«Это непрофессионально». Анчелотти — о словах Хави про арбитров

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова наставника «Барселоны» Хави о давлении «сливочных» на арбитров.
Я даже не желаю опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. До такого уровня опускаться я не собираюсь.
У Хави мало достоинств как человек,оказался мелким обычным человеком.
Вот его очередное самоунижение.
Рулевой «Барселоны» Хави, который покинет клуб по завершению сезона, высказался о своей должности. «Я провёл на этой должности два с половиной года, и я считаю, что процесс работы тренером «Барселоны» того не стоит. Ты каждый день борешься со всем, и это тебя утомляет. Ты не можешь наслаждаться повседневной жизнью. Я видел, как у тренеров «Барсы» были проблемы, даже когда команда побеждала. Уровень тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов, ставили под вопрос. На этой неделе я говорил с тренером «Осасуны». Он сказал, что получает удовольствие от работы с понедельника по пятницу. А я – нет. В других странах – в Англии, Германии или Италии – вы можете наслаждаться процессом. В «Барселоне» – не думаю»
У Хави мало достоинств как человек,оказался мелким обычным человеком.
Вот его очередное самоунижение.
Рулевой «Барселоны» Хави, который покинет клуб по завершению сезона, высказался о своей должности. «Я провёл на этой должности два с половиной года, и я считаю, что процесс работы тренером «Барселоны» того не стоит. Ты каждый день борешься со всем, и это тебя утомляет. Ты не можешь наслаждаться повседневной жизнью. Я видел, как у тренеров «Барсы» были проблемы, даже когда команда побеждала. Уровень тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов, ставили под вопрос. На этой неделе я говорил с тренером «Осасуны». Он сказал, что получает удовольствие от работы с понедельника по пятницу. А я – нет. В других странах – в Англии, Германии или Италии – вы можете наслаждаться процессом. В «Барселоне» – не думаю»
Карло, конечно, принципиально прав - это непрофессионально. Однако за лоббирование интересов РМ в команде есть кому хлопотать (Перес), поэтому Анчи и ограждён от всего этого. В этой связи и рассуждать ему на эту тему проще.
А вот Лапорта, в аспекте демпфирования нападок на своего подопечного, вообще мышей не ловит. Имея такой богатый административный опыт, Жоан, плывя в одной лодке с Хави, нифига ему голову поправить не может..., и просто кидает своего подчинённого, не имеющего такого опыта общения как у Анчи, на растерзание стервятникам.
P.S. Если человеку постоянно твердить, что он косой/рябой и плохо бреется, то тут невольно зеркальце с собой таскать начнёшь.
Карло, конечно, принципиально прав - это непрофессионально. Однако за лоббирование интересов РМ в команде есть кому хлопотать (Перес), поэтому Анчи и ограждён от всего этого. В этой связи и рассуждать ему на эту тему проще.
А вот Лапорта, в аспекте демпфирования нападок на своего подопечного, вообще мышей не ловит. Имея такой богатый административный опыт, Жоан, плывя в одной лодке с Хави, нифига ему голову поправить не может..., и просто кидает своего подчинённого, не имеющего такого опыта общения как у Анчи, на растерзание стервятникам.
P.S. Если человеку постоянно твердить, что он косой/рябой и плохо бреется, то тут невольно зеркальце с собой таскать начнёшь.