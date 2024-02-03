«Это непрофессионально». Анчелотти — о словах Хави про арбитров

Главный тренер «Реала» отреагировал на слова наставника «Барселоны» о давлении «сливочных» на арбитров.

Я даже не желаю опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. До такого уровня опускаться я не собираюсь.