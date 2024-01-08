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«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании

вчера, 21:32

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка Испании.

В 1/8 по итогам жеребьёвки сложились следующие пары:

«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»

«Тенерифе» — «Мальорка»

«Хетафе» — «Севилья»

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»

«Валенсия» — «Сельта»

«Атлетик» — «Алавес»

«Атлетико» — «Реал»

«Жирона» — «Райо Вальекано»

Встречи пройдут с 16 по 18 января. С этого раунда в турнире будет использоваться система ВАР.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:11
А чего там гадать, дождемся матча и узнаем, кто выиграет.
jd3m8pv9bqgh
jd3m8pv9bqgh
сегодня в 04:56
Барселона поставит второй состав, остальным придется играть основой.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:12
Барселоне повезло со жребием, Кубок она не возьмет...
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:37
Да я и не говорил что Барса в порядке,мне нравится когда Барселона проигрывает но Наполи сейчас ужасен и я не стал бы утверждать что они вынесут Барселону
Скорее здесь 50/50
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:54
Посмотри..., посмотри какие голы и ляпы Барселона пропускает от такого клуба, как Барбастро. Ты вообще слыхал о таком ?
Поэтому не надо рассказывать об упадке в Наполи. Команда Хави - самый нестабильный топ Европы, который может проиграть кому угодно и когда угодно.
eleven LC
eleven LC ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:49
От Наполи не вылетит,сейчас Наполи в плачевном состоянии,не думаю что в феврале они сподобятся на то что бы победить Барсу,которая к слову скорее всего дальше четвертьфинала лч не дойдёт!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:43
Наполи тоже страдает в Серии А.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:34
Не попадёте на Барселону. И не мечтайте.
С такой безобразной игрой, команда Хави легко вылетит от Наполи.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:23
Реал Мадрид кажется фаворитом, но Атлетико вполне может и победить, и пройти дальше. Завтра будет матч Суперкубка Испании, посмотрим кто выиграет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:21, ред.
Успехов и больших побед мадридскому Реалу! Два дерби в Ла Лиге, дерби в Суперкубке Испании, дерби в Кубке Испании. Не многовато ли будет? Не удивлюсь, если они попадут друг на друга и в Лиге Чемпионов УЕФА. С антифутболом Атлетико Мадрид играть не интересно. Очень надеюсь, что попадём на Барселону в Лиге Чемпионов УЕФА и Кубке Испании.
Capral
Capral
вчера в 22:35
Болеть буду за Реал, но в основное время поставлю на ничью.
drug01
drug01
вчера в 22:24
Жаль что это не финал, но игра будет на три результата...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:18
Страшновато стало за Барсу...)
ABir
ABir
вчера в 22:18
В матче Реала с Атлетико возможно определится обладатель Кубка Испании. Удачи сливочным в борьбе за очередной трофей!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:12
Атлетико как Дортмунд часто с комплексом в важных матчах против главного соперника
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Два претендента на финал кубка. Жаль что так рано встретятся. Реал в любом случае выйдет победителем !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:57
В этом году:

"Атлетико" - "Реал" 3-1
"Жирона" - "Реал" 0-3
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 21:39
...Саламандру ботинки носил, Саламанка не знаю, хотя салом
закусывал, а манку с детства не очень...!!!
shur
shur
вчера в 21:37
...игра подобная финалу, хорошая встреча,ждём...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36
Фортануло Мадриду...
Атлетико не Жирона....
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 21:35
А Барселоне повезло с соперником.
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