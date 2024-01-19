Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.
По её итогам сложились следующие пары:
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Мальорка» — «Жирона»
«Атлетик» — «Барселона»
«Атлетико» — «Севилья»
Матчи пройдут с 23 по 25 января.
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.
По её итогам сложились следующие пары:
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Мальорка» — «Жирона»
«Атлетик» — «Барселона»
«Атлетико» — «Севилья»
Матчи пройдут с 23 по 25 января.
В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.
В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.
Поэтому будет очень сложно их пройти, нужно приложить максимум усилий. Ну и не тупить в обороне.
Удачи каталонцам, жребий в любом случае интересный
Поэтому будет очень сложно их пройти, нужно приложить максимум усилий. Ну и не тупить в обороне.
Удачи каталонцам, жребий в любом случае интересный