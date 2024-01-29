Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться когда-нибудь в «Барселону» в качестве наставника команды.
Мне нечего сказать по этому поводу — без комментариев, — приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Дани Хиля.
Ранее Хави объявил о том, что покинет каталонский клуб 30 июня.
Требл Барсы это пик карьеры Энрике, после чего Барса перестала быть такой при нем последующие годы.
Требл Барсы это пик карьеры Энрике, после чего Барса перестала быть такой при нем последующие годы.
факторов разных множество ...
факторов разных множество ...