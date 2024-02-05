Моуриньо считает, что игроки «Ромы» его предали

Жозе Моуриньо, который ранее был уволен с поста главного тренера «Ромы», считает, что футболисты команды предали его.
Рулевой в наибольшей степени недоволен капитаном Лоренцо Пеллегрини. По мнению наставника, футболист на правах лидера коллектива должен был попытаться убедить руководство не расставаться с Жозе.
Моуриньо оставил перстень, полученный от игроков после победы в Лиге Конференций, в шкафчике Пеллегрини.
Игрок пытался объяснить тренеру, что до последнего момента не знал о грядущих событиях, но португальца это не убедило.
Ранее стало известно, что португалец хочет вернуться в Англию.
Ну а так что, Моуриньо уже 10 лет все предают, не дают побеждать и развивать команды. Просто португальцу нужно поумерить пыл, время ауры Особенного кажется закончилось....
Ну а так что, Моуриньо уже 10 лет все предают, не дают побеждать и развивать команды. Просто португальцу нужно поумерить пыл, время ауры Особенного кажется закончилось....