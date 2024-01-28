Представитель Захаряна: «Адаптация Арсена в Испании идёт постепенно»

Агент , представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» , рассказал об адаптации российского футболиста в испанском клубе.

Адаптация Захаряна в Испании? Всё идёт постепенно, шаг за шагом. Когда он окончательно адаптируется, тогда и будем делать выводы о его игре. Естественно, Арсен стремится, чтобы результативных действий было больше.

Пока, к сожалению, их не случилось, но я уверен, что голы и голевые передачи придут. Хочется поблагодарить «Реал Сосьедад» за поддержку и доверие Захаряну, потому что он регулярно выходит в стартовом составе, ему доверяют, его поддерживают.