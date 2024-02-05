Моуриньо считает, что игроки «Ромы» его предали

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вчера, 14:58

, который ранее был уволен с поста главного тренера «Ромы», считает, что футболисты команды предали его.

Рулевой в наибольшей степени недоволен капитаном . По мнению наставника, футболист на правах лидера коллектива должен был попытаться убедить руководство не расставаться с Жозе.

Моуриньо оставил перстень, полученный от игроков после победы в Лиге Конференций, в шкафчике Пеллегрини.

Игрок пытался объяснить тренеру, что до последнего момента не знал о грядущих событиях, но португальца это не убедило.

Ранее стало известно, что португалец хочет вернуться в Англию.