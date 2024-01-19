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Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании

вчера, 17:15

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании.

По её итогам сложились следующие пары:

«Сельта» — «Реал Сосьедад»

«Мальорка» — «Жирона»

«Атлетик» — «Барселона»

«Атлетико» — «Севилья»

Матчи пройдут с 23 по 25 января.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 15:20


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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


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Max Barca
Max Barca
сегодня в 09:37, ред.
Конечно топлю за Рамоса, но шансов против Атлетико у него не много . И топлю за Барсу, раз эль Класико не получилось, то хотя бы Барселонское дерби должно быть
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:17
В прошлом сезоне нормально же играли. Пропустили меньше всех, в обороне был более менее порядок, из за этого и стали чемпионами. Хотя сейчас, это кажется невозможным
Agamaga__
Agamaga__
сегодня в 00:59
Барса выиграет кубок Испании.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:34
Опять Атлетико Мадрид играет дома.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 00:34
Мальорка на своём стадионе тоже не подарок.
Сабур Чашемов
Сабур Чашемов
вчера в 23:52
Барса очень слабый он не пройдет
Amiralla
Amiralla
вчера в 22:31
Фрнал Барса-Жирона. Победитель - Каталония!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:58
Можно сказать Жироне повезло. Атлетико скорее пройдет Севилью, Атлетик фаворит не только матча 1/4 финала, но и в целом Кубка Короля. В полуфинал пройдут - Жирона, Атлетик, Атлетико и Реал Сосьедад. Такая Барселона не пройдет Бильбао.
lotsman
lotsman
вчера в 19:52
В полуфинале ждём
Сосьедад - Атлетик
Жирона - Атлетико.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:31
Мужики. ПЕТЛЯ на премодерации ?
112910415
112910415
вчера в 19:21
у Барсы не очень много шансов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 19:16
Не тупить в обороне?
Ты просишь о невозможном.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:03
Топлю за Валверде чтоб он и в кубке, и в лиге обставил "больше чем клуб". Несправедливо сделали из него посмешище, хотя по всем статьям и побед было много, и трофеи гарантированы, и футбол атакующим был (сравните владение и атаки с другими "гениями").
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:57
Если только их не вытащат левым пенальти, как в плей-офф протащили) Вообще-то они в принципе не должны были тут быть, ничего в группе особо не показали.
shlomo
shlomo
вчера в 18:55
Атлетик соперник крепкий, да еще и в гостях.. учитывая их самоотдачу дома и особенно против Барсы.....будет очень тяжело. надеюсь Барса будет готова, в нынешнем состоянии продуют, но потенциал у команды высок, а при должной самоотдаче и подготовке могут дать борьбу любому. Жду игру с басками, крутой будет матч. надеюсь выиграют и получат заряд психологической энергии, как раз перед важнейшей части сезона как воздух необходим победа над таким крепким соперником именно в матчах на вылет.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:45
Не удивлюсь, кстати, если Сосьедад выбьет французских катарцев, очень хорошо играют.
Mi6
Mi6
вчера в 18:45
Тревожно за Барсу! Жирондяи - вперёд!!!
97h89pu6mcj6
97h89pu6mcj6
вчера в 18:40
Теперь запасными игроками не отделаешься, нужно ставить основу.
zkpr6xxx9whc
zkpr6xxx9whc
вчера в 18:24
Интересные пары получились... и кажется что Атлетик в роли явного фаворита.
drug01
drug01
вчера в 18:16
Атлетик+Барселона игра номер один?!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:04, ред.
Если случится чудо и каталонцы наконец-то начнут играть, то есть шанс пройти дальше. Но прямо сейчас, баски яный фаворит. Вальверде поставил неплохой футбол Атлетику, они сейчас очень близко идут и чемпионате, есть все шансы в этом году попасть в зону лч.
Поэтому будет очень сложно их пройти, нужно приложить максимум усилий. Ну и не тупить в обороне.
Удачи каталонцам, жребий в любом случае интересный
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:57
Да. Сити как победитель группы ЛЧ просто не может встретиться в 1/8 с другой топ-командой. Только с командой, которая заняла второе место в другой группе. А это редко бывает Реал или Бавария, поэтому на этом этапе условные Байеры. Зато потом топы. Так что с подогретыми шарами для Сити ты ошибся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:52
В четвертьфинале, полуфинале и финале?)
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:47
Ну да. В прошлом сезоне у Сити были Бавария, Реал и Интер. Одни слабаки
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:44
Ну, там за Суперкубок 8 (6 за приглашение + 2 за победу в финале) лямов "Реал" заработал, а в Кубке Короля 1.8 за победу в финале максимум, разница слишком значительная)

Поэтому вчера "Атлетико" играл отдыхавший 8 дней, а "Реал" 4, да и после двух дерби подряд) Тут сложно было в обоих пройти, раз один сразу после второго играется.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:41
Это же тебе не УЕФА, где шейхи приходят и говорят: "Чеферин, какие у вас слабейшие команды в этом году? Сделайте как обычно, чтобы наши игроки до важных матчей не устали."

- "Так, пожалуйста, вот есть "Копенгаген", а вам, Насер, рекомендую "Сосьедад", больше слабых жребиев нет".

- "Отлично, вам танкерами, вышками или просто на оффшоры"?
амурец
амурец
вчера в 17:37
Ну теперь Барселоне нет халявы
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