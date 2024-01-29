Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»

1706507995

вчера, 08:59

Главный тренер ПСЖ не стал отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться когда-нибудь в «Барселону» в качестве наставника команды.

Мне нечего сказать по этому поводу — без комментариев, — приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Дани Хиля.

Ранее Хави объявил о том, что покинет каталонский клуб 30 июня.