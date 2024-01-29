Петржела: «Самый великий клуб в России – „Зенит“»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о величии «Спартака» и питерского клуба.
«Спартак» не смог сохранить свое наследие и продолжить победные традиции. Этот клуб был великим в СССР, но не в современной России. За последние 25 лет у «красно-белых» очень скромные результаты. Поэтому самый великий клуб в России – «Зенит». У него больше трофеев и среди них есть европейские.
При том... восхваляя один клуб не обязательно критиковать другой....это моветон.
Обычная статистическая зарисовка....
Только кому направлена непонятно....
Если поклонникам Зенита - они и так это знают....
Если позлить поклонников Спартака - то смысл....???
Им то что...к ним Манфред сегодня приехал...на них титулы теперь посыпятся...Властимил считать устанет....
При том... восхваляя один клуб не обязательно критиковать другой....это моветон.
Обычная статистическая зарисовка....
Только кому направлена непонятно....
Если поклонникам Зенита - они и так это знают....
Если позлить поклонников Спартака - то смысл....???
Им то что...к ним Манфред сегодня приехал...на них титулы теперь посыпятся...Властимил считать устанет....
- Или Золотую рыбку или приравненный к ней контракт с Зенитом!)))
Встретились мы в баре ресторана,
Как мне знакомы твои черты.
Помнишь ли меня ты, Зенит мой любимый!
Мою любовь и наши прежние мечты?
Вижу губ накрашенных страданья,
В глазах твоих молчанье пустоты.
Где же, где, скажи, мой зенитушка,
Моя любовь и наши прежние мечты?
Зенит, помнишь дни золотые,
Кусты сирени и луну в тиши аллей?
Зенит, помнишь грёзы былые?
Тебя любил я, не вернуть иных нам
дней.))))
- Или Золотую рыбку или приравненный к ней контракт с Зенитом!)))
Встретились мы в баре ресторана,
Как мне знакомы твои черты.
Помнишь ли меня ты, Зенит мой любимый!
Мою любовь и наши прежние мечты?
Вижу губ накрашенных страданья,
В глазах твоих молчанье пустоты.
Где же, где, скажи, мой зенитушка,
Моя любовь и наши прежние мечты?
Зенит, помнишь дни золотые,
Кусты сирени и луну в тиши аллей?
Зенит, помнишь грёзы былые?
Тебя любил я, не вернуть иных нам
дней.))))