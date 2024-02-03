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«Это непрофессионально». Анчелотти — о словах Хави про арбитров

вчера, 17:59

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова наставника «Барселоны» Хави о давлении «сливочных» на арбитров.

Я даже не желаю опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. До такого уровня опускаться я не собираюсь.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 04:26
Папа Карло показал как должен вести себя тренер, и получается что Хави не тренер, а шалобол
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Тебя почитал и Кумана вспомнил.
Тоже всегда в костюме и ботинках..., редко в джемпере, но всегда с иголочки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:39, ред.
Этот позорник опять позорится. Не надоело ему ныть? Почему он молчал, когда тащили Барселону долгие годы?!
Шуnя771
Шуnя771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:24
Помните в каком то матче прилетел к нему мяч, Карло лакированными туфельками начеканил пяток раз, взял в руки и подал мяч игроку!
Белая рубашка, костюм "с иголочки"!
А Хави...? Что внешний вид, что рот откроет...(
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:24
Он не ушел, его ушли, и только по одной причине- руководству Баварии не понравилось, что Гвард начал лепить из немецкого клуба еще одну Барселону. Я видел прессуху Гварда, видел, как он отчаянно уговаривал руководство оставить его и дать ему еще один шанс. Но, баварским руководством было объявлено, публично: "Не позволим, никому- навязывать Баварии чужой футбол. Бавария- Гордость Нации и Честь страны"!
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:14
Надо у него спросить.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 22:12
Тогда Пеп почему ушел из Баварии?
112910415
112910415
вчера в 22:01
банально не выдержал напряжения (
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:31
Макс, ты не поверишь, но только, хотел предложить тебе посмотреть Барсу!!! Встретимся на баррикадах!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Вить, пошли на ветку Барселоны/Алавес
Здесь воспитывать и читать прописные истины - лоб расшибать.)
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:29
Я не забиваю вас в игнор, но с этой минуты, любое общение с вами- прекращаю.
Научитесь Уважать людей, особенно- старших вас по возрасту!!!
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:23
Еще раз говорю: Месси- хапуга, пистон, нескромный человек, продавец соплей.
И последнее. Чтобы критиковать других- надо самому быть идеальным. Вы считаете себя идеальным? Вы даже не имеете мужества, признать свой оскорбительный пост в мой адрес. А чём после этого говорить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Я не вправе ?!)) Правила здесь не твои, товарищ! Создай свой ресурс и руби Там правду-матку, а не здесь.

По поводу знать, кто вы и какой... Порой, достаточно просто почитать. )
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:16
А Вы не находите, что очень многое себе позволяете? На протона обижаетесь, критикуете, а сами, в тоже время- позволяете себе оскорблять других...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
))) Так Человек заслужил или его Мысли о футболе, которые ты дизишь ?!
Для тебя смотрю всё едино.

P.S. Ты в себе сначала разберись, а потом о справедливости речи поднимай.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Ежли ты такой правильный и беспристрастный к любому мнению, от кого бы оно не исходило, тогда к чему полсотни дизов Протону отстегнул ? Неужто все его комменты настолько поверхностны и глупы ? Наверняка нет. Просто у него Вип закончился, вот ты и отрываешься..., а здесь из себя пытаешься моралиста строить.
Неубедительно это всё выходит у человека, который "понимает человеческую психологию и социологию в целом".
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:06
Мне абсолютно безразлично, какой Вы национальности. Мне действительно понравился Ваш комментарий и я Вам на него ответил. Что касается, Вашего, как я понял, армянского псевдонима, то именно, от его имени, Вы, меня, непонятно за что забили в игнор. Давайте уж будем честны и откровенны. Как говорится- прямой вопрос, требует прямого ответа. Мы даже не были знакомы. Вчера, Ваши оскорбления, прозвучали, менно в мой адрес, после чего, Вы удалили свой пост. Сейчас, Вы говорите, что писали, якобы не мне, образно. Позвольте, мне, Вам не поверить. Чтобы оскорблять незнакомых Вам людей, надо, как минимум иметь для этого основания, но и в этом случае- оскорбления недопустимы.

Честь имею.
balalay
balalay
вчера в 20:55
да Анчелотти как всегда - профессионал от начала до конца
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:47
А зачем, Вы, мой текст переслали Павлу? Да, это мой пост, от которого я не отказываюсь и подтверждаю. Да, я так считаю и имею все основания так думать, в силу почтенного возраста, и опыта, как житейского, так и спортивного. Но Вы же могли мне это отправить.
Zimka
Zimka
вчера в 20:42
Мне кажется многие были на стороне Хави, но потом он начал давать интервью и из него полезло...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:41
Когда Хави был игроком...и молчал - казался нормальным парнем.....
Когда стал не очень успешным тренером ...и заговорил - всё...сливай воду...
Карло - респект....быстро определяет уровень и профессионализм....некоторых....
Capral
Capral ответ Andrei Tarkovsky (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:33
Если позволите, всего один вопрос- это вы, вчера, меня оскорбили? Если ваш основной аккаунт Kenas Ter-Aristakessian, то, следовательно, вы. До сих пор не могу понять, чем, я вас, так обидел...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:27
Яков, я тебя огорчу- ты не одинок)))
ABir
ABir
вчера в 20:19
Вроде и никого не обидел, но назвал вещи своими именами
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:16
Как же я уважаю Анчи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Neutron021 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:16
Я вообще не играю в КП и лайкаю только те посты, которые по смыслу мне нравятся, если что) И даже не в курсе, какой у вас основной аккаунт)
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:25
С Конте я бы не сравнивал. Тот максимально честен - во всех клубах уничтожал раздевалку при гневе, и журналистам, и репортерам доставалось, владельцам ставил ультиматумы. Мотивы понятны - чтобы побеждать только.
Тут Хави больше Моуриньо исполняет. Португалец считает своим долгом играть на публику больше, критиковать соперников, "принимать удар на себя". А так по карьере да, видимо очередной Лемпард и Пирло.
Хотя, надо посмотреть в других лигах, ведь у каталонцев типа него и Пике есть пунктик на Мадрид.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 19:15
Я и говорю, что Гвардиола сам ушёл, когда команда была одной из лучших в мире. Если бы получал удовольствие как в АПЛ, то не покинул бы. Хави из-за трудностей начал ныть, его это не красит.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:09
Это Агония, Павел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:07
Всё идёт к тому, что он вообще карьеру тренера закончил. Мы от него уже узнали, что Лапорта и всё руководство "Барселоны" его гнобили, судьи его гнобили, соперники его гнобили) После таких интервью кто такого мега-токсика возьмёт? Он уже Антошку Парика переплюнул по токсичности)
Гость
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