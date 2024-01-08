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ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиИспания. Кубок 2023/2024

Игроки клуба 3-й лиги отреагировали на попадание на «Барсу» в Кубке Испании

вчера, 23:55

В интернете появился видеоролик с реакцией игроков клуба «Унионистас де Саламанка» на результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании.

В соперники команде третьего дивизиона чемпионата страны досталась «Барселона». В прошлом раунде коллектив прошёл «Вильярреал» (1:1, 7:6 по пенальти) в матче, который был прерван 7 января из-за проблем со светом. Поединок доиграли на следующий день.

Встречи 1/8 пройдут с 16 по 18 января.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:52
в любом случае - праздник !
adekvat
adekvat
сегодня в 07:36
Я рад за них, будут внукам на пенсии расказывать как с Барсой играли.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:25
Правильная реакция. Не должны же они плакать. Если и вылетят, то от Барселоны. И нечего горевать. Память на всю жизнь.
5htz8peaczqn
5htz8peaczqn
сегодня в 04:59
Если уж проигрывать, то лучше Барселоне или Реалу.
b556a4z6j6w2
b556a4z6j6w2
сегодня в 04:25
Похоже мотивация у них будет запредельная, это не обещает Барселоне ничего хорошего
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:15
А ведь на кураже могут и вынести Барселону.
shur
shur
сегодня в 00:10
...вот это настрой или праздник,потому что в захолусье гранд приедет
можно неплохо заработать на билетах и паэлье с сэрвесе...?!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:06
Если Вильяреал прошли то смогут и Барсу. Она сейчас не на много сильнее Вильяреала. Удачи Саламанке!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:05
Есть возможность раскатать полуразобранную Барсу..., тем более дома...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:01
В этой игре буду ставить на их гол, надеюсь кэф будет хороший !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Тяжело быть Барсе !))
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