славия или Пльзень.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:13
Опять этот дитя Газпрома !))
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