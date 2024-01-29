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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»

вчера, 08:59

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться когда-нибудь в «Барселону» в качестве наставника команды.

Мне нечего сказать по этому поводу — без комментариев, — приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Дани Хиля.

Ранее Хави объявил о том, что покинет каталонский клуб 30 июня.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 18:00
Вот так из ничего и делаются новости: ответил на вопрос - новость, ничего не ответил - тоже новость
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 15:16
Могли бы других просмотреть тренеров. Наверное Энрике сам не захочет возвращаться в Барсу, где проблем больше, чем в ПСЖ.
Требл Барсы это пик карьеры Энрике, после чего Барса перестала быть такой при нем последующие годы.
Regista_888
Regista_888
вчера в 10:05
Это вообще бред. Он с лучшим составом в Лиге 1 не может Брест обыграть.
112910415
112910415
вчера в 10:04
круг будет широкий,
факторов разных множество ...
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 10:01
Умно поступил . Когда с ПСЖ ничего не получится и его вышвырнут , вот тогда и нужно говорить про возвращение в Барсу .А сейчас еще рано .
ОПС
ОПС
вчера в 09:41, ред.
Не хочет отвечать на вопросы, которые ему и самому может неинтересны или надоели.
hk8agqkg6t7j
hk8agqkg6t7j
вчера в 09:12
Просто ему неудобно было вслух сказать " А хрен ли на этих развалинах со жмотом президентом делать!
shlomo
shlomo
вчера в 09:03
Энрики все правильно ответил... не стоит заходить в одну реку дважды... это просто невозможно
Гость
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