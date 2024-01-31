Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиКубок Азии 2023

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Азии

вчера, 22:38
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияЗавтра в 14:30 Не начался

Завершились все матчи 1/8 финала Кубка Азии.

В четвертьфинале образовались следующие пары:

Таджикистан — Иордания

Австралия — Южная Корея

Иран — Япония

Катар — Узбекистан

Игры пройдут 2 и 3 февраля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стали известны полуфинальные пары Кубка Испании
26 января
ОфициальноПрошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Игроки клуба 3-й лиги отреагировали на попадание на «Барсу» в Кубке Испании
08 января Видео
«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии
08 января
«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании
08 января
Официально«Лацио» встретится с «Ромой» в 1/4 финала Кубка Италии
05 января
Сортировать
Все комментарии
Carradona
Carradona
сегодня в 08:36
Сетку не видел. Но хочу финал Таджикистан - Узбекистан.
112910415
112910415
сегодня в 08:23
для прикола можно болеть за Австралию
ОПС
ОПС
сегодня в 05:26
Если таджики не перегорят, то у них очень хороший шанс выйти в полуфинал. Будем ждать их игры.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 02:15
Поздравляю сборные Узбекистана и Таджикистана с выходом в 1/4 финала Кубка Азии, для этих сборных это уже большое достижение! Желаю удачи и побед, правда сборной Узбекистана будет сложнее, т.к играть придется против сборной Катара, которые являются хозяинами турнира....
А так, в четвертьфинале есть два очень даже интересных матча,
Австралия - Южная Корея и Иран - Япония это азиатский топчик
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
Австралия — Южная Корея наверно самая мощная пара!
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 23:43
А где саудиты с Кристиной? Не вышли?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:52
Удачи Таджикистану и Узбекистану!! Есть реальные шансы пройти в полуфинал, сопернеки вполне проходимые.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:39
Япония фаворит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 