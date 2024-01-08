«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка Испании.
В 1/8 по итогам жеребьёвки сложились следующие пары:
«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»
«Тенерифе» — «Мальорка»
«Хетафе» — «Севилья»
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Сельта»
«Атлетик» — «Алавес»
«Атлетико» — «Реал»
«Жирона» — «Райо Вальекано»
Встречи пройдут с 16 по 18 января. С этого раунда в турнире будет использоваться система ВАР.
Поэтому не надо рассказывать об упадке в Наполи. Команда Хави - самый нестабильный топ Европы, который может проиграть кому угодно и когда угодно.
Поэтому не надо рассказывать об упадке в Наполи. Команда Хави - самый нестабильный топ Европы, который может проиграть кому угодно и когда угодно.