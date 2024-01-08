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«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии

вчера, 23:35

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии.

«Уотфорд» — «Саутгемптон»

«Блэкберн» — «Рексхэм»

«Борнмут» – «Суонси Сити»

«Вест Бромвич» — «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»

«Вест Хэм»/«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»

«Лестер Сити» — «Халл Сити»/«Бирмингем Сити»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»

«Челси» — «Астон Вилла»

«Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»/«Бристоль Роверс»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Лидс» — «Плимут Аргайл»

«Кристал Пэлас»/«Эвертон» — «Лутон Таун»/«Болтон Уондерерс»

«Ньюпорт Каунти»/«Истли» — «Уиган Атлетик»/«Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»

Встречи запланированы на 27 января.

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Все комментарии
d42nn6235qy9
d42nn6235qy9
сегодня в 06:27
Сити сейчас везде выступает в качестве фаворита
Алексей Бобров
Алексей Бобров
сегодня в 03:46
Так-то дома шпоры регулярно побеждают Сити, ничего сложного нет
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:11
...да и без Кейна тяжко...!
ABir
ABir
сегодня в 00:04
МС конечно фаворит в этом противостоянии, но предстоящий матч с Тоттенхэмом точно не будет для них легкой прогулкой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:42
Не позавидую Тоттенхэму в этом. Представляю, как трудно приходится играть против Манчестер Сити.
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