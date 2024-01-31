Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии

Завершились все матчи 1/8 финала Кубка Азии.
В четвертьфинале образовались следующие пары:
Таджикистан — Иордания
Австралия — Южная Корея
Иран — Япония
Катар — Узбекистан
Игры пройдут 2 и 3 февраля.
|Таджикистан-:-Иордания
|Завтра в 14:30 Не начался
Завершились все матчи 1/8 финала Кубка Азии.
В четвертьфинале образовались следующие пары:
Таджикистан — Иордания
Австралия — Южная Корея
Иран — Япония
Катар — Узбекистан
Игры пройдут 2 и 3 февраля.
А так, в четвертьфинале есть два очень даже интересных матча,
Австралия - Южная Корея и Иран - Япония это азиатский топчик
А так, в четвертьфинале есть два очень даже интересных матча,
Австралия - Южная Корея и Иран - Япония это азиатский топчик