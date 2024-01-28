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Представитель Захаряна: «Адаптация Арсена в Испании идёт постепенно»

вчера, 12:38

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации российского футболиста в испанском клубе.

Адаптация Захаряна в Испании? Всё идёт постепенно, шаг за шагом. Когда он окончательно адаптируется, тогда и будем делать выводы о его игре. Естественно, Арсен стремится, чтобы результативных действий было больше.

Пока, к сожалению, их не случилось, но я уверен, что голы и голевые передачи придут. Хочется поблагодарить «Реал Сосьедад» за поддержку и доверие Захаряну, потому что он регулярно выходит в стартовом составе, ему доверяют, его поддерживают.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 06:21
Адаптация пройдет к концу контракта , потом в Зенит
112910415
112910415
вчера в 16:43
путь будет долгим ...
3jt53qpfta6h
3jt53qpfta6h
вчера в 14:33
Понятно что трудно будет ему, главное сейчас руки не опускать
k4jwnj4dgyft
k4jwnj4dgyft
вчера в 14:30
Зачем ждать успех с первой игры. Просто надо подождать!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Что то долго идет адаптация у Захаряна.
Capral
Capral
вчера в 13:35
Рано уехал. С самого начало было понятно, что не готов пацан к серьезному футболу. Всё новое, чужое, надо учить язык и даже пища- новая, непривычная... Одному на чужбине- всегда трудно, особенно, после ДИНАМО, где с ним носились и о нем заботились. Но поскольку выбрал свой путь- значит надо следовать мечте. В клубе, дипломатично и культурно высказались- это радует. Парню нужна моральная поддержка. Будем надеяться, Заха окрепнет- как физически, так и морально. Тем же, Довбику и Цыганкову, проще было адаптироваться в Испании. Оба знакомы по сборной Украины, играли вместе. А вот Заха- один, ему сложней. К тому же, человек, он- впечатлительный, тонкий и эмоциональный, а таким людям, всегда труднее, чем остальным... Ладно, Удачи ему- и без травм!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:01
Правильно, торопиться не надо, к концу контракта адаптируется. Зарплата же капает, даже на скамейке. Как в рекламном ролике - мы сидим, а денежки идут.)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:52
На лавке не трудно адаптироваться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:42
Доверие не безразлично, может и закончится...
shlomo
shlomo
вчера в 12:41
Будем надеяться, что он сумеет заиграть в Испании. Удачи ему!
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