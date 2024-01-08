Игроки клуба 3-й лиги отреагировали на попадание на «Барсу» в Кубке Испании

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вчера, 23:55

В интернете появился видеоролик с реакцией игроков клуба «Унионистас де Саламанка» на результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.

В соперники команде третьего дивизиона чемпионата страны досталась «Барселона». В прошлом раунде коллектив прошёл «Вильярреал» (1:1, 7:6 по пенальти) в матче, который был прерван 7 января из-за проблем со светом. Поединок доиграли на следующий день.

Встречи 1/8 пройдут с 16 по 18 января.