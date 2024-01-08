«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании

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вчера, 21:32

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка Испании.

В 1/8 по итогам жеребьёвки сложились следующие пары:

«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»

«Тенерифе» — «Мальорка»

«Хетафе» — «Севилья»

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Валенсия» — «Сельта»

«Атлетик» — «Алавес»

«Атлетико» — «Реал»

«Жирона» — «Райо Вальекано»

Встречи пройдут с 16 по 18 января. С этого раунда в турнире будет использоваться система ВАР.