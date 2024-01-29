Роналдиньо: «Для меня Месси по-прежнему лучший футболист в мире».

Легендарный полузащитник «Барселоны» Роналдиньо прокомментировал тот факт, что его бывший одноклубник Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», получил награду «The Best» как лучший игрок года по версии ФИФА.
Я всегда избегаю споров, но… Месси — один из лучших всех времён. Для меня Лео по-прежнему лучший футболист в мире.
Ну а так что, одна из величайших особенностей футбола - игра на публику...в этом компоненте Рону нет равных ни тогда ни сейчас, я уже не говорю про то как он стоял на ногах когда во время его финтов ему били по ногам...не то что нынешние финтеры, раз коснулся - такое ощущение тройной перелом изображает..... Так что Роналдинью конечно великий игрок!
Ну а так что, одна из величайших особенностей футбола - игра на публику...в этом компоненте Рону нет равных ни тогда ни сейчас, я уже не говорю про то как он стоял на ногах когда во время его финтов ему били по ногам...не то что нынешние финтеры, раз коснулся - такое ощущение тройной перелом изображает..... Так что Роналдинью конечно великий игрок!
У каждого есть своё мнение по поводу лучшего футболиста мирового футбола . Кому-то Месси лучший , кто-то думает что Пеле - король футбола , а кто-то склоняется к Марадоне или того же Криштиану Роналду , Роналдо и т.д. Но вот на мой субъективный взгляд, это сам Рональдиньо. Всех перечисленных кудесников мяча довелось лицезреть. Но как обращался с мячом и какие виртуозные финты , фантастический дриблинг , видение поля демонстрировал сам Рональдиньо, такого я не видел ни у одного из выше перечисленных . Просто судьба Рональдиньо распорядилась совершенно по другому . Уж очень он любил жить в своё удовольствие и ни каким благам не отказывал , что так и не дало ему добиться таких достижений и трофеев, которые смогли добиться тот же Месси, Рон , Марадона и Пеле . Кто не видел игру Рональдиньо, тому советую посмотреть, благо интернет даёт такую возможность .
Всем Добра !
У каждого есть своё мнение по поводу лучшего футболиста мирового футбола . Кому-то Месси лучший , кто-то думает что Пеле - король футбола , а кто-то склоняется к Марадоне или того же Криштиану Роналду , Роналдо и т.д. Но вот на мой субъективный взгляд, это сам Рональдиньо. Всех перечисленных кудесников мяча довелось лицезреть. Но как обращался с мячом и какие виртуозные финты , фантастический дриблинг , видение поля демонстрировал сам Рональдиньо, такого я не видел ни у одного из выше перечисленных . Просто судьба Рональдиньо распорядилась совершенно по другому . Уж очень он любил жить в своё удовольствие и ни каким благам не отказывал , что так и не дало ему добиться таких достижений и трофеев, которые смогли добиться тот же Месси, Рон , Марадона и Пеле . Кто не видел игру Рональдиньо, тому советую посмотреть, благо интернет даёт такую возможность .
Всем Добра !