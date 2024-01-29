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Роналдиньо: «Для меня Месси по-прежнему лучший футболист в мире»

вчера, 18:34

Легендарный полузащитник «Барселоны» Роналдиньо прокомментировал тот факт, что его бывший одноклубник Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», получил награду «The Best» как лучший игрок года по версии ФИФА.

Я всегда избегаю споров, но… Месси — один из лучших всех времён. Для меня Лео по-прежнему лучший футболист в мире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:38
оба лучшие !
так можно сказать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:02
Роналдиньо был прекрасен, жаль, что на наивысшем ТОП уровне по сути провел 5-6 лет, и к 28-29 годам начал сдуваться, набрал вес, алкоголь, ночной образ жизни и понеслась (как и истории многих других бразильцев). В Милан переходил уже совсем другой Роналдиньо…
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:56
Человек, с чьим мнением могут поспорить только безумцы. Месси действительно лучший в мире. И это признает не только Роналдиньо, но и действующие топовые футболисты, которые отдали свой голос за Месси.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:55
«Месси — один из лучших всех времён»

Как понять ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ? Не простят такого ему фаны аргентинца…
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30
Роналдиньо: «Для меня Месси по-прежнему лучший футболист в мире».
У каждого есть своё мнение по поводу лучшего футболиста мирового футбола . Кому-то Месси лучший , кто-то думает что Пеле - король футбола , а кто-то склоняется к Марадоне или того же Криштиану Роналду , Роналдо и т.д. Но вот на мой субъективный взгляд, это сам Рональдиньо. Всех перечисленных кудесников мяча довелось лицезреть. Но как обращался с мячом и какие виртуозные финты , фантастический дриблинг , видение поля демонстрировал сам Рональдиньо, такого я не видел ни у одного из выше перечисленных . Просто судьба Рональдиньо распорядилась совершенно по другому . Уж очень он любил жить в своё удовольствие и ни каким благам не отказывал , что так и не дало ему добиться таких достижений и трофеев, которые смогли добиться тот же Месси, Рон , Марадона и Пеле . Кто не видел игру Рональдиньо, тому советую посмотреть, благо интернет даёт такую возможность .
Всем Добра !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:12
Много болтает.. Но он, конечно прав..
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 18:58
Согласен с Роналдиньо, сам он гений футбольного мира.
ra8aeyuv2fa8
ra8aeyuv2fa8
вчера в 18:39
Это очевидно, Месси из лучшего плеймейкера-бомбардира переквалифицировался в лучшего плеймейкера. Если сравнивать по амплуа, то все еще до него многим как до луны....

Ну а так что, одна из величайших особенностей футбола - игра на публику...в этом компоненте Рону нет равных ни тогда ни сейчас, я уже не говорю про то как он стоял на ногах когда во время его финтов ему били по ногам...не то что нынешние финтеры, раз коснулся - такое ощущение тройной перелом изображает..... Так что Роналдинью конечно великий игрок!
Гость
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