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Моуриньо считает, что игроки «Ромы» его предали

вчера, 14:58

Жозе Моуриньо, который ранее был уволен с поста главного тренера «Ромы», считает, что футболисты команды предали его.

Рулевой в наибольшей степени недоволен капитаном Лоренцо Пеллегрини. По мнению наставника, футболист на правах лидера коллектива должен был попытаться убедить руководство не расставаться с Жозе.

Моуриньо оставил перстень, полученный от игроков после победы в Лиге Конференций, в шкафчике Пеллегрини.

Игрок пытался объяснить тренеру, что до последнего момента не знал о грядущих событиях, но португальца это не убедило.

Ранее стало известно, что португалец хочет вернуться в Англию.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:48
ну может Моуринье не хотел их подписывать, а этих игроков предлагали менеджеры команды
Байкал-38
Байкал-38 ответ Adrian von Ziegler (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Ну вот видишь ты переходишь на личности, а я тебя в ответ не оскорбляю, так, что твоя теория про то, что я "умираю от злости и зависти" не состоятельна.
gb4pfxgayaz7
gb4pfxgayaz7
вчера в 18:15
Ну всё, обиделся на смерть. Даже перстень скинул.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Adrian von Ziegler (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:06
Конечно знаю, дырявый сейчас верблюдам хвосты крутит.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Adrian von Ziegler (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:55
Так статья про него или ты Кристи 39 раз поздравить его именем хочешь?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Adrian von Ziegler (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:35
Да португалы они такие, круто ты о Моуриньо, даже не ожидал.
therapy
therapy
вчера в 16:52
насчет распродал согласен, по Азару останусь при своём мнении...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ therapy (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
То что был слив в Челси не верю. Челси хромал в конце чемпионского сезона в АПЛ, а когда Азар сломался в начале следующего сезона, у Жозе банально не было замены, так как всех Жозе распродал (Шюрлле, Де Брюйне, Салах).
Затем Конте докупил несколько игроков и снова выиграл АПЛ.
В целом Челси не был так силен в сезонах 2013-2014 и 2014-2015 при Жозе, как в сезоне 2004-2005. Возможно уровень состава разный. Наверное пиковая Барса и МС не смогли бы выиграть у Челси образца сезона 2004-2005, очень мощно они играли, у соперников практически не было шансов в матчах с ними. Только Ливерпуль смог выиграть в полуфинале ЛЧ у них благодаря призрачному голу Гарсии.
therapy
therapy ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:37
Притом что там реально Азар сливал Моуриньо
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:34
Жозе - Лоренцо ты ещё команду за меня потренируй!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:29
Перстень, бусы, но удивительно то, что Жозе так не держался за другие команды как например в Челси, где он мог добиться большего успеха.
112910415
112910415
вчера в 16:18
это уже слишком !
не надо было капитана обижать
fg467wkmrvzw
fg467wkmrvzw
вчера в 15:58
Жозе смешной конечно, забыл что проигрывает не команда,а тренер
Байкал-38
Байкал-38 ответ therapy (раскрыть)
вчера в 15:48
Он уже растерял!
Уверен, что игроки Ромы просто в шоке от таких заявлении.
Уверен, что Маур ещё много чего наговорит и свалит как дырявый хвосты верблюдам крутить.
therapy
therapy ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:42
Просто Жозе в каждой команде очень много хочет и сразу...А с перстнем он не прав...унизил Лоренцо и Рому, зря... растеряет свой оставшийся авторитет и личность как тренера.
5jzkmz2dwjf5
5jzkmz2dwjf5
вчера в 15:42
А толмач-то походу ещё и нытик!
t8m4z9r39nqu
t8m4z9r39nqu
вчера в 15:40
Знатно бомбит у особливого!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:33
Один дырявый португалец всех обвинил в своих неудачах, вот теперь другой, который сам себя называет "особенным" поступает так же.
Маур потерял реальность, даже не понимает, что унижает себя как профессионала.
Вы только вдумайтесь, Маур весь такой "особенный" и незаменимый не может сам убедить хозяев клуба в своей состоятельности.
Ну допустим, что Лоренцо Пеллегрини пошёл бы к руководству и попросил оставить Маура в команде, это какое же унижение было бы, разве он этого не понимает?
Это просто от обиды, что все стали понимать, что как большой тренер Маур кончился.
Пусть теперь оба с верблюдами тусуются.
Вещий
Вещий
вчера в 15:32
Объективно Жозе заслуживал доработать сезон до конца... Что не говори, а победа в ЛК и финал ЛЕ - значимые достижения... может и в этом сезоне вышел бы в финал ЛЕ... НО это все как бы плюс в его копилку....НО... смотреть последние матчи Ромы при Моуриньо было невозможно, победы на валидоле над аутсайдерами и середняками, и за почти что 3 года минимум побед над Интером, Ювентусом, Миланом, Наполи, да и зачастили Лацио проигрывать... НО еще раз... Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо....

Ну а так что, Моуриньо уже 10 лет все предают, не дают побеждать и развивать команды. Просто португальцу нужно поумерить пыл, время ауры Особенного кажется закончилось....
therapy
therapy
вчера в 15:13
А я уж думал что Жозе изменился, а нет...
k9k4a57gqfvs
k9k4a57gqfvs
вчера в 15:05
У тренера всегда свой взгляд и теперь можно говорить разное. Всё уже позади впереди новая работа...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:02
10Хааг выигрывает, вот и бесится Моур))) Ку да теперь податься?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:00
Да видать ты им тоже уже надоел .
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