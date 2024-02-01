Секретность в деле «Манчестер Сити» вредит имиджу АПЛ. Охота на ведьм против бесхребетности

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вчера, 23:19

В АПЛ боятся развала футбольной системы.

Недоверие к институциям на пике

Ричард Мастерс, исполнительный директор АПЛ , испугался назвать дату начала рассмотрения дела против «Манчестер Сити» из 115 пунктов обвинений. А вердикт может быть любым. Начиная со штрафа – тогда не поймут снятые с «Эвертона» очки, и заканчивая отбором титулов, вылетом и обычными судами над фигурантами дела. В секретности нет смысла, но дошло до абсурда.

Нельзя не только назвать дату рассмотрения, но также сообщить имена судей. Если тройка вороных определит судьбу победителя Лиги чемпионов, то надо понимать их квалификацию в финансовых футбольных делах и юриспруденции. Также удивляет, что в АПЛ пытались скрыть сам факт рассмотрения. О деле разболтали в обычном апелляционном суде.

Вердикт «Эвертону» вынесли быстро, а «горожан» судят через 15 лет после первого нарушения. За это время улики можно спрятать, а свидетелей увезти. Ещё глупее комичной секретности смотрится молчание самого клуба. Гвардиола говорил, что если боссы ему врали, то сразу уйдет. Журналисты показали цепочку, как в «Манчестер Сити» заводили деньги, но испанец остался.

В результате на пике недоверие к футбольным институциям в Англии, особенно на фоне судейских скандалов. Английские игроки тоже теряют уважение. У Кайла Уокера две семьи, пятеро детей, будет шестой ребенок и обе женщины его бросили. Рэшфорда из МЮ оштрафовали на 650 тысяч фунтов. Проблема примерно такая, как в деле «Манчестер Сити». Огорчает секретность и лицемерность.

Руни, Фердинанд и Бекхэм пытались вразумить Маркуса, которому пиарщики создавали образ святого человека. На деле форвард проигрывал в казино и спивался. Рэшфорд расстался с девушкой, с которой знаком с детства. А в Белфасте ушел в загул с первой встречной, вытащил со смены симпатичную официантку. У барышни забрали телефон, разрешив позвонить маме, чтобы та не волновалась.

Затем Рэшфорд целую ночь глушил текилу и коктейли. Девушке пришлось укладывать пьяное тело игрока в кровать в отеле, так и заснул в одежде. А дальше была разоблаченная позже версия о «болезни» футболиста. Приключения Рэшфорда в Белфасте сильно напоминают секретное дело «Манчестер Сити». Всё тайное становится явным. И последствия неизбежны, Маркуса могут отдать в другой клуб.

Старые гранды против нового короля

В деле есть системная проблема. Быстрого правосудия не было, что указывает на укрывательство и коррупцию. Как можно не заметить 115 нарушений на миллионы фунтов? А другая беда дела в предвзятости. Есть два варианта. Первый – чиновники из АПЛ годами не копали под «Манчестер Сити», покрывая тех, кто незаконно получил преимущество через деньги на трансферы. А второй вариант ещё хуже.

До решения суда не отбрасываем версию, что старые гранды, имея связи – та самая чопорная Англия, натравили бухгалтеров и юристов на нового чемпиона АПЛ . «Арсенал» не праздновал титул 19 лет. У «Ливерпуля» один кубок АПЛ в истории. МЮ без «золота» 11 долгих лет. А если «горожане» действовали методами «крестных отцов», то удар по авторитету футбольных властей, упустили обманщиков.

И в случае успеха адвокатов «Манчестер Сити», как после отстранения от еврокубков, что помешает остальным клубам АПЛ пользоваться методами шейхов? Дело очень опасное, чиновники АПЛ видят, что любой вердикт может развалить футбольную систему. Сам факт, что нарушения не замечали, вызывает подозрения. И в УЕФА даже не заикаются о реформе финансовых правил, хотя боятся создания Суперлиги.

Если в этом году у «Манчестер Сити» заберут очки и титулы, то выстроится очередь желающих написать доносы на другие клубы. Где гарантия, что не придется наказывать многие команды АПЛ ? Самые хитрые клубы выплывут, подчистили хвосты, ведь чиновники затянули дело. Самые честные клубы тоже в безопасности. Но речь о чемпионе Англии, победителе Лиги чемпионов и главном фаворите нового сезона.

Провал обвинения развяжет всем руки

Даже оправдание «горожан» не сулит АПЛ ничего хорошего. Станет сигналом, что можно обходить правила. Худший вариант беззакония – молчаливое согласие. Система, где один нагло нарушает закон, ведет к каскадному эффекту, все бросятся жульничать. Речь о войне без правил, где любой лилипут с деньгами будет плевать в лицо Чеферину и приказывать Инфантино. Вот поэтому дело «Манчестер Сити» настолько опасное.

Удержать равновесие сложно, а новые дела «Ноттингем Форест» и «Эвертона» это плохой сигнал о честности всей системы. Многие клубы, заметив импотентный подход АПЛ к наказаниям за финансовые нарушения, с радостью повторят чужие уловки. Отделаться наказанием середняков и аутсайдеров не получится, слишком крупный масштаб дела. И в точке входа все участники, от Абрамовича до миллиардеров из США , знали о серьезных изъянах системы.

Правила УЕФА давно не работали на «равные условия для всех». Зачем столько тратили, чтобы сейчас вместо трансферного окна открыть лишь форточку? Год назад клубы АПЛ совершили 62 зимних трансфера, до пандемии было от сорока до пятидесяти сделок. Сейчас два десятка, ведь кто будет тратить – попадет под колпак аудиторов. Клубы давно предупреждали, но азарт победил. Хотели побед и не считались с последствиями.

Итог будет печальным. Нет вердикта, который сделает АПЛ лучше. Если «горожан» простят – обнулят авторитет властей, которые не доведут до ума дело со 115 предполагаемыми нарушениями. А если адвокаты разобьют доводы обвинителей, то это бросает тень на старых грандов, устроивших «охоту на ведьм». Во всех случаях чиновники АПЛ проиграют. Остались лишь плохие причины затяжки дела – бесхребетность, продажность или некомпетентность.