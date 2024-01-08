«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.
«Уотфорд» — «Саутгемптон»
«Блэкберн» — «Рексхэм»
«Борнмут» – «Суонси Сити»
«Вест Бромвич» — «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»
«Вест Хэм»/«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»
«Лестер Сити» — «Халл Сити»/«Бирмингем Сити»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»
«Челси» — «Астон Вилла»
«Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»
«Ливерпуль» — «Норвич Сити»/«Бристоль Роверс»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Лидс» — «Плимут Аргайл»
«Кристал Пэлас»/«Эвертон» — «Лутон Таун»/«Болтон Уондерерс»
«Ньюпорт Каунти»/«Истли» — «Уиган Атлетик»/«Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»
Встречи запланированы на 27 января.